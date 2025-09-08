Cathie Wood fordert Zinssenkungen angesichts hoher Arbeitslosigkeit

- Cathie Wood fordert Zinssenkungen aufgrund hoher Arbeitslosigkeit.
- US-Arbeitslosigkeit übersteigt frühere Zyklushöchststände, Werte vor 2008.
- Potenzielle Auswirkungen auf Aktien- und Krypto-Märkte beobachtet.
Cathie Wood, CEO von ARK Invest, forderte am 07.09.2025 Zinssenkungen und verwies über Twitter auf US-Arbeitslosenraten, die die Zyklushöchststände vor der Krise 2008-09 übertreffen.
Woods Aussage hebt potenzielle Auswirkungen auf die Aktien- und Krypto-Märkte hervor und betont makroökonomische Herausforderungen und die Notwendigkeit von geldpolitischen Anpassungen.
Cathie Wood über Arbeitslosigkeit und Zinssätze
Cathie Woods Aussage befasste sich mit der US-Arbeitslosenrate und stellte fest, dass diese die historischen Zyklushöchststände vor der Krise 2008-09 übertrifft. Sie betonte auf ihrem Twitter-Benutzername die Notwendigkeit einer Zinssenkung und verknüpfte makroökonomische Herausforderungen mit potenziellen Markteinflüssen.
Die Auswirkungen von Woods Aussage sind für die Finanzmärkte bedeutend. Ihre Erkenntnisse deuten darauf hin, dass hohe Arbeitslosigkeit die politischen Entscheidungsträger unter Druck setzen könnte, Zinssenkungen in Betracht zu ziehen. Diese Senkungen könnten potenziell die Wirtschaft ankurbeln und indirekt risikoreichen Vermögenswerten wie Kryptowährungen zugutekommen.
Kryptowährungsmärkte und potenzielle Auswirkungen von Zinssenkungen
Wussten Sie schon? Cathie Woods Forderung nach Zinssenkungen stimmt mit Trends überein, die während der finanziellen Herausforderungen vor 2008 zu beobachten waren, als ähnliche Maßnahmen auf die Stimulierung der wirtschaftlichen Erholung abzielten.
Laut CoinMarketCap wird Bitcoin (BTC) derzeit bei 111.188,27 $ mit einer Marktkapitalisierung von 2,21 Billionen $ gehandelt. Die Marktdominanz der Kryptowährung liegt bei 57,80%, und ihr 24h Handelsvolumen beträgt 24,23 Milliarden $, ein Rückgang von 18,31%. Die Preise haben in den letzten 24 Stunden einen moderaten Anstieg von 0,85% gezeigt, inmitten anhaltender Marktvolatilität.Bitcoin(BTC), tägliches Diagramm, Screenshot auf CoinMarketCap um 17:09 UTC am 07.09.2025. Quelle: CoinMarketCap
Das Forschungsteam von Coincu hebt hervor, dass potenzielle Zinssenkungen zu höherer Liquidität führen könnten, die in risikoreiche Vermögenswerte wie Bitcoin fließt. Historische Trends unterstützen dies und deuten darauf hin, dass Marktteilnehmer die aktuellen Bedingungen als Chancen betrachten könnten, um Positionen in Krypto-Märkten zu stärken.
Quelle: https://coincu.com/markets/cathie-wood-calls-rate-cuts/