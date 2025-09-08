Carlos Alcaraz erobert Weltranglistenplatz Nr. 1 mit US-Open-Sieg über Rivalen Jannik Sinner

Spaniens Carlos Alcaraz feiert nach seinem Sieg über Italiens Jannik Sinner während ihres Herren-Einzelfinalspiels am fünfzehnten Tag des US Open Tennisturniers im USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City, am 7. September 2025. (Foto von CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (Foto von CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

Im Herrenfinale der US Open zwischen den beiden größten Spielern dieser Generation musste etwas nachgeben.

Die Nummer 2 der Welt, Carlos Alcaraz, hatte im Turnier keinen Satz verloren, bevor er auf seinen größten Rivalen traf.

Die Nummer 1, Jannik Sinner, hatte seit zwei Jahren kein Spiel bei einem Hartplatz-Major verloren.

Letztendlich war es Alcaraz, der auf der größten Bühne brillanter spielte und mit seiner Geschwindigkeit, Kraft und logikwidrigen Tennis-Geometrie den Titelverteidiger Sinner mit 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 in einem Match besiegte, das von Donald Trump und einer Reihe von Prominenten wie Bruce Springsteen, Kevin Hart, Jon Hamm, Martha Stewart und Courteney Cox beobachtet wurde.

Als Alcaraz beim Stand von 5-4 im vierten Satz zum Matchgewinn aufschlug, wehrte Sinner einen Matchball mit einem brillanten Rückhand-Return-Winner ab. Beim zweiten Matchball beendete Alcaraz das Spiel mit einem 113-mph Ass, während das Publikum applaudierte und die beiden Männer sich am Netz trafen.

Trump stand in der Rolex-Box und applaudierte.

Mit dem Sieg in ihrem dritten Grand-Slam-Finale in Folge im Jahr 2025 übernahm Alcaraz die Nummer-1-Rangliste von Sinner. Es war sein sechster Major-Titel, der zweite des Jahres und die zweite US-Open-Krone (2022).

"Ich möchte mit Jannik beginnen", sagte Alcaraz auf dem Platz. "Es ist unglaublich, was du während der ganzen Saison leistest. Großartiges Niveau bei jedem Turnier, das du spielst. Ich sehe dich öfter als meine Familie... Großartige Leistung während der ganzen Woche."

Alcaraz durchbrach Sinners Aufschlag fünfmal, verglichen mit nur einem Break für den Italiener. Der Spanier schlug 10 Asse ohne Doppelfehler, während Sinner viermal Doppelfehler machte und zwei Asse servierte. Alcaraz erzielte 42 Winner bei 24 unerzwungenen Fehlern, während Sinner 28 unerzwungene Fehler bei 21 Winnern machte.

"Ich möchte mit Carlos und dem ganzen Team beginnen, ihr macht das großartig", sagte Sinner. "Gratulation, ich weiß, dass hinter dieser Leistung viel harte Arbeit steckt. Du warst besser als ich, also genieße es. Gratulation, es ist ein großer Moment."

"Ich habe heute mein Bestes versucht, ich konnte nicht mehr tun."

Die beiden großen Rivalen haben nun zusammen die letzten acht Grand-Slam-Titel gewonnen und damit effektiv alle anderen – einschließlich des großen Novak Djokovic – aus dem Rennen um die Slam-Titel ausgeschlossen.

Alcaraz, 22, kam von zwei Sätzen Rückstand zurück, um Sinner, 24, im Roland-Garros-Finale zu schlagen, und der Italiener revanchierte sich, indem er den Spanier in vier Sätzen im Wimbledon-Finale besiegte.

Italiens Jannik Sinner serviert gegen Spaniens Carlos Alcaraz während des Herren-Einzelfinalspiels am fünfzehnten Tag des US Open Tennisturniers im USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City am 7. September 2025. (Foto von KENA BETANCUR / AFP) (Foto von KENA BETANCUR/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

Alcaraz hat nun einen 10-5 Karrierevorteil gegenüber Sinner, einschließlich 4-2 bei Majors und 7-2 auf Hartplätzen.

Der Spanier nimmt einen Scheck über 5 Millionen Dollar mit nach Hause, während der Italiener 2,5 Millionen Dollar verdiente.

"Ich liebe diese Herausforderungen", sagte Sinner vor dem Match. "Ich liebe es, mich in diese Positionen zu bringen. Er ist jemand, der mich an meine Grenzen bringt."

Sinner hatte mit einer Bauchverletzung in seinem Halbfinalsieg über Felix Auger-Aliassime zu kämpfen, für den er vier Sätze brauchte.

Aber sein Trainer sagte, er sei für das Finale bereit.

"Er ist 100%, er ist bereit zu spielen", sagte Simone Vagnozzi in der ESPN-Übertragung.

Spaniens Carlos Alcaraz schlägt einen Return gegen Italiens Jannik Sinner während des Herren-Einzelfinalspiels am fünfzehnten Tag des US Open Tennisturniers im USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City am 7. September 2025. (Foto von KENA BETANCUR / AFP) (Foto von KENA BETANCUR/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

Sinner wurde frustriert, als er zu Beginn des dritten Satzes mit 0-3 in Rückstand geriet. Nachdem er zum 0-2 gebreakt wurde, schlug er den Ball hart vom Boden in die Luft.

Als Alcaraz zum 3-0 hielt, schlug Sinner aus Frustration seinen Schläger auf den Boden.

Im vierten Satz gelang Alcaraz ein Break zum 3-2-Vorsprung, als Sinner eine Vorhand lang schlug. Er hielt zum 4-2 mit einem donnernden 132-mph Ass die T-Linie entlang.