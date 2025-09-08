Der Beitrag Cathie Wood fordert Zinssenkungen angesichts hoher Arbeitslosigkeit erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Kernpunkte: Cathie Wood fordert Zinssenkungen aufgrund hoher Arbeitslosigkeit. US-Arbeitslosigkeit übersteigt frühere Zyklusspitzen und Werte vor 2008. Potenzielle Auswirkungen auf Aktien- und Krypto-Märkte beobachtet. Cathie Wood, CEO von ARK Invest, forderte am 07.09.2025 Zinssenkungen und verwies über X auf die US-Arbeitslosenquote, die die Zyklusspitzen vor der Krise 2008-09 übertrifft. Woods Aussage unterstreicht potenzielle Auswirkungen auf die Aktien- und Krypto-Märkte und betont makroökonomische Herausforderungen sowie die Notwendigkeit geldpolitischer Anpassungen. Cathie Wood über Arbeitslosigkeit und Zinssätze Cathie Woods Aussage befasste sich mit der US-Arbeitslosenquote und stellte fest, dass diese die historischen Zyklusspitzen vor der Krise 2008-09 übersteigt. Sie betonte auf ihrem X-Konto die Notwendigkeit einer Zinssenkung und verknüpfte makroökonomische Herausforderungen mit potenziellen Markteinflüssen. Die Auswirkungen von Woods Aussage sind für die Finanzmärkte bedeutend. Ihre Erkenntnisse deuten darauf hin, dass hohe Arbeitslosigkeit die politischen Entscheidungsträger unter Druck setzen könnte, Zinssenkungen in Betracht zu ziehen. Diese Senkungen könnten potenziell die Wirtschaft ankurbeln und indirekt risikoreiche Vermögenswerte wie Kryptowährungen begünstigen. Cathie Wood, CEO von ARK Invest, kommentierte: "Wir erwarten, dass der produktivitätsgetriebene Wohlstand, den wir erwarten, die Dauer der Arbeitslosigkeit verkürzen wird, aber die aktuelle Arbeitslosenquote ist höher als der Höhepunkt jedes Zyklus vor 2008-2009 (Krise). Dies unterstreicht erneut die Forderung nach einer Zinssenkung." Kryptowährungsmärkte und potenzielle Auswirkungen von Zinssenkungen Wussten Sie schon? Cathie Woods Forderung nach Zinssenkungen steht im Einklang mit Trends, die während der finanziellen Herausforderungen vor 2008 zu beobachten waren, als ähnliche Maßnahmen auf die Stimulierung der wirtschaftlichen Erholung abzielten. Laut CoinMarketCap wird Bitcoin (BTC) derzeit zu 111.188,27 $ gehandelt, mit einer Marktkapitalisierung von 2,21 Billionen $. Die Marktdominanz der Kryptowährung liegt bei 57,80%, und das 24h Handelsvolumen beträgt 24,23 Milliarden $, ein Rückgang von 18,31%. Die Preise haben in den letzten 24 Stunden einen moderaten Anstieg von 0,85% gezeigt, inmitten anhaltender Marktvolatilität. Bitcoin(BTC), Tagesdiagramm, Screenshot auf CoinMarketCap um 17:09 UTC am September... 