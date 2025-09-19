Kann XRP seinen 300%-Anstieg wiederholen und 5 $ erreichen? Analysten äußern sich

Eines der bemerkenswertesten Ergebnisse des Bullenmarktes war die 300%ige Preissteigerung von XRP in diesem Jahr. Anleger fragen sich, ob XRP im Jahr 2025 die 5-Dollar-Marke erreichen könnte, angesichts des Tempos, das durch Verbesserungen im Ökosystem, institutionelles Interesse und rechtliche Klarheit angetrieben wird. Zahlreiche Analysten vertreten diese Ansicht und verweisen auf bedeutende Nachfragestimulanzien wie die bevorstehende Genehmigung des XRP ETF und die Einführung von XRP-Optionen an der CME.

Jenseits von Vermutungen sind die Grundlagen von XRPL solider als je zuvor. In nur wenigen Monaten stieg der gesamte gesperrte Wert (TVL) des Netzwerks von 20 Millionen Dollar auf über 100 Millionen Dollar, und Cross-Chain DeFi-Anwendungen werden dank EVM-Kompatibilität immer zugänglicher. XRPL entwickelt sich infolge dieses Innovationsschubs zu einem Zentrum für Liquidität und intelligente Finanzlösungen.

Als die native DEX (Dezentralisierte Börse), die XRPL lange benötigt hat, wird DeXRP immer beliebter. DeXRP bereitet sich darauf vor, als Mittelpunkt von XRPLs neuer DeFi-Wirtschaft zu starten, nachdem es bereits über 6,6 Millionen Dollar im Vorverkauf generiert und über 9.500 Investoren angezogen hat.

Was ist DeXRP?

Als erste dezentralisierte Börse (DEX) auf Basis von XRPL rückt DeXRP in den Mittelpunkt, während XRP seine Position im globalen Markt weiter festigt. Die Kombination aus DeXRPs Ambitionen für eine fortschrittliche Handelsplattform und XRPLs etablierter Infrastruktur, die für ihre schnellen Transaktionen, niedrigen Gebühren und institutionell bereiten Fähigkeiten bekannt ist, hat massive Erwartungen geweckt.

Im Gegensatz zu vielen spekulativen Vorverkäufen zeigt DeXRPs Entwicklung sowohl institutionelles Interesse als auch Community-getriebenen Schwung. Die frühe Erreichung des Meilensteins von 6,4 Millionen Dollar zeigt, wie schnell Investoren sein Potenzial erkennen.

DeXRP Vorverkaufserfolg

Mehr als 9.300 verschiedene Wallets haben sich bereits dem DeXRP-Vorverkauf angeschlossen, was auf ein hohes Interesse aus der ganzen Welt hindeutet. Ein entscheidender Aspekt wird durch das Volumen und die Vielfalt der Beteiligung hervorgehoben: DeXRP ist nicht nur ein Nischenprojekt, sondern entwickelt sich zu einer wichtigen Kraft im XRPL-Ökosystem.

DeXRPs jüngste Kooperationen mit WOW Earn und Micro3 sowie sein Sponsoring des WOW Summit in Hongkong sind ebenfalls Faktoren, die zu diesem Anstieg des Anlegervertrauens beitragen. Diese Maßnahmen sind offensichtliche Versuche, das Bewusstsein des Unternehmens bei institutionellen Akteuren und Krypto-nativen Gruppen zu erhöhen.

Der Forbes-Artikel fasste es zusammen: DeXRP verankert Glaubwürdigkeit, wo andere dem Pre-Hype nachjagen, und markiert es als einen der vielversprechendsten Vorverkäufe von 2025. Das DeXRP-Team hat angekündigt, dass der $DXP-Token für 0,35 $ verkauft wird, ein Anstieg vom aktuellen Preis von 0,14015 $. Benutzer können $DXP-Token mit Ethereum, BNB Chain, Solana, XRP Ledger, Bitcoin oder USDT auf kompatiblen Netzwerken kaufen, zusätzlich zur Verwendung von Bankkarten.

$DXP Utility

Die Plattform wird von DeXRPs nativem Token, $DXP, angetrieben, der Anreize sowohl für Händler als auch für langfristige Halter durch Governance-Rechte, Staking-Chancen und niedrigere Handelsgebühren ausrichtet. Um frühen Investoren vor der Auflistung besondere Vorteile zu bieten, hat das Team bestätigt, dass die Token-Auflistung und der Plattformstart für Q4 2025 festgelegt sind.

Jeder Bullenzyklus hat seine eigenen Vorverkäufe, und DeXRP füllt diese Rolle auf XRPL unverkennbar aus. Das Projekt ist dank seines First-Mover-Vorteils, kluger Allianzen und rekordverdächtiger Finanzierung zu einem der viralsten Kryptowährungsdebüts des Jahres geworden.

