Carlos Alcaraz erobert Weltranglistenplatz Nr. 1 mit US-Open-Sieg über Rivalen Jannik Sinner

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Carlos Alcaraz erobert die Weltranglisten-Nr. 1 mit US Open-Sieg über Rivalen Jannik Sinner erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Spaniens Carlos Alcaraz feiert nach seinem Sieg über Italiens Jannik Sinner während ihres Herren-Einzelfinalspiels am fünfzehnten Tag des US Open Tennisturniers im USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City, am 7. September 2025. (Foto von CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (Foto von CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images Im Herrenfinale der US Open zwischen den beiden größten Spielern dieser Generation musste etwas nachgeben. Weltranglisten-Nr. 2 Carlos Alcaraz hatte im Turnier vor dem Match gegen seinen größten Rivalen keinen Satz verloren. Nr. 1 Jannik Sinner hatte seit zwei Jahren kein Match bei einem Hartplatz-Grand-Slam verloren. Letztendlich war es Alcaraz, der auf der größten Bühne brillanter spielte und mit seiner Geschwindigkeit, Kraft und logikwidrigen Tennis-Geometrie den Titelverteidiger Sinner mit 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 in einem Match besiegte, das von Donald Trump und einer Reihe von Prominenten wie Bruce Springsteen, Kevin Hart, Jon Hamm, Martha Stewart und Courteney Cox beobachtet wurde. Als Alcaraz beim Stand von 5-4 im vierten Satz zum Matchgewinn aufschlug, wehrte Sinner einen Matchball mit einem brillanten Rückhand-Return-Winner ab. Beim zweiten Matchball beendete Alcaraz das Spiel mit einem 113-mph Ass, während das Publikum applaudierte und die beiden Spieler sich am Netz trafen. Trump stand in der Rolex-Box und applaudierte. Mit dem Sieg in ihrem dritten Grand-Slam-Finale in Folge im Jahr 2025 eroberte Alcaraz die Nr. 1-Rangliste von Sinner. Es war sein sechster Major-Titel, der zweite des Jahres und sein zweiter US Open-Titel (2022). "Ich möchte mit Jannik beginnen", sagte Alcaraz auf dem Platz. "Es ist unglaublich, was du während der ganzen Saison leistest. Großartiges Niveau bei jedem Turnier, das du spielst. Ich sehe dich öfter als meine Familie... Großartige Leistung während der ganzen Woche." Alcaraz durchbrach Sinners Aufschlag fünfmal im Vergleich zu...Der Beitrag Carlos Alcaraz erobert die Weltranglisten-Nr. 1 mit US Open-Sieg über Rivalen Jannik Sinner erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Spaniens Carlos Alcaraz feiert nach seinem Sieg über Italiens Jannik Sinner während ihres Herren-Einzelfinalspiels am fünfzehnten Tag des US Open Tennisturniers im USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City, am 7. September 2025. (Foto von CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (Foto von CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images Im Herrenfinale der US Open zwischen den beiden größten Spielern dieser Generation musste etwas nachgeben. Weltranglisten-Nr. 2 Carlos Alcaraz hatte im Turnier vor dem Match gegen seinen größten Rivalen keinen Satz verloren. Nr. 1 Jannik Sinner hatte seit zwei Jahren kein Match bei einem Hartplatz-Grand-Slam verloren. Letztendlich war es Alcaraz, der auf der größten Bühne brillanter spielte und mit seiner Geschwindigkeit, Kraft und logikwidrigen Tennis-Geometrie den Titelverteidiger Sinner mit 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 in einem Match besiegte, das von Donald Trump und einer Reihe von Prominenten wie Bruce Springsteen, Kevin Hart, Jon Hamm, Martha Stewart und Courteney Cox beobachtet wurde. Als Alcaraz beim Stand von 5-4 im vierten Satz zum Matchgewinn aufschlug, wehrte Sinner einen Matchball mit einem brillanten Rückhand-Return-Winner ab. Beim zweiten Matchball beendete Alcaraz das Spiel mit einem 113-mph Ass, während das Publikum applaudierte und die beiden Spieler sich am Netz trafen. Trump stand in der Rolex-Box und applaudierte. Mit dem Sieg in ihrem dritten Grand-Slam-Finale in Folge im Jahr 2025 eroberte Alcaraz die Nr. 1-Rangliste von Sinner. Es war sein sechster Major-Titel, der zweite des Jahres und sein zweiter US Open-Titel (2022). "Ich möchte mit Jannik beginnen", sagte Alcaraz auf dem Platz. "Es ist unglaublich, was du während der ganzen Saison leistest. Großartiges Niveau bei jedem Turnier, das du spielst. Ich sehe dich öfter als meine Familie... Großartige Leistung während der ganzen Woche." Alcaraz durchbrach Sinners Aufschlag fünfmal im Vergleich zu...

Carlos Alcaraz erobert Weltranglistenplatz Nr. 1 mit US-Open-Sieg über Rivalen Jannik Sinner

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:49
MemeCore
M$2.39271-1.55%
Threshold
T$0.01361+7.75%
Manchester City Fan
CITY$0.6885+1.50%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.811+3.52%
Seed.Photo
PHOTO$0.5032-1.12%
OpenLedger
OPEN$0.30031+4.05%
WINK
WIN$0.00003796-1.65%

Spaniens Carlos Alcaraz feiert nach seinem Sieg über Italiens Jannik Sinner während ihres Herren-Einzelfinalspiels am fünfzehnten Tag des US Open Tennisturniers im USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City, am 7. September 2025. (Foto von CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (Foto von CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images)

AFP via Getty Images

Im Herrenfinale der US Open zwischen den beiden größten Spielern dieser Generation musste etwas nachgeben.

Die Nummer 2 der Welt, Carlos Alcaraz, hatte im Turnier keinen Satz verloren, bevor er auf seinen größten Rivalen traf.

Die Nummer 1, Jannik Sinner, hatte seit zwei Jahren kein Spiel bei einem Hartplatz-Major verloren.

Letztendlich war es Alcaraz, der auf der größten Bühne brillanter spielte und mit seiner Geschwindigkeit, Kraft und logikwidrigen Tennis-Geometrie den Titelverteidiger Sinner mit 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 in einem Match besiegte, das von Donald Trump und einer Reihe von Prominenten wie Bruce Springsteen, Kevin Hart, Jon Hamm, Martha Stewart und Courteney Cox beobachtet wurde.

Als Alcaraz beim Stand von 5-4 im vierten Satz zum Matchgewinn aufschlug, wehrte Sinner einen Matchball mit einem brillanten Rückhand-Return-Winner ab. Beim zweiten Matchball beendete Alcaraz das Spiel mit einem 113-mph Ass, während das Publikum applaudierte und die beiden Männer sich am Netz trafen.

Trump stand in der Rolex-Box und applaudierte.

Mit dem Sieg in ihrem dritten Grand-Slam-Finale in Folge im Jahr 2025 übernahm Alcaraz die Nummer-1-Rangliste von Sinner. Es war sein sechster Major-Titel, der zweite des Jahres und die zweite US-Open-Krone (2022).

"Ich möchte mit Jannik beginnen", sagte Alcaraz auf dem Platz. "Es ist unglaublich, was du während der ganzen Saison leistest. Großartiges Niveau bei jedem Turnier, das du spielst. Ich sehe dich öfter als meine Familie... Großartige Leistung während der ganzen Woche."

Alcaraz durchbrach Sinners Aufschlag fünfmal, verglichen mit nur einem Break für den Italiener. Der Spanier schlug 10 Asse ohne Doppelfehler, während Sinner viermal Doppelfehler machte und zwei Asse servierte. Alcaraz erzielte 42 Winner bei 24 unerzwungenen Fehlern, während Sinner 28 unerzwungene Fehler bei 21 Winnern machte.

"Ich möchte mit Carlos und dem ganzen Team beginnen, ihr macht das großartig", sagte Sinner. "Gratulation, ich weiß, dass hinter dieser Leistung viel harte Arbeit steckt. Du warst besser als ich, also genieße es. Gratulation, es ist ein großer Moment."

"Ich habe heute mein Bestes versucht, ich konnte nicht mehr tun."

Die beiden großen Rivalen haben nun zusammen die letzten acht Grand-Slam-Titel gewonnen und damit effektiv alle anderen – einschließlich des großen Novak Djokovic – aus dem Rennen um die Slam-Titel ausgeschlossen.

Alcaraz, 22, kam von zwei Sätzen Rückstand zurück, um Sinner, 24, im Roland-Garros-Finale zu schlagen, und der Italiener revanchierte sich, indem er den Spanier in vier Sätzen im Wimbledon-Finale besiegte.

Italiens Jannik Sinner serviert gegen Spaniens Carlos Alcaraz während des Herren-Einzelfinalspiels am fünfzehnten Tag des US Open Tennisturniers im USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City am 7. September 2025. (Foto von KENA BETANCUR / AFP) (Foto von KENA BETANCUR/AFP via Getty Images)

AFP via Getty Images

Alcaraz hat nun einen 10-5 Karrierevorteil gegenüber Sinner, einschließlich 4-2 bei Majors und 7-2 auf Hartplätzen.

Der Spanier nimmt einen Scheck über 5 Millionen Dollar mit nach Hause, während der Italiener 2,5 Millionen Dollar verdiente.

"Ich liebe diese Herausforderungen", sagte Sinner vor dem Match. "Ich liebe es, mich in diese Positionen zu bringen. Er ist jemand, der mich an meine Grenzen bringt."

Sinner hatte mit einer Bauchverletzung in seinem Halbfinalsieg über Felix Auger-Aliassime zu kämpfen, für den er vier Sätze brauchte.

Aber sein Trainer sagte, er sei für das Finale bereit.

"Er ist 100%, er ist bereit zu spielen", sagte Simone Vagnozzi in der ESPN-Übertragung.

Spaniens Carlos Alcaraz schlägt einen Return gegen Italiens Jannik Sinner während des Herren-Einzelfinalspiels am fünfzehnten Tag des US Open Tennisturniers im USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City am 7. September 2025. (Foto von KENA BETANCUR / AFP) (Foto von KENA BETANCUR/AFP via Getty Images)

AFP via Getty Images

Sinner wurde frustriert, als er zu Beginn des dritten Satzes mit 0-3 in Rückstand geriet. Nachdem er zum 0-2 gebreakt wurde, schlug er den Ball hart vom Boden in die Luft.

Als Alcaraz zum 3-0 hielt, schlug Sinner aus Frustration seinen Schläger auf den Boden.

Im vierten Satz gelang Alcaraz ein Break zum 3-2-Vorsprung, als Sinner eine Vorhand lang schlug. Er hielt zum 4-2 mit einem donnernden 132-mph Ass die T-Linie entlang.

Quelle: https://www.forbes.com/sites/adamzagoria/2025/09/07/carlos-alcaraz-seizes-world-no-1-ranking-with-us-open-win-over-rival-jannik-sinner/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010112+1.91%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.74%
Moonveil
MORE$0.00496-6.13%
Farcana
FAR$0.000553-6.11%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,340.06
$106,340.06$106,340.06

+2.48%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,646.87
$3,646.87$3,646.87

+3.73%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$168.03
$168.03$168.03

+3.38%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4257
$2.4257$2.4257

+4.73%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18339
$0.18339$0.18339

+2.98%