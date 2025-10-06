Cardano (ADA) Preisprognose für 5. Oktober

Die Preise der meisten Coins steigen am letzten Tag der Woche, laut CoinMarketCap.

CoinMarketCap

ADA/USD

Top Coins von

Der Kurs von Cardano (ADA) ist seit gestern um 1,18% gestiegen. In der letzten Woche ist der Preis um 10,40% gestiegen.

TradingView

Bild von

Auf dem Stundenchart befindet sich der Preis von ADA in der Mitte des lokalen Kanals zwischen der Unterstützungsstufe von $0,8351 und der Widerstandsstufe von $0,8826. Da der größte Teil des täglichen ATR bereits überschritten wurde, bestehen geringe Chancen, bis morgen starke Bewegungen zu sehen.

TradingView

Bild von

Auf dem größeren Zeitrahmen ist es dem Kurs von ADA erneut nicht gelungen, sich über dem Niveau von $0,8877 zu etablieren.

Das könnte Sie auch interessieren

Wenn die Kerze um die aktuellen Preise oder darunter schließt, kann man eine fortlaufende Korrektur zur $0,83-Zone erwarten.

TradingView

Bild von

Aus mittelfristiger Sicht liegt der Preis von ADA innerhalb des vorherigen Balkens, was bedeutet, dass keine Seite dominiert. Das Volumen ist niedrig und bestätigt das Fehlen von Bullen- und Bären-Energie. Alles in allem ist ein seitwärts gerichteter Markt im Bereich von $0,83-$0,90 das wahrscheinlichere Szenario.

ADA wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei $0,8541 gehandelt.