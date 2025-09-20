Charcoal Golf bringt Entschlossenheit und Farbe nach Bethpage vor dem Ryder Cup

Charcoal Golf bringt einen urbanen zeitgenössischen Stil in die Golf-Illustration auf dem Bethpage Black Golfplatz und erweckt das 18. Loch auf neue Weise zum Leben. Charcoal Golf

Die einzigartigsten Bethpage Black Golfplatz-Erinnerungsstücke im Vorfeld des Ryder Cup werden nicht in Golfshops oder Merchandise-Zelten zu finden sein — sie stammen von Charcoal Golf.

Die rauen und kühnen Illustrationen von Loch-Designs aus der Vogelperspektive stammen vom Künstler und Illustrator von Charcoal Golf, Mark Rivard. Seine Kunstwerke verbinden das traditionelle, gepflegte Image des Golfsports mit einer von der Straßen- und Stadtkultur inspirierten Ästhetik. Rivards Interpretationen berühmter Golflöcher sind deutlich erkennbar, besitzen jedoch eine körnige, fast unfertige Qualität, mit geometrischen Mustern, die sich mit kräftigen Farben und verschwommenen Linien vermischen.

"Als ich anfing, Golfkunst zu erforschen, sah ich viel vom Gleichen. Es gab nicht viele Maler, und diejenigen, die existierten, haben die Grenzen in Richtung des neueren Flairs des Golfsports nicht erweitert. Ich wollte etwas mehr urban-zeitgenössisches malen", sagte Rivard.

Sein Bethpage Black-Stück erweckt das 18. Loch zum Leben. Tillinghasts weitläufige Fairway-Bunker auf der rechten und linken Seite dominieren die Mitte der Leinwand, während die große Putting-Fläche oben mit schattigen Abschlagboxen, geometrischen Formen und dem ikonischen Bethpage Black-Schild am unteren Rand ausbalanciert wird.

Vorwiegend am ersten Abschlag von Bethpage Black ausgestellt: "Der Black Course ist ein äußerst schwieriger Platz, den wir nur für hochqualifizierte Golfer empfehlen." Charcoal Golf

Dies ist nicht Rivards erste Golf-Illustration. Er hat zuvor Plätze wie Landmand, Sweetens Cove, Sand Hills, Sutton Bay, The Club at Golden Valley und Perry Maxwells Löcher bei Prairie Dunes auf Leinwand zum Leben erweckt.

Rivard, einst ein Abenteuersport-Junkie mit einer Leidenschaft für Skifahren, wandte sich der Kunst zu, nachdem eine Verletzung in seinen 20ern ihn bewegungsunfähig machte. Er begann, befahrbare Skateboard-Kunstwerke zu kreieren und erregte bald die Aufmerksamkeit von Sharpie Markers. Im Jahr 2011 startete er Do Rad Things, eine Zusammenarbeit mit Sharpie, die Bildung und Kunstmaterialien für kunstinteressierte Kinder bereitstellte.

"Ich habe immer nebenbei Golf gespielt, und als ich älter wurde, wollte ich ein bisschen mehr und noch mehr spielen. Im Jahr 2020 spielte ich 70 Runden — und von da an war ich ein Golfer", sagte Rivard.

Mark Rivard, Künstler für Charcoal Golf, sitzt abseits eines Grüns für eine schnelle Skizze. Er versucht, seinen Hintergrund in der Skateboard-Kunst mit der Golfwelt zu verbinden. Charcoal Golf

Als die Covid-19-Pandemie seine Bildungsarbeit stoppte und Veranstaltungen absagte, fand sich Rivard zu Hause wieder und suchte nach Wegen, beschäftigt zu bleiben. Seine Lösung: 10-Dollar-Skizzen. Für 10 Dollar würde er Käufern eine maßgeschneiderte handgezeichnete Skizze senden. Die Idee kam gut an, da sowohl die Nachfrage als auch die Komplexität der Zeichnungen wuchsen. Eine dieser Anfragen war sein erstes Golfloch: das 17. in Edinburgh USA.

"Wenn mir jemand ein Wort und seine USPS-Postadresse gab, würde ich ihnen eine 10-Sekunden-Skizze schicken. Ich wachte am nächsten Morgen auf und hatte 60 Anfragen", sagte Rivard.

Nachdem er seine Golf-Skizzen auf Instagram geteilt hatte, wurde Rivard bald mit Anfragen nach Golflöchern überschwemmt. Anfänglich mit 150 Dollar bepreist und jeweils mehrere Stunden erfordernd, erwies sich das Modell als nicht nachhaltig. Der Zeitaufwand war kostspielig, und die eilige Arbeit entsprach nicht seinen künstlerischen Standards. Da schwenkte er um und konzentrierte sich auf größere, detaillierte, urban-zeitgenössische Golf-Kunstwerke — und Charcoal Golf wurde geboren.

Heute besteht das Charcoal Golf-Team aus Rivard, Drucker Russ Olson und Verkaufsleiter Patrick Jacobson. Gemeinsam übernehmen sie Auftragsarbeiten für Golfplätze und schaffen weiterhin einzigartige maßgeschneiderte Stücke.