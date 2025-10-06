Cardano (ADA) Preisprognose für 5. Oktober

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Cardano (ADA) Preisvorhersage für den 5. Oktober erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Die Preise der meisten Coins steigen am letzten Tag der Woche, laut CoinMarketCap. Top Coins nach CoinMarketCap ADA/USD Der Kurs von Cardano (ADA) ist seit gestern um 1,18% gestiegen. In der letzten Woche ist der Preis um 10,40% gestiegen. Bild von TradingView Auf dem Stundenchart befindet sich der Preis von ADA in der Mitte des lokalen Kanals zwischen der Unterstützungsstufe von $0,8351 und der Widerstandsstufe von $0,8826. Da der größte Teil des täglichen ATR bereits überschritten wurde, bestehen geringe Chancen, bis morgen starke Bewegungen zu sehen. Bild von TradingView Im größeren Zeitrahmen ist es dem Kurs von ADA erneut nicht gelungen, sich über dem Niveau von $0,8877 zu etablieren. Das könnte Sie auch interessieren Wenn die Kerze um die aktuellen Preise oder darunter schließt, kann man eine fortlaufende Korrektur zur $0,83-Zone erwarten. Bild von TradingView Aus mittelfristiger Sicht liegt der Preis von ADA innerhalb des vorherigen Balkens, was bedeutet, dass keine Seite dominiert. Das Volumen ist niedrig, was das Fehlen von Bullen- und Bären-Energie bestätigt. Alles in allem ist ein seitwärts gerichteter Markt im Bereich von $0,83-$0,90 das wahrscheinlichere Szenario. ADA wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei $0,8541 gehandelt. Quelle: https://u.today/cardano-ada-price-prediction-for-october-5Der Beitrag Cardano (ADA) Preisvorhersage für den 5. Oktober erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Die Preise der meisten Coins steigen am letzten Tag der Woche, laut CoinMarketCap. Top Coins nach CoinMarketCap ADA/USD Der Kurs von Cardano (ADA) ist seit gestern um 1,18% gestiegen. In der letzten Woche ist der Preis um 10,40% gestiegen. Bild von TradingView Auf dem Stundenchart befindet sich der Preis von ADA in der Mitte des lokalen Kanals zwischen der Unterstützungsstufe von $0,8351 und der Widerstandsstufe von $0,8826. Da der größte Teil des täglichen ATR bereits überschritten wurde, bestehen geringe Chancen, bis morgen starke Bewegungen zu sehen. Bild von TradingView Im größeren Zeitrahmen ist es dem Kurs von ADA erneut nicht gelungen, sich über dem Niveau von $0,8877 zu etablieren. Das könnte Sie auch interessieren Wenn die Kerze um die aktuellen Preise oder darunter schließt, kann man eine fortlaufende Korrektur zur $0,83-Zone erwarten. Bild von TradingView Aus mittelfristiger Sicht liegt der Preis von ADA innerhalb des vorherigen Balkens, was bedeutet, dass keine Seite dominiert. Das Volumen ist niedrig, was das Fehlen von Bullen- und Bären-Energie bestätigt. Alles in allem ist ein seitwärts gerichteter Markt im Bereich von $0,83-$0,90 das wahrscheinlichere Szenario. ADA wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei $0,8541 gehandelt. Quelle: https://u.today/cardano-ada-price-prediction-for-october-5

Cardano (ADA) Preisprognose für 5. Oktober

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/06 00:17

Die Preise der meisten Coins steigen am letzten Tag der Woche, laut CoinMarketCap.

Top Coins von CoinMarketCap

ADA/USD

Der Kurs von Cardano (ADA) ist seit gestern um 1,18% gestiegen. In der letzten Woche ist der Preis um 10,40% gestiegen.

Bild von TradingView

Auf dem Stundenchart befindet sich der Preis von ADA in der Mitte des lokalen Kanals zwischen der Unterstützungsstufe von $0,8351 und der Widerstandsstufe von $0,8826. Da der größte Teil des täglichen ATR bereits überschritten wurde, bestehen geringe Chancen, bis morgen starke Bewegungen zu sehen.

Bild von TradingView

Auf dem größeren Zeitrahmen ist es dem Kurs von ADA erneut nicht gelungen, sich über dem Niveau von $0,8877 zu etablieren.

Das könnte Sie auch interessieren

Wenn die Kerze um die aktuellen Preise oder darunter schließt, kann man eine fortlaufende Korrektur zur $0,83-Zone erwarten.

Bild von TradingView

Aus mittelfristiger Sicht liegt der Preis von ADA innerhalb des vorherigen Balkens, was bedeutet, dass keine Seite dominiert. Das Volumen ist niedrig und bestätigt das Fehlen von Bullen- und Bären-Energie. Alles in allem ist ein seitwärts gerichteter Markt im Bereich von $0,83-$0,90 das wahrscheinlichere Szenario.

ADA wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei $0,8541 gehandelt.

Quelle: https://u.today/cardano-ada-price-prediction-for-october-5

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$612.52+3.91%
Monero
XMR$419.83+14.47%
Nowchain
NOW$0.00208+1.96%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53
Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Der Bitcoin-Markt befindet sich in den letzten Wochen in einem Zustand der Unsicherheit, nach seiner uncharakteristisch negativen Performance im Oktober. Während die allgemeine Marktstimmung darauf hindeutet, dass das Ende des Bullenzyklus nahe sein könnte, deuten die neuesten On-Chain Daten darauf hin, dass die führende Kryptowährung möglicherweise nur einen Reset durchläuft. Laut [...]
Salamanca
DON$0.000427+0.47%
Threshold
T$0.01287+1.09%
Tron Bull
BULL$0.001166-1.10%
Teilen
Bitcoinist2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Polygon (POL) visiert Trendwende an: Unterstützungsabprall könnte Preis in Richtung $0,680 treiben

Institutionelle Investoren wenden sich von Bitcoin und Ethereum ab

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$104,892.47
$104,892.47$104,892.47

+1.09%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,575.41
$3,575.41$3,575.41

+1.69%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$164.67
$164.67$164.67

+1.31%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3692
$2.3692$2.3692

+2.29%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.17907
$0.17907$0.17907

+0.55%