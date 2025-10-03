Cardano-Preisprognose: Blockchain-Analyse zeigt, dass ADA-Positionsbesitzer in Remittix investieren, nachdem 40.000 Menschen $RTX erworben haben

Während Cardano ein respektierter Name im Bereich Smart-Contracts bleibt, deuten Daten darauf hin, dass viele ADA-Besitzer in neuere Projekte mit höherem Aufwärtspotenzial diversifizieren.

Blockchain-Daten zeigen einen deutlichen Fluss von ADA-basierten Wallets, die am Remittix (RTX) Vorverkauf teilnehmen, einer PayFi-Initiative, die bisher mehr als 40.000 Besitzer an Bord geholt und über 26,9 Millionen Dollar eingesammelt hat. Dieses Muster deutet auf eine steigende Nachfrage nach Altcoins mit Nutzungsfokus hin, die frühe Entwicklungsphasen mit praktischen Anwendungsfällen kombinieren.

Cardano Preisvorhersage: Akkumulationsphase setzt sich fort

Zum Zeitpunkt des Schreibens wird ADA nahe 0,83 $ gehandelt und hält sich stabil über der 0,80 $-Unterstützungsstufe. Die Cardano Preisvorhersage für Q4 2024 deutet auf eine allmähliche Wertsteigerung hin, mit Zielen zwischen 0,90 $ und 1,10 $, wenn die Marktbedingungen günstig bleiben. Das Hydra-Skalierungs-Update und das wachsende Interesse an dezentralen Identitätstools haben die Netzwerkaktivität unterstützt, aber die Preisentwicklung bleibt im Vergleich zu neueren Altcoins langsam.

Analysten sagen, dass Cardano sich in einer Akkumulationsphase befindet, in der starke Besitzer weiter aufstocken, während Händler schneller bewegende Assets jagen. Die langfristigen Fundamentaldaten bleiben solide, aber ADAs Reife bedeutet, dass die meisten kurzfristigen Bewegungen eher inkrementell als explosiv sein werden.

Für Investoren, die sich an ADAs frühen Durchbruch im Jahr 2021 erinnern, veranlasst diese langsamere Wachstumskurve sie dazu, kleinere Projekte zu erkunden, die frühe Beteiligung und klare reale Anwendungen bieten.

Diese Suche hat viele zu Remittix (RTX) geführt, einem aufstrebenden PayFi-Netzwerk, das Krypto und traditionelle Finanzen verbindet und bereits vor seinem vollständigen Start eine echte Akzeptanz bewiesen hat.

Remittix: Das PayFi-Projekt, das ADA-Investoren anzieht

Remittix (RTX) gewinnt an Zugkraft unter langfristigen Krypto-Besitzern, die Technologie und Vertrauen genauso schätzen wie Aufwärtspotenzial. Im Gegensatz zu Meme-getriebenen Projekten konzentriert sich Remittix darauf, ein echtes Problem zu lösen, indem es Benutzern ermöglicht, Krypto direkt auf globale Bankkonten in Minuten zu senden, komplett mit Echtzeit-FX-Raten. Dieser Anwendungsfall hat bei Überweisern, Freiberuflern und digitalen Unternehmen Anklang gefunden, die mit langsamen oder teuren internationalen Überweisungen zu kämpfen haben.

Die Wallet-Beta des Projekts ist jetzt live und ermöglicht es Benutzern, PayFi-Transaktionen zu testen und sofortige Konvertierungen zu erleben, ein bedeutender Meilenstein vor der Auflistung. Zusätzlich zu seinem Momentum hat das 15% USDT-Vermittlungsprogramm ein schnelles Gemeinschaftswachstum angetrieben, zahlt Benutzern täglich und zieht weltweit über 40.000 Besitzer an.

Mit 26,9 Millionen Dollar Finanzierung und einem bereits in der Testphase befindlichen funktionierenden Produkt hebt sich Remittix als eines der wenigen Vorverkaufs-Token ab, die Lieferung, Glaubwürdigkeit und langfristige Vision kombinieren.

Warum ADA-Investoren Remittix unterstützen:

Über 26,9 Millionen Dollar eingesammelt, unterstützt von über 40.000 frühen Teilnehmern

Wallet-Beta live, ermöglicht Benutzern das Testen grundlegender PayFi-Tools

Verifiziert durch CertiK, weltweit als #1 Vorverkaufs-Token eingestuft

15% USDT-Vermittlungsprogramm, belohnt Wachstum täglich

Aufbau von Krypto-zu-Bank-Zahlungsschienen für Massenadoption

Für ADA-Besitzer, die an Cardanos langsamere Preisentwicklung gewöhnt sind, bietet Remittix etwas anderes: eine funktionierende Lösung in einem sich schnell bewegenden Markt.

Cardano Preisvorhersage zeigt Stabilität, während ADA-Besitzer der Remittix PayFi-Welle beitreten

Die Cardano Preisvorhersage signalisiert stetiges Wachstum für ADA, aber nicht die überdimensionalen Gewinne, die Händler einst sahen. Mit Remittix, das jetzt verifiziert ist, in der Beta-Phase läuft und 40.000 Besitzer überschreitet, scheinen ADA-Investoren einer neuen Phase der Adoption beizutreten, die sich auf reale Krypto-Zahlungen und schnellere Wachstumszyklen konzentriert.

