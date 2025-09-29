BörseDEX+
Neue Akquisition und wachsende Allokation: Capital B konsolidiert seine Reserve in BTC mit 12 neuen Coins für ungefähr 1,2 Millionen €.Neue Akquisition und wachsende Allokation: Capital B konsolidiert seine Reserve in BTC mit 12 neuen Coins für ungefähr 1,2 Millionen €.

Capital B bringt den Schatz auf 2.812 BTC: über 314 Millionen € in Bitcoin

Von: The Cryptonomist
2025/09/29 23:47
Neuer Kauf und wachsende Zuteilung: Capital B konsolidiert seine Reserve in BTC mit 12 neuen Coins für etwa 1,2 Millionen €, durchgeführt durch eine Kapitalerhöhung in Zusammenarbeit mit TOBAM.

Die geschätzte Bewertung übersteigt 314 Millionen € und basiert auf dem Spotpreis in Euro vom 29.09.2025, wie in der offiziellen Erklärung des Unternehmens und in der Berichterstattung der Fachpresse berichtet:

Offizielle Mitteilung Capital B und Capital B stärkt seine Position als europäischer Marktführer im Bitcoin Treasury: neue Akquisitionen und Rekordwachstum im Jahr 2025.

Nach den aus offiziellen Erklärungen und Marktnotizen gesammelten Daten wird die Gesamtposition zum 29.09.2025 aktualisiert und spiegelt die neuesten Kauftranchen wider, die über ATM-Mechanismen abgeschlossen wurden.

Branchenanalysten, mit denen wir die Daten verglichen haben, beobachten, dass die kombinierte Nutzung von ATM und Wandelanleihen den Verwässerungsdruck auf Aktien im Jahr 2025 reduziert hat.

In internen Berichten und Marktvergleichen wird auch hervorgehoben, wie die Zusammenarbeit mit spezialisierten Fonds schnelle Ausführungen bei kleinen Schnitten ermöglicht hat, ohne den Spotmarkt wesentlich zu beeinflussen.

Schlüsselzahlen: Was passiert ist und warum es wichtig ist

In diesem Zusammenhang kaufte Capital B, ein an der Euronext Growth Paris notiertes Unternehmen, 12 BTC zu einem durchschnittlichen Einstiegspreis von etwa 93.216 € pro Coin.

Die Transaktion wurde durch eine "ATM-Typ"-Platzierung abgeschlossen, die in Partnerschaft mit TOBAM gezeichnet wurde, das eine strategische Rolle bei der Initiative spielte.

  • Gesamte gehaltene BTC: 2.812 (Daten aktualisiert am 29.09.2025)
  • Geschätzter Wert: über 314 Millionen € (Spotpreis in EUR vom 29.09.2025)
  • Durchschnittlicher Einstiegspreis: etwa 93.216 € pro BTC
  • Ausgegebene Aktien: 706.000 zu je 1,70 €
  • Sammlerwert 2025: über 270 Millionen € mit geringen Maklerkosten

Wie es Käufe finanziert: ATM und Nullkupon-Wandelanleihen

Der Kern der Finanzstrategie von Capital B ist ein Mix aus Instrumenten, die darauf ausgelegt sind, Verwässerung zu minimieren und Flexibilität der Barmittel zu bewahren.

Insbesondere hat das Unternehmen ein "ATM-Typ"-Programm initiiert, das die schrittweise Ausgabe von Aktien zu Preisen im Einklang mit dem aktuellen Handel beinhaltet, und hat auch Nullkupon-Wandelanleihen genutzt, die Schuldinstrumente ohne Kupon mit einer Option für zukünftige Umwandlung in Aktien sind, wodurch die Liquidität intakt bleibt.

Dieser Ansatz ermöglicht es Capital B, Marktfenster zu nutzen, Kosten zu reduzieren und einen stetigen Kauffluss in BTC mit einem schlankeren operativen Profil aufrechtzuerhalten.

Im Inneren des Mechanismus: Preis, VWAP und die Rolle von TOBAM

In der Struktur des ATM-Angebots ist der festgelegte Preis das Maximum aus drei Benchmarks: dem vorherigen Schlusspreis, dem täglichen VWAP (gewichteter Durchschnittspreis) und dem VWAP, der über die vorherigen 20 Tage berechnet und um 15% abgezinst wird.

In dieser Tranche zeichnete TOBAM das gesamte Angebot: Sein Bitcoin Enhanced Fund positionierte sich als Hauptkäufer. Dank dieses Mechanismus sammelte Capital B etwa 19,7 Millionen € ohne Maklergebühren ein und stärkte die Finanzierungskapazität mit Operationen ohne operative Reibungen.

Europäischer Kontext: Wer BTC akkumuliert und welche Auswirkungen es hat

Die schnelle Expansion der Ausstattung von Capital B fügt sich in einen breiteren Trend ein, in dem mehrere europäische Unternehmen strategische Reserven in Bitcoin aufbauen.

Das Modell ist von US-amerikanischen und asiatischen Erfahrungen inspiriert, passt sich aber an europäische Vorschriften in Bezug auf Notierung und Governance an. Weitere Details finden Sie unter Bitcoin.strategy: der kontinuierliche Kauf, der den Kryptomarkt neu definiert.

Im Vergleich zu anderen Branchenakteuren, von Industriefahrzeugen bis hin zu spezialisierten Fonds in Norwegen, Deutschland und Jersey, zeigen sich Unterschiede in Kapitalquellen, Risikomanagement und Mandatstransparenz.

Es muss gesagt werden, dass ein kritischer Aspekt die Auswirkung auf die Liquidität sowohl des Vermögenswerts als auch des allgemeinen Marktes bleibt, insbesondere in Zeiten hoher BTC-Volatilität.

Akkumulationsstrategie: langfristiges Ziel

Capital B setzt eine Strategie der progressiven Mittelbeschaffung fort und nutzt hybride Finanzinstrumente, um die Kapitalverwässerung einzudämmen.

Das erklärte, ehrgeizige und langfristige Ziel ist es, bis 2033 eine Beteiligung zu erreichen, die 1% des Gesamtangebots von Bitcoin entspricht, das gemäß den Regeln des Bitcoin-Protokolls auf 21 Millionen Einheiten festgelegt ist; weitere Informationen zur BTC-Angebotsarchitektur finden Sie auf Bitcoin.org.

Performance, Methodik und Transparenz

Das Unternehmen berichtet über eine YTD-Rendite von 1.656,1%, berechnet auf Basis der Mark-to-Market-Performance im Jahr 2025.

Ohne einen Prospekt, der den Ausgangspunkt, die Zusammensetzung, die Gewichtung und eventuelle Hebeleffekte detailliert darstellt, kann dieser Prozentsatz jedoch nicht unabhängig überprüft werden und sollte mit Vorsicht interpretiert werden, insbesondere unter Berücksichtigung der intrinsischen Volatilität des zugrunde liegenden Vermögenswerts und der Auswirkungen nachfolgender Emissionen auf das Kapital.

Jüngste Kaufhistorie

  • 15. September 2025: +48 BTC
  • 22. September 2025: +551 BTC
  • 29. September 2025: +12 BTC (etwa 1,2 Millionen €)

Dank dieser Operationen steigt die Gesamtposition von Capital B auf 2.812 BTC, was etwa 0,013% des maximalen Angebots von 21 Millionen Bitcoin entspricht. Mit anderen Worten, die Akkumulationsentwicklung bleibt konsistent mit dem erklärten Pfad.

Schnelle FAQ: Wie europäische Unternehmen BTC akkumulieren

  • Welche Werkzeuge verwenden sie? Werkzeuge wie strukturierte Kapitalerhöhungen (ATM-Typ), Nullkupon-Wandelanleihen und dedizierte Kreditlinien.
  • Warum den ATM nutzen? Er ermöglicht schrittweise Emissionen zu Marktpreisen und gewährleistet Timing und niedrige Kosten.
  • Wie wird das Risiko gemanagt? Durch Verwahrungsrichtlinien, Konzentrationslimits, teilweise Absicherung und regelmäßige Offenlegung.
  • Auswirkungen für Aktionäre? Mögliche Verwässerung auf mittlere Sicht, ausgeglichen durch eine Wachstumsstrategie, die auf die Akkumulation von BTC ausgerichtet ist.

Was in den kommenden Monaten zu beobachten ist

Zu den zu überwachenden Variablen gehören die Geschwindigkeit der Sammlung durch ATM- und Wandelprogramme, die Disziplin beim Kauf während etwaiger Markteinbrüche und die Transparenz bei Verwahrungskosten und Gebühren.

Besondere Aufmerksamkeit sollte der Governance operativer Risiken und dem Management der Liquidität während Spitzenvolatilitätsmomenten gewidmet werden.

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
