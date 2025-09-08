BörseDEX+
Chartmuster deuten auf große Rallye voraus

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:01
Bitcoin

Bitcoin pendelt um die 111.000-Dollar-Marke und konsolidiert sich nach Wochen volatiler Schwankungen, die Händler in Atem hielten.

Die jüngsten Bewegungen kommen, während Marktkommentatoren darauf hindeuten, dass die lang erwartete "Bärenfallen"-Phase möglicherweise kurz vor ihrem Abschluss steht und potenziell den Weg für einen stärkeren Aufwärtsausbruch ebnet.

Crypto Rover, ein weithin beachteter Marktanalyst, hob das klassische Marktzyklus-Diagramm hervor und wies darauf hin, dass die Bärenfallen-Phase fast abgeschlossen sei. "Seid bereit. Die Pump kommt", schrieb er und deutete an, dass erneuter Optimismus bald für Schwung sorgen könnte.

Ein anderer Beitrag verglich Bitcoins Preisstruktur mit dem historischen Ausbruch von Gold und argumentierte, dass Bitcoin einem ähnlichen aufsteigenden Keilmuster folgen könnte, das in den vergangenen Jahren zu Golds parabolischer Rally führte.

Der Vergleich unterstreicht ein wachsendes Narrativ, dass Bitcoin in seiner nächsten Phase traditionelle sichere Anlagewerte nachahmen könnte.

In den Charts konsolidiert Bitcoin weiterhin zwischen 110.000 und 112.000 Dollar, einem Niveau, das als kurzfristige Unterstützung fungiert hat. Trotz der jüngsten Rückgänge von den Juli-Höchstständen über 118.000 Dollar deutet die Preisaktion darauf hin, dass Käufer einsteigen, um wichtige Niveaus zu verteidigen. Wenn die aktuelle Akkumulationszone hält, argumentieren Analysten, dass sich in den kommenden Wochen eine Bewegung in Richtung erneuter Höchststände entfalten könnte.

Dennoch bleiben Risiken bestehen. Marktzyklen locken Investoren oft mit falschen Rallyes vor größeren Korrekturen, und makroökonomische Unsicherheiten – wie Verschiebungen in der Zentralbankpolitik und globale Liquiditätsbedingungen – werden eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Trajektorie von Bitcoin spielen.

Vorerst beobachten Händler genau, ob Bitcoin das Bärenfallen-Narrativ abschütteln und in die nächste Wachstumsphase übergehen kann, was an die explosiven Läufe früherer Zyklen erinnert.

Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine bestimmte Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

Author

Alex ist ein erfahrener Finanzjournalist und Kryptowährungs-Enthusiast. Mit über 8 Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über die Krypto-, Blockchain- und Fintech-Branchen ist er bestens vertraut mit der komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Welt der digitalen Vermögenswerte. Seine aufschlussreichen und zum Nachdenken anregenden Artikel bieten den Lesern ein klares Bild der neuesten Entwicklungen und Trends auf dem Markt. Sein Ansatz ermöglicht es ihm, komplexe Ideen in zugängliche und tiefgründige Inhalte zu zerlegen. Folgen Sie seinen Veröffentlichungen, um über die wichtigsten Trends und Themen auf dem Laufenden zu bleiben.

Source: https://coindoo.com/bitcoin-vs-gold-chart-patterns-hint-at-major-rally-ahead/

