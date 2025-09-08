Cardano News hebt Entwicklungserfolge hervor, doch Analysten sagen, Rollblock könnte sich vor November um das 20-fache steigern

Krypto News

Investorennachrichten im Jahr 2025 sind voll mit den neuesten Cardano-Nachrichten, dem Aufstieg des GambleFi-Neulings Rollblock und einer Flut neuer Projekte, die um Aufmerksamkeit buhlen.

Während einige Händler auf bekannte Altcoins setzen, schauen andere auf Presale-Token, die exponentielles Wachstum liefern könnten. Rollblock könnte derjenige sein, der den Markt schockiert, wobei einige Analysten vermuten, dass er in diesem Jahr bis zu 50x steigen könnte.

Rollblock (RBLK): Eine Angebotsverknappung in der Entstehung

Rollblock (RBLK) ist ein funktionierender Web3-Gaming-Hub, in dem Benutzer Poker, Blackjack, Slots und eine Sportvorhersageliga mit Tausenden von Live-Spielen spielen können. Jedes Gebot und jede Auszahlung wird auf der Blockchain geschützt, was vollständige Transparenz und keine Manipulation bedeutet.

Die Sicherheit wurde durch ein SolidProof Audit gewährleistet, während Fiat-Zahlungen über Visa, Mastercard, Apple Pay und Google Pay es jedem leicht machen, der in die Welt der Kryptowährungen eintauchen möchte.

Der Zauber liegt darin, wie Rollblock echte Spielaktivitäten mit seinen Token-Inhabern verbindet. Tatsächlich macht sein Gewinnbeteiligungsmodell RBLK zu einem der Top-Krypto-Projekte, die es 2025 zu beobachten gilt.

Im Gegensatz zu den meisten neuen Krypto-Coins, die nur auf dem Papier existieren, hat Rollblock bereits Millionen an Wetten mit Tausenden aktiver Spieler verarbeitet. Analysten warnen vor einer drohenden Angebotsverknappung, wobei die Nachfrage steigt, während das Angebot begrenzt bleibt.

Über 15 Millionen Dollar an Wetten auf Rollblocks GambleFi-Plattform

Über 12.000 KI-gesteuerte Spiele live, von Tischklassikern bis hin zu Blockchain-Exklusivtiteln

Bis zu 30% der wöchentlichen Einnahmen werden durch Rückkäufe und Verbrennungen an die Inhaber verteilt

RBLK-Staking bietet Renditen, die weit über vielen Top-Altcoins liegen

Lizenziert und vollständig geprüft für Transparenz

Die RBLK-Tokenomics sind ein weiterer Grund, warum frühe Käufer es als den besten Krypto-Presale im Moment bezeichnen. Das Angebot ist auf eine Milliarde begrenzt, und 30% der Plattformeinnahmen werden verwendet, um RBLK auf dem freien Markt zu kaufen. Davon werden 60% verbrannt, um das Angebot für immer zu reduzieren, während 40% in Staking-Belohnungen von bis zu 30% APY recycelt werden.

Token sind bereits zu 83% zu $0,068 verkauft, wobei frühe Nutzer auf mehr als 500% Gewinnen sitzen.

Und Professor Crypto erklärte, wie Rollblock den 500-Milliarden-Dollar-Spielesektor für immer verändern könnte, und hob die Mischung aus DeFi und einnahmengestützten Mechanismen hervor:

Metrik Rollblock (RBLK) Cardano (ADA) Gesamtangebot 1B 45B Marktkapitalisierung Presale $29,63B Gewinne verteilen Ja (30% wöchentliche Rückkäufe) Nein Aktives Ökosystem 12.000+ Spiele Wachsende L1 dApps Potenzielle Multiplikatoren 20–50x Langsamere Entwicklung

Cardano News (ADA): Ökosystem widerstandsfähig trotz Whale Dumping

Cardano wird heute bei $0,8285 gehandelt.

Wie Händler @Pocoloco2 bemerkte: "Ein Halten über $0,80 hält den Ausblick nach oben geneigt, mit $0,88–$0,92 als nächste zu beobachtende Widerstandsstufen."

Die Realität ist komplexer.

Über 50.000.000 ADA wurden kürzlich von Whales abgestoßen, was die Stimmung nach unten zog. Charts zeigen, dass Wallets mit zwischen 1.000.000 und 10.000.000 ADA-Coins Positionen abbauen, was das Vertrauen in die kurzfristige Dynamik erschüttert.

Dennoch sind die Cardano-Nachrichten voll mit einer Grayscale-Einreichung für einen Cardano-ETF unter dem Ticker GADA. Dies zeigt institutionelles Interesse an den Top-Kryptowährungen, selbst wenn Whale Dumping Zweifel aufkommen lässt. Wenn regulatorische Genehmigungen durchkommen, könnte Cardano Zuflüsse sehen, die den Einzelhandelsverkauf ausgleichen.

Das allein macht Cardano zu einem der besten Altcoins 2025, die es zu beobachten gilt, selbst wenn kurzfristiger Druck es zurückhält.

Eine Verschiebung hin zu Knappheit und echtem Nutzen

Der Kontrast zwischen Rollblock und Cardano ist auffällig. Cardano setzt auf langsames, stetiges Wachstum durch regulatorische und institutionelle Schritte. Rollblock gedeiht auf einem Knappheitsmodell, bei dem jedes Spiel und jeder Spieler Wert an die Token-Inhaber zurückgibt.

Rollblock hat die Angebotsverknappung, das aktive Ökosystem und die Struktur, um in einem Krypto-Bullenmarkt 2025 zu gedeihen. Wenn Analysten Recht haben, könnte sein Lauf in Richtung 20x erst der Anfang sein.

