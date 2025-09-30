Chainlink verbessert Bankwesen mit Blockchain-Pilot

In einem bedeutenden Schritt im Finanzsektor haben das Technologieunternehmen Chainlink und das globale Banknetzwerk Swift ein Pilotprojekt gestartet, um tokenisierte Vermögenswerte in das Bankensystem zu integrieren. Dieses Vorhaben veranschaulicht die Konvergenz traditioneller Bankpraktiken und fortschrittlicher Blockchain-Technologien.
Quelle: https://en.bitcoinhaber.net/chainlink-enhances-banking-with-blockchain-pilot