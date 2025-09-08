Chainlink unternimmt mutige Schritte im Blockchain-Forum

Chainlink stärkt seine Position im Blockchain-Ökosystem, indem es sich durch seine Oracle-Dienste auf reale Vermögenswerte (RWA) konzentriert. Als wichtiger Akteur im Kryptowährungsbereich adressiert Chainlink die Tokenisierungsanforderungen bedeutender Finanzinstitutionen und nutzt dabei sein Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) und andere Innovationen.
