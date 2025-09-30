Krebsforschungsunternehmen Predictive Oncology startet digitale Vermögenswerte-Treasury im Wert von 344 Millionen Dollar

TLDR

Predictive Oncology, ein an der Nasdaq notiertes Krebsforschungsunternehmen, hat einen digitalen Vermögensfonds im Wert von 344,4 Millionen Dollar eingerichtet, der sich auf Aethirs ATH-Token konzentriert, und wurde damit das erste börsennotierte Unternehmen, das Token eines Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) hält

Die Kapitalstrategie umfasste zwei gleichzeitige private Finanzierungsrunden (PIPEs), die Barinvestitionen mit Sacheinlagen von ATH-Token kombinierten, strukturiert mit Beratung von DNA Fund und BTIG

Die Aktie von Predictive Oncology stieg am Montag nach der Ankündigung um mehr als 70% und erreichte den höchsten Stand seit März

Vor dieser Neuausrichtung wurde das Unternehmen als Penny Stock mit minimalen Einnahmen von nur 2.682 $ im zweiten Quartal 2025 und Nettoverlusten von über 2 Millionen Dollar pro Quartal gehandelt

Aethir ist ein dezentrales Cloud-Netzwerk, das GPU-Infrastruktur für KI- und Gaming-Anwendungen bereitstellt, wobei ATH-Token derzeit unter 0,06 $ gehandelt werden und eine Marktkapitalisierung von etwa 2,3 Milliarden Dollar haben

Predictive Oncology kündigte am 29. September 2025 einen digitalen Vermögensfonds in Höhe von 344,4 Millionen Dollar an. Das Krebsforschungsunternehmen wird seinen Bestand auf Aethirs ATH-Token konzentrieren.

Durch diesen Schritt wird Predictive Oncology das erste an der Nasdaq notierte Unternehmen, das Token eines Decentralized Physical Infrastructure Network hält und verwaltet. DePIN bezieht sich auf Blockchain-basierte Netzwerke, die physische Computerressourcen koordinieren.

DNA Fund bot Beratung zur Kapitalstrategie. BTIG fungierte als Platzierungsagent. Der Deal wurde als zwei gleichzeitige private Finanzierungsrunden strukturiert.

Eine Platzierung beinhaltete Barinvestitionen. Die andere umfasste Sacheinlagen von ATH-Token. Diese hybride Struktur ermöglicht es dem Unternehmen, tokenisierte DePIN-Infrastruktur als Bilanzaktivum zu verbuchen.

Aethir betreibt ein dezentrales Cloud-Netzwerk, das GPU-Infrastruktur bereitstellt. Das Netzwerk dient KI-Anwendungen, Hochleistungsrechnen und Gaming. Es nutzt Blockchain-Technologie, um den Zugang zu physischen Rechenressourcen zu koordinieren.

ATH-Token werden derzeit unter 0,06 $ gehandelt. Der Token hat laut CoinMarketCap eine Marktkapitalisierung von etwa 2,3 Milliarden Dollar. Das Handelsvolumen für ATH stieg in den 24 Stunden nach der Ankündigung des Vermögensfonds um mehr als 330%.

Aktienreaktion und Unternehmenshintergrund

Die Aktie von Predictive Oncology stieg am Montag nach der Ankündigung um mehr als 70%. Die Rally trieb die Aktien auf ihren höchsten Stand seit März.

Predictive Oncology Inc. (POAI)

Das Unternehmen hatte vor dieser Neuausrichtung finanziell zu kämpfen. Predictive Oncology wurde in den letzten zwei Jahren als Penny Stock gehandelt. Der Umsatz belief sich im zweiten Quartal 2025 auf nur 2.682 $.

Der Umsatz im ersten Quartal erreichte 110.310 $. Das Unternehmen verzeichnete in jeder Periode Nettoverluste von über 2 Millionen Dollar. Predictive Oncology sammelte in seinem jüngsten Quartal etwa 586.000 $ durch eine At-the-market-Angebotseinrichtung ein.

Im März verkaufte das Unternehmen seine Skyline Medical Division. Die Abteilung stellte automatisierte Flüssigkeitsabfallmanagementgeräte für medizinische Zentren her. Der Verkauf war Teil einer Strategie zur Kostenreduzierung und Neuausrichtung auf KI-gesteuerte Arzneimittelentdeckung.

Wachsender Trend unter Small-Cap-Unternehmen

Predictive Oncology schließt sich anderen Small-Cap- und Microcap-Unternehmen an, die digitale Vermögensfonds-Modelle übernehmen. Im Juli benannte sich das Biotech-Unternehmen 180 Life Sciences in ETHZilla um. Das Unternehmen kündigte Pläne an, Ether als Treasury-Asset anzusammeln.

Andere börsennotierte Unternehmen haben ähnliche Schritte unternommen. Mill City Ventures, Nature's Miracle, Upexi, Helius Medical Technologies und AVAX One haben Krypto-Assets in ihre Bilanzen integriert. AVAX One war früher als AgriFORCE Growing Systems bekannt.

Standard Chartered-Analysten gaben eine Warnung zu Unternehmen mit digitalen Vermögensfonds heraus. Sie sagten, dass diese Unternehmen mit einem Bewertungsdruck konfrontiert sein könnten. Die Marktnettovermögenswerte sind rückläufig.

Marktnettovermögenswerte vergleichen den Unternehmenswert eines Unternehmens mit seinen Krypto-Beständen. Standard Chartered wies auf die Marktsättigung als Haupttreiber der jüngsten Kompression hin. Viele Unternehmen haben 2025 digitale Vermögensfonds-Strategien übernommen.

Das Unternehmen plant, die Erlöse aus den Platzierungen für den Erwerb von ATH-Token zu verwenden. Die Mittel werden auch allgemeine Unternehmenszwecke unterstützen. DNA Holdings Venture Inc fungiert als strategischer Berater für die Initiative.

