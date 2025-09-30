CEX-gestützter DEX-Boom: Warum Uptober AVNT, ASTER, APEX und STBL in den Überdrehungsmodus versetzen könnte Von: Coinstats 2025/09/30 15:00 Teilen

Die Narrative der dezentralisierten Börse heizt sich schnell auf, und wenn Sie die Charts beobachtet haben, wissen Sie, dass sich etwas Großes anbahnt. Laut Analyst Dami-Defi, der mehr als 90k Follower auf X hat, wird die CEX-unterstützte DEX-Meta in diesem Uptober wild werden. Die Zahlen erzählen bereits die Geschichte. In den letzten 30 Tagen,