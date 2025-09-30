Der Beitrag Chainlink, UBS & SWIFT starten bahnbrechendes Pilotprojekt für tokenisierte Fonds erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News
Chainlink, UBS und SWIFT haben eine neue Lösung entwickelt, die es Banken ermöglicht, tokenisierte Fondszeichnungen und -rücknahmen über bestehende SWIFT-Nachrichtensysteme zu verwalten. Diese Plug-and-Play-Technologie, die von Chainlinks Runtime Environment (CRE) angetrieben wird, ermöglicht es Finanzinstituten, sich problemlos mit Blockchains zu verbinden, ohne ihre aktuellen Systeme zu ändern. Das Pilotprojekt modernisiert die 100-Billionen-Dollar-Fondsindustrie, indem es Transaktionen schneller, transparenter und effizienter macht und traditionelle Finanzen nahtlos mit der Blockchain-Technologie verbindet.
