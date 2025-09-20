BörseDEX+
Die Cardano Foundation arbeitet mit Token Terminal zusammen, um professionellen Investoren 300K+ mit institutioneller Analytik für native Token anzubieten.

Cardano Foundation und Token Terminal unterzeichnen eine institutionelle Kooperationsvereinbarung

Von: Blockchainreporter
2025/09/20 13:00
Die Cardano Foundation hat eine strategische Partnerschaft mit einem der wichtigsten Blockchain-Analysedienstleister, Token Terminal, bekannt gegeben. Diese Partnerschaft soll zur Erweiterung der institutionellen Abdeckung des nativen Token-Ökosystems NCDs bei Cardano auf breiterer Ebene beitragen. Diese Verbindung wird auch ein weiterer bedeutender Schritt sein, um professionelle Finanzinformationen und -instrumente für eine der fortschrittlichsten Blockchains der Kryptowelt verfügbar zu machen.

Sichtbarkeit von Daten für institutionelle Investoren

Die neue Plattform wird die nativen Token auf Cardano umfassend unter den detaillierten Analysen abdecken, die bei Token Terminal angeboten werden. Die Plattform hat weltweit mehr als 300.000 institutionelle Kunden. Token Terminal standardisiert Finanz- und alternative Informationen bedeutender Blockchains und dezentralisierter Anwendungen. Dies führt zu einer hervorragend getimten Zusammenarbeit, wenn es darum geht, die außergewöhnlichen Eigenschaften des Multi-Assets, repräsentiert durch Cardano, darzustellen.

Die Allianz zielt auf eine beispiellose institutionelle Lücke beim Zugriff auf Informationen über das Cardano-Ökosystem ab. Die meisten Blockchain-Technologien sind auf Smart-Contracts angewiesen, um Token zu erstellen. Monetäre Probleme von Cardano können jedoch ohne die Hilfe von Smart-Contracting veranschaulicht und ausgeführt werden. Diese grundlegende Architekturungleichheit hat dazu geführt, dass herkömmliche Analyseplattformen Schwierigkeiten haben, eine absolute Abdeckung innerhalb des Cardano-Systems anzubieten.

Das Token Terminal wird einen umfassenden Blockchain-Datenhub anbieten. Es harmonisiert Finanz- und alternative Daten zwischen verschiedenen Netzwerken. Die Plattform bringt Echtzeit-Analysen, anpassbare Dokumente und einen API-Zugang auf Unternehmensebene zusammen. Dies bietet Blockchain-Maßnahmen in institutioneller Qualität.

Die Schnittstelle zwischen traditionellen Finanzen und DeFi

Dies ist nicht nur eine einfache Datenintegration, sondern eine strategische Entscheidung, um die nativen Token von Cardano zu institutionellen Investoren zu bringen. Es ermöglicht den Finanzinstitutionen und Fachleuten, die mit den Vermögenswerten handeln, die Verwendung gängiger Finanzindikatoren zur Analyse der Vermögenswerte zu berechnen. Die institutionelle Anwendung von Kryptowährung nimmt zu und ist an der jüngsten Investition von 23 Millionen Dollar in Cardano durch das Vermögen in seiner nativen Token-Infrastruktur ersichtlich. Die Erfahrung von Token Terminal, die in anderen Netzwerken wie TON demonstriert wurde, zeigt die Möglichkeit, Blockchain-Ökosysteme an institutionelle Einstellungen anzupassen, die die Verwendung von Analysen höherer Ordnung On-Chain ermöglichen.

Strategische Implikationen für das Cardano-Ökosystem

Die Zusammenarbeit mit der Cardano Foundation und Token Terminal ist einer der wichtigen Schritte zur institutionellen Adoption. Es hilft, dem Verdrängungseffekt unter Layer-1-Blockchains bei der institutionellen Volumen-/Kapitalattraktivität zu entgehen. Es erhöht die Wettbewerbsfähigkeit von Cardano gegenüber anderen Layer-1-Blockchains. Es bietet einen Einstieg in die Technologie, die auf organisatorischer Ebene durch Einheitlichkeit in den Finanzmärkten und unter Einbeziehung beider nativen Token übernommen werden soll.

Dies kombiniert Analysen und verbessert die institutionelle Sorgfaltspflicht und Portfolio-Verwaltung und steigert die Offenheit und Zuverlässigkeit des Cardano-Ökosystems. Es steht im Einklang mit dem breiteren Ansatz von Cardano, eine Infrastruktur auf institutioneller Ebene aufzubauen. Die Innovation rund um Cardano in Bezug auf Blockchain verändert Branchen durch die Unterstützung des digitalen Vermögenswerts, autonomer Organisationen, die Dezentralisierung erfordern und die Blockchain-Wirtschaft vernachlässigt haben. Diese Trends deuten auf eine Strategie von Cardano hin, mehr Lösungen in der Blockchain weltweit zu entwickeln.

Fazit

Die Zusammenarbeit der Cardano Foundation mit Token Terminal bildet einen der wichtigsten Schritte in Richtung institutioneller Adoption. Sie füllt eine Lücke, da sie professionelle Daten zu Finanzkennzahlen und Daten der institutionellen Investoren bietet. Eine solche Integration betont die technischen Stärken, die Cardano besitzt, und erfüllt die gestiegene Nachfrage nach zuverlässigen Tools im sich verändernden Kryptomarkt.

