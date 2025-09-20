Der Beitrag "Kanadischer Dollar festigt sich trotz schwächerer Einzelhandelsumsätze im Juli" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Der Kanadische Dollar stärkt sich trotz schwächerer Einzelhandelsumsätze im Juli, wobei USD/CAD nachgibt, nachdem er nicht über der Marke von 1,3800 halten konnte. Die kanadischen Haushaltsausgaben schwächten sich im Juli ab, da die Einzelhandelsumsätze um 0,8% zurückgingen, während die Umsätze ohne Autos um 1,2% fielen. Der US-Dollar-Index hält sich in der Nähe von Sechs-Tages-Hochs, gestützt durch eine widerstandsfähige Nachfrage nach der vorsichtigen Guidance der Fed. Der Kanadische Dollar (CAD) stärkt sich am Freitag gegenüber dem US-Dollar (USD), wobei USD/CAD eine zweitägige Gewinnserie beendet und frühere Intraday-Verluste trotz eines stärkeren Greenbacks und schwächerer Einzelhandelsdaten reduziert. Zum Zeitpunkt des Schreibens wird das Paar bei etwa 1,3778 gehandelt und gibt vom Tageshoch von 1,3825 nach, da die Bullen nicht in der Lage waren, den Schwung über der psychologischen Marke von 1,3800 aufrechtzuerhalten. Unterdessen hält der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenbacks gegenüber einem Korb von sechs Hauptwährungen misst, an seinem Post-Fed-Aufschwung fest und wird in der Nähe von Sechs-Tages-Hochs um 97,63 gehandelt. Statistics Canada berichtete, dass die Einzelhandelsumsätze im Juli um 0,8% MoM fielen, was den Erwartungen entsprach, nachdem der Juni von 1,5% auf 1,6% nach oben korrigiert wurde. Die Umsätze ohne Autos sanken um 1,2%, ein stärkerer Rückgang als die erwarteten -0,7%, obwohl der Vormonat von 1,9% auf 2,2% nach oben korrigiert wurde. Die Zahlen unterstreichen eine Abschwächung der Inlandsnachfrage und wecken Bedenken hinsichtlich des Momentums der Konsumausgaben nach einem robusten zweiten Quartal. Statistics Canada berichtete, dass die Einzelhandelsumsätze im Juli um 0,8% MoM fielen, was den Erwartungen entsprach, nachdem der Juni von 1,5% auf 1,6% nach oben korrigiert wurde. Die Umsätze ohne Autos sanken um 1,2%, ein stärkerer Rückgang als die erwarteten -0,7%, obwohl der Vormonat von 1,9% auf 2,2% nach oben korrigiert wurde. Die Zahlen unterstreichen eine Abschwächung der Inlandsnachfrage und wecken Bedenken hinsichtlich des Momentums der Konsumausgaben nach einem robusten zweiten Quartal. Die Veröffentlichung erfolgt im Anschluss an die wichtigen Zentralbankentscheidungen dieser Woche. Die Bank of Canada (BoC) senkte ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,50%. Die politischen Entscheidungsträger nannten als Begründung für die Lockerung ein verlangsamtes Wachstum, schwächere Exporte und Risse im Arbeitsmarkt. Gouverneur Tiff Macklem betonte, dass die Bank bereit sei, weiter zu lockern, "wenn die Risiken steigen". Overnight Index Swaps implizieren eine etwa 40%ige Chance für eine weitere Senkung bei der Sitzung am 29. Oktober, die bis Dezember auf fast 75% steigt. Die Federal Reserve (Fed) senkte ebenfalls die Zinsen um 25 Basispunkte auf ein Ziel...