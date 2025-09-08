BörseDEX+
Cathie Wood fordert Zinssenkungen angesichts hoher Arbeitslosigkeit

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 01:15
Hauptpunkte:
  • Cathie Wood fordert Zinssenkungen aufgrund hoher Arbeitslosigkeit.
  • US-Arbeitslosigkeit übersteigt frühere Zyklushöchststände, Werte vor 2008.
  • Potenzielle Auswirkungen auf Aktien- und Krypto-Märkte beobachtet.

Cathie Wood, CEO von ARK Invest, forderte am 07.09.2025 Zinssenkungen und verwies über Twitter auf US-Arbeitslosenraten, die die Zyklushöchststände vor der Krise 2008-09 übertreffen.

Woods Aussage hebt potenzielle Auswirkungen auf die Aktien- und Krypto-Märkte hervor und betont makroökonomische Herausforderungen und die Notwendigkeit von geldpolitischen Anpassungen.

Cathie Wood über Arbeitslosigkeit und Zinssätze

Cathie Woods Aussage befasste sich mit der US-Arbeitslosenrate und stellte fest, dass diese die historischen Zyklushöchststände vor der Krise 2008-09 übertrifft. Sie betonte auf ihrem Twitter-Benutzername die Notwendigkeit einer Zinssenkung und verknüpfte makroökonomische Herausforderungen mit potenziellen Markteinflüssen.

Die Auswirkungen von Woods Aussage sind für die Finanzmärkte bedeutend. Ihre Erkenntnisse deuten darauf hin, dass hohe Arbeitslosigkeit die politischen Entscheidungsträger unter Druck setzen könnte, Zinssenkungen in Betracht zu ziehen. Diese Senkungen könnten potenziell die Wirtschaft ankurbeln und indirekt risikoreichen Vermögenswerten wie Kryptowährungen zugutekommen.

Kryptowährungsmärkte und potenzielle Auswirkungen von Zinssenkungen

Wussten Sie schon? Cathie Woods Forderung nach Zinssenkungen stimmt mit Trends überein, die während der finanziellen Herausforderungen vor 2008 zu beobachten waren, als ähnliche Maßnahmen auf die Stimulierung der wirtschaftlichen Erholung abzielten.

Laut CoinMarketCap wird Bitcoin (BTC) derzeit bei 111.188,27 $ mit einer Marktkapitalisierung von 2,21 Billionen $ gehandelt. Die Marktdominanz der Kryptowährung liegt bei 57,80%, und ihr 24h Handelsvolumen beträgt 24,23 Milliarden $, ein Rückgang von 18,31%. Die Preise haben in den letzten 24 Stunden einen moderaten Anstieg von 0,85% gezeigt, inmitten anhaltender Marktvolatilität.

Bitcoin(BTC), tägliches Diagramm, Screenshot auf CoinMarketCap um 17:09 UTC am 07.09.2025. Quelle: CoinMarketCap

Das Forschungsteam von Coincu hebt hervor, dass potenzielle Zinssenkungen zu höherer Liquidität führen könnten, die in risikoreiche Vermögenswerte wie Bitcoin fließt. Historische Trends unterstützen dies und deuten darauf hin, dass Marktteilnehmer die aktuellen Bedingungen als Chancen betrachten könnten, um Positionen in Krypto-Märkten zu stärken.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir ermutigen Sie, Ihre eigene Recherche durchzuführen, bevor Sie investieren.

Quelle: https://coincu.com/markets/cathie-wood-calls-rate-cuts/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

