Kanadischer Dollar festigt sich trotz schwächerer Einzelhandelsumsätze im Juli

- Der kanadische Dollar stärkt sich trotz schwächerer Einzelhandelsumsätze im Juli, wobei USD/CAD nachgibt, nachdem er nicht über der Marke von 1,3800 halten konnte.
- Die kanadischen Haushaltsausgaben schwächten sich im Juli ab, da die Einzelhandelsumsätze um 0,8% zurückgingen, während die Umsätze ohne Autos um 1,2% fielen.
- Der US-Dollar-Index hält sich in der Nähe von Sechs-Tages-Hochs, gestützt durch eine widerstandsfähige Nachfrage nach der vorsichtigen Prognose der Fed.
Der kanadische Dollar (CAD) stärkt sich am Freitag gegenüber dem US-Dollar (USD), wobei USD/CAD eine zweitägige Gewinnserie beendet und frühere Intraday-Verluste trotz eines stärkeren Greenback und schwächerer Einzelhandelsdaten reduziert.
Zum Zeitpunkt des Schreibens wird das Paar bei etwa 1,3778 gehandelt und gibt vom Tageshoch von 1,3825 nach, da es den Bullen nicht gelang, den Schwung über der psychologischen Marke von 1,3800 aufrechtzuerhalten. Unterdessen hält der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber einem Korb von sechs Hauptwährungen misst, an seiner Erholung nach der Fed fest und wird in der Nähe von Sechs-Tages-Hochs um 97,63 gehandelt.
Statistics Canada berichtete, dass die Einzelhandelsumsätze im Juli um 0,8% MoM fielen, was den Erwartungen entsprach, nachdem der Juni von 1,5% auf 1,6% nach oben korrigiert wurde. Die Umsätze ohne Autos sanken um 1,2%, ein stärkerer Rückgang als die erwarteten -0,7%, obwohl der Vormonat von 1,9% auf 2,2% nach oben korrigiert wurde. Die Zahlen unterstreichen eine nachlassende Inlandsnachfrage und wecken Bedenken hinsichtlich der Dynamik der Konsumausgaben nach einem robusten zweiten Quartal.
Die Veröffentlichung erfolgt im Anschluss an die wichtigen Zentralbankentscheidungen dieser Woche. Die Bank of Canada (BoC) senkte ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,50%. Die politischen Entscheidungsträger nannten als Begründung für die Lockerung ein verlangsamtes Wachstum, schwächere Exporte und Risse am Arbeitsmarkt. Gouverneur Tiff Macklem betonte, dass die Bank bereit sei, weiter zu lockern, "wenn die Risiken steigen". Overnight-Index-Swaps implizieren eine etwa 40%ige Chance auf eine weitere Senkung bei der Sitzung am 29. Oktober, die bis Dezember auf fast 75% steigt.
Die Federal Reserve (Fed) senkte ebenfalls die Zinsen um 25 Basispunkte auf eine Zielspanne von 4,00%-4,25% und verwies auf steigende Risiken für den Arbeitsmarkt, während sie eine vorsichtige Haltung zur Inflation beibehielt. Laut dem CME FedWatch Tool weisen die Märkte einer Senkung um 25 Basispunkte im Oktober eine Wahrscheinlichkeit von 91% zu und einer weiteren Bewegung im Dezember eine Chance von fast 80%. Dies steht im Einklang mit dem aktualisierten Dot Plot der Fed, der für den Rest des Jahres eine weitere Lockerung um etwa 50 Basispunkte signalisierte, obwohl Fed-Vorsitzender Powell betonte, dass die Geldpolitik datenabhängig bleiben würde.
Kurz gesagt, beide Zentralbanken lockern, aber die Fed geht vorsichtig vor, während die BoC flexibler und offen taubenhafter erscheint, da die Inflation in Kanada näher am Ziel liegt als in den USA.
Quelle: https://www.fxstreet.com/news/canadian-dollar-firms-despite-weaker-july-retail-sales-202509191538