Cardano-Preisprognose: Whale-Akkumulation und ETF-Listing deuten langfristig auf 15 $ hin

Die aggressive Akkumulation fällt mit einer starken Preiserholung zusammen, die ADA um mehr als 10% angehoben und das 1$-Niveau wieder in den Fokus gerückt hat.

Gleichzeitig erzielte Cardano einen bedeutenden Sichtbarkeitsschub durch Brave. Der auf Privatsphäre ausgerichtete Browser hat die Blockchain vollständig in sein natives Wallet integriert und stellt ADA damit sofort den 100 Millionen globalen Nutzern von Brave zur Verfügung. Über das Speichern und Übertragen von Tokens hinaus öffnet Braves Integration auch die Tür für On-Chain-Governance und Teilnahme an Projekten im Cardano-Ökosystem – alles direkt vom Browser aus.

Das Timing beider Entwicklungen ist bemerkenswert. Cardanos Aufnahme in den Hashdex Krypto Index-ETF hat bereits die institutionelle Präsenz erhöht, während das Interesse der Privatanleger dank Braves massiver Nutzerbasis steigen könnte. Zusammen befeuern diese Katalysatoren die Spekulation, dass ADA kurz vor einem Durchbruch stehen könnte, wobei einige Händler kurzfristige Ziele von 1,27$ ins Auge fassen.

Längerfristige Prognosen sind noch kühner. Analyst, die Parallelen zum ADA-Chart von 2020 ziehen – als es von 0,10$ auf 3,00$ explodierte – deuten an, dass eine Wiederholung dieser Performance den Token im nächsten Bullenmarkt schließlich in Richtung 15$ treiben könnte.

Für Brave stärkt die Hinzufügung von Cardano seine Multi-Chain-Wallet-Strategie, die bereits Ethereum und Solana umfasst. Durch die native Unterstützung von ADA beseitigt Brave die Notwendigkeit für Erweiterungen und gibt Benutzern gleichzeitig die Möglichkeit, Funktionen wie Token-Swaps und Governance mit einem einzigen Klick zu erkunden.

Zwischen Whale-Akkumulation, ETF-Anerkennung und einer der größten Mainstream-Integrationen, die Cardano je gesehen hat, scheint sich auf mehreren Fronten Momentum aufzubauen. Die Frage ist nun, ob diese Konvergenz von Adoption und Marktaktivität endlich die Bühne für ADAs nächsten großen Lauf bereiten wird.

