Chainlink unternimmt mutige Schritte im Blockchain-Forum Von: BitcoinEthereumNews 2025/09/08 01:41



Chainlink stärkt seine Position im Blockchain-Ökosystem, indem es sich durch seine Oracle-Dienste auf reale Vermögenswerte (RWA) konzentriert. Als wichtiger Akteur im Kryptowährungsbereich adressiert Chainlink die Tokenisierungsanforderungen bedeutender Finanzinstitutionen und nutzt dabei sein Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) und andere Innovationen. Weiterlesen: Chainlink unternimmt mutige Schritte im Blockchain-Forum Quelle: https://en.bitcoinhaber.net/chainlink-takes-bold-steps-in-blockchain-forum