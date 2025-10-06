BörseDEX+
Cardano vs Ethereum Preisprognose — Welche Layer-1 erreicht zuerst $5, während DOT die Stablecoin-Abstimmung vorantreibt?

Von: Coindoo
2025/10/06 05:30
Solayer
LAYER$0.2516-7.63%
1
1$0.024+1.65%
Polkadot
DOT$3.218-1.16%

Cardano und Ethereum stehen wieder im Rampenlicht, da das vierte Quartal mit stabileren technischen Daten und einer Welle von Schlagzeilen von führenden Krypto-Desks beginnt. Aktuelle Preisnotizen zeigen wichtige ADA-Niveaus für eine nachhaltige Erholung, während Techniker ETH auf einem Gleitpfad zu neuen Höchstständen halten. 

Polkadot treibt auch einen Vorschlag für einen nativen, DOT-besicherten Stablecoin durch eine On-Chain-Abstimmung voran – ein Upgrade, das seinen DeFi-Liquiditätsstack umgestalten könnte, und gleichzeitig gewinnt MAGACOIN FINANCE stetig an Zugkraft, um inmitten sich verändernder Stimmung und wachsender Aufmerksamkeit für Altcoins der nächsten Generation zum Außenseiter-Favoriten zu werden. 

Cardano (ADA) — Preisprognose & Q4-Katalysatoren

Cardano bewegt sich in der Spanne von $0,80–$0,85, wobei die kurzfristige Stimmung davon abhängt, ob die Bullen den nahen Widerstand zurückerobern können. Die heutigen Desk-Notizen weisen auf $0,94–$1,02 als Entscheidungszone hin; ein Versagen, den 20-Tage-EMA (~$0,84) zu halten, riskiert einen Rutsch in Richtung $0,75, während ein klarer Durchbruch nach oben Raum für eine mehrwöchige Erholung eröffnet.

ADA TradingView

Intraday-Tracker zeigen ADA ungefähr bei $0,85–$0,87, was mit seinem jüngsten Konsolidierungsband übereinstimmt, während Händler auf einen Katalysator warten. Ein kurzfristiger Anstieg über den Widerstand würde Momentum-Plays in Richtung der $1-Marke bestätigen; bei Verlust von $0,75 könnte der Markt tiefere Unterstützungen erneut testen, bevor ein weiterer Anstieg versucht wird.

Strukturell stützt sich der Bullenfall auf Cardanos methodischen Skalierungs-Fahrplan (z.B. Hydra) und die verbesserte Beteiligung in seinem dApp-Stack. 

Ethereum (ETH) — Preisprognose & Narrativ

ETH bewegt sich weiterhin im niedrigen bis mittleren $4K-Bereich mit robuster Entwickleraktivität und stabilen DeFi-Volumina. Mark Newton von Fundstrat bekräftigte kürzlich ein $5.500-Ziel bei günstigem Momentum und Buy-the-Dip-Zonen nahe $4.418–$4.375, wobei ETH als führende Large-Cap bis Mitte Oktober positioniert wird, wenn die Flows anhalten.

ETH TradingView

Über Research-Desks hinweg halten Ethereums Rollup-First-Roadmap plus der stetige Trommelschlag des ETF-Geredes es im Fokus der Kapitalanleger, wobei mehrere Marktberichte im September ETH als die L1 mit höherer Überzeugung im Vergleich zu Mitbewerbern hervorheben. 

In praktischer Hinsicht zeigt dies, dass ETH immer noch der Favorit ist, um $5K zu erreichen, bevor ADA $5 erreicht, auch wenn ADAs prozentuales Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau aus größer sein könnte.

Polkadot (DOT) — Stablecoin-Abstimmung & DeFi-Innovation

Polkadots Haupttreiber: ein Community-Vorschlag für pUSD, einen nativen DOT-besicherten algorithmischen Stablecoin, der entwickelt wurde, um die On-Chain-Liquidität zu vertiefen und die Abhängigkeit von Stablecoins von Drittanbietern zu reduzieren. 

Die frühe Unterstützung war stark, wobei die Maßnahme als entscheidender Schritt für Polkadot DeFi dargestellt wird, wenn sie die endgültigen Prüfungen besteht und auf wichtigen Parachains live geht. Preisbeobachter sagen, dass ein bestätigtes grünes Licht die verbesserte Struktur von DOT in die $4+-Zone verstärken könnte.

MAGACOIN FINANCE gewinnt als Außenseiter-Favorit an Boden

Neben den großen Caps taucht MAGACOIN FINANCE weiterhin in Beobachtungslisten als ein gesicherter, extern geprüfter Vermögenswert auf, der breitere Marktströme statt Hype-Zyklen nutzt. 

Für Investoren kombiniert die aufkommende Strategie ETHs institutionellen Track mit ADAs Asymmetrie—und fügt gemessenes Engagement in ein Projekt mit kleinerer Marktkapitalisierung hinzu, das stetig aufbaut, die Wallet-Aktivität auf X/Telegram erhöht und Liquiditätsbedingungen verfolgt, ohne sich zu überdehnen.

Kluge Investoren haben jetzt Zugang zu einem Meilenstein-Feierangebot: ein 50% EXTRA Bonus, nur für begrenzte Zeit verfügbar bei Einlösung des Codes PATRIOT100X.

Fazit

ETH bleibt der statistische Favorit, um seine große runde Zahl zuerst zu überschreiten, angetrieben durch stärkere Volumenausweitung und institutionelle Beteiligung. ADA behält einen glaubwürdigen Weg zu höheren Preisen, wenn der Markt kooperiert und die technischen Daten sauber umschlagen. DOT könnte seine DeFi-Geschichte neu schreiben, wenn die pUSD-Abstimmung wie erwartet abgeschlossen wird—ein unterschätzter Katalysator für Q4.

In diesem Mix hat MAGACOIN FINANCE als Außenseiter-Favorit in diversifizierten Körben leise an Zugkraft gewonnen: kleinere Allokation, klare Audits, Sicherheit im Vordergrund und disziplinierte Kommunikation—konzipiert, um die L1-Schwergewichte zu ergänzen, nicht mit ihnen zu konkurrieren.

Um mehr über MAGACOIN FINANCE zu erfahren, besuchen Sie:
 Website: https://magacoinfinance.com
Zugang: https://magacoinfinance.com/access
Twitter/X: https://x.com/magacoinfinance
Telegram: https://t.me/magacoinfinance

Diese Publikation ist gesponsert. Coindoo unterstützt oder übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt, die Genauigkeit, Qualität, Werbung, Produkte oder andere Materialien auf dieser Seite. Leser werden ermutigt, ihre eigene Recherche durchzuführen, bevor sie sich an kryptowährungsbezogenen Aktionen beteiligen. Coindoo haftet weder direkt noch indirekt für Schäden oder Verluste, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf Inhalte, Waren oder Dienstleistungen resultieren. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch.

Der Beitrag Cardano vs Ethereum Preisprognose — Welche Layer-1 erreicht zuerst $5, während DOT die Stablecoin-Abstimmung vorantreibt? erschien zuerst auf Coindoo.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

