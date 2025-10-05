BörseDEX+
ChainAware.ai und Tectum bündeln ihre Kräfte, um ultraschnelle, sichere Krypto-Transaktionen mit KI-Betrugserkennung, Proof of Utility und quantensicherem Schutz bereitzustellen.ChainAware.ai und Tectum bündeln ihre Kräfte, um ultraschnelle, sichere Krypto-Transaktionen mit KI-Betrugserkennung, Proof of Utility und quantensicherem Schutz bereitzustellen.

ChainAware.ai nutzt Tectum für sichere und Echtzeit-Kryptotransaktionen

Von: Blockchainreporter
2025/10/05 22:00
Security Shield

ChainAware.ai, eine führende Plattform für künstliche Intelligenz (KI) prädiktive Analytik und Betrugserkennung, hat ihre strategische Partnerschaft mit Tectum bekannt gegeben, der schnellsten und am besten skalierbaren Blockchain mit einem Rekord von 3,5 Millionen Überweisungen pro Sekunde. Der einzige Zweck dieser Integration ist es, die Transaktionen der Benutzer mit einer sichereren, skalierbaren und Echtzeit-Kryptotransaktionsmethode zu schützen.

Laut der Quelle beschäftigt sich ChainAware mit KI im Bereich der Betrugs- und Betrugserkennung, was die Sicherheit der Wallets der Benutzer auf der ganzen Welt gewährleistet. Darüber hinaus wird die Integration mit Tectum nicht weniger als eine bemerkenswerte Errungenschaft für diese Plattformen sein. Tectum gilt als die schnellste Blockchain der Welt aufgrund ihrer schnellsten Dienste bei Kryptotransaktionen auf der ganzen Welt. ChainAware.ai hat diese Nachricht über sein offizielles X-Konto veröffentlicht.

Tectum setzt den Standard für die Blockchain der nächsten Generation

Tectum verfügt über die besten Funktionen der Welt, die nicht nur Effizienz allein bieten, sondern auch Benutzer vor zukünftigen Bedrohungen schützen. Zu diesem Zweck verfügt Tectum über eine Funktion namens 'Proof of Utility consensuses', die Effizienz mit Skalierbarkeit für die Verbesserung der Benutzer priorisiert.

Darüber hinaus verfügt Tectum über eine weitere Funktion, die 'Quantum-proof XFA security', die Benutzer vor zukünftigen Angriffen wie Quantum-Computing schützen wird. Das bedeutet, dass Tectum Benutzer nicht nur im gegenwärtigen Szenario unterstützt, sondern auch für die Zukunft gearbeitet hat.

Darüber hinaus ist die SoftNote-Funktion von Tectum eine der attraktivsten und vorteilhaftesten für Benutzer und Unternehmen im Vergleich zu anderen Funktionen. Diese Funktion bietet eine gebührenfreie, nicht-verwahrende Zahlungslösung, die wie digitales Bargeld funktioniert und Krypto praktisch an Ihre Fingerspitzen bringt.

ChainAware.ai und Tectum definieren Vertrauen bei Zahlungen neu

In der Allianz von ChainAware.ai und Tectum spielt ChainAware.ai auch eine entscheidende Rolle beim Schutz der Benutzer mit seiner prädiktiven Intelligenzfunktion, indem es verdächtige Aktivitäten antizipiert und kennzeichnet, bevor sie zu Bedrohungen werden. Gleichzeitig überwacht ChainAwrae die Benutzer und Unternehmen auf Betrügereien oder bösartige Akteure.

Darüber hinaus bietet die ChainAware-Funktion der Wallet-Level-Analytik tiefe Einblicke in Transaktionen mit dem reinen Zweck, Benutzer vor Betrug und Hacks zu schützen. Kurz gesagt, diese gesamte Zusammenarbeit in einer einzigen Zeile zusammengefasst, ist es ein Schritt in Richtung Sicherheit, Skalierbarkeit und Transparenz der Zahlungen der Benutzer in dieser digitalen Welt.

