BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Da Ethereum (ETH) unter Druck auf dem $4.000-Niveau steht, halten Investoren den Atem an, um zu sehen, ob die Bullen gegen die zunehmende Marktanfälligkeit standhalten können. Während ETH die Säule des Kryptomarktes bleibt, suchen kluge Händler nach Alternativen, um ihre Portfolios zu schützen und aufzubauen. Eine Top-Wahl ist Mutuum Finance (MUTM), [...]Da Ethereum (ETH) unter Druck auf dem $4.000-Niveau steht, halten Investoren den Atem an, um zu sehen, ob die Bullen gegen die zunehmende Marktanfälligkeit standhalten können. Während ETH die Säule des Kryptomarktes bleibt, suchen kluge Händler nach Alternativen, um ihre Portfolios zu schützen und aufzubauen. Eine Top-Wahl ist Mutuum Finance (MUTM), [...]

Können Ethereum (ETH) Bullen die 4.000 $ verteidigen? Marktschwäche zielt auf ETH, aber 1 DeFi Altcoin könnte Portfolios retten

Von: Cryptopolitan
2025/09/30 09:00
Ethereum
ETH$3,643.75+7.60%
BULLS
BULLS$254.14+0.18%
1
1$0.0239+3.64%
DeFi
DEFI$0.000799+0.12%

Mit Ethereum (ETH), das auf dem Niveau von 4.000 $ unter Druck steht, halten Anleger den Atem an, um zu sehen, ob die Bullen angesichts der zunehmenden Marktanfälligkeit standhalten können. Während ETH die Säule des Kryptomarktes bleibt, suchen kluge Händler nach Alternativen, um ihre Portfolios zu schützen und aufzubauen. Eine Top-Wahl ist Mutuum Finance (MUTM), ein schnell aufsteigender DeFi Altcoin, der nur 0,035 $ kostet. Das Projekt befindet sich noch in der Vorverkaufsphase 6, die zu über 50 % ausverkauft ist.

Es wurden bereits über 16,52 Millionen Dollar im Vorverkauf eingesammelt, mit über 16.640 Positionsbesitzern. Mit seinem dualen Kreditsystem, anpassbaren Staking-Belohnungen und der realen Nutzbarkeit des dezentralen Kreditwesens bietet Mutuum Finance sowohl Stabilität als auch die Möglichkeit für hohes Wachstum, was es zu einem strategischen Vermögenswert für die Diversifikation und Konsolidierung von Krypto-Vermögenswerten in turbulenten Zeiten macht.

Ethereum an einem Wendepunkt

Ethereum (ETH) fiel unter 4.060 $, mit der Befürchtung, dass die Bullen die entscheidende Unterstützungsstufe von 4.000 $ halten können. Ein Death Cross ist ein deutliches Warnsignal, wobei Analysten 3.750 $ als nächste wichtige Unterstützung ins Auge fassen und einen möglichen Fall auf 3.350 $, sollte diese durchbrochen werden. Da der Vermögenswert jedoch überverkauft erscheint, könnte ein starker Aufschwung bevorstehen, wenn die Kaufdynamik wiederhergestellt wird. Während Investoren die Vor- und Nachteile des nächsten ETH-Schritts abwägen, beginnen andere, neuere Möglichkeiten in dezentralisierten Finanzen zu erkunden, die ihre Strategien ergänzen können, wobei ein solches neueres Projekt, Mutuum Finance, zunehmendes Interesse gewinnt.

MUTM Vorverkaufs-Momentum beschleunigt sich

MUTM-Token werden derzeit in der Vorverkaufsphase 6 mit 0,035 $ bewertet, was einer Steigerung von 16,17 % gegenüber der vorherigen Runde entspricht. Das Interesse der Investoren bleibt bemerkenswert robust, wobei mehr als 16.640 Investoren bisher mehr als 16,52 Millionen Dollar an investiertem Kapital eingebracht haben.

Um die Sicherheit der Plattform noch weiter zu verbessern, hat Mutuum Finance ein 50.000 USDT Bug Bounty-Programm eingeführt, bei dem sie White-Hat-Forscher und Entwickler einladen, Fehler zu identifizieren. Diese werden in vier Schweregrade kategorisiert, d.h. kritisch, schwerwiegend, geringfügig und niedrig, für eine sensible Identifizierung und sofortige Behebung möglicher Schwachstellen.

Das Mutuum-Protokoll basiert auf gutem Sicherheiten-Management als Maßnahme zum Schutz der Benutzer und des Ökosystems. Zu den wichtigsten Sicherheitsfunktionen gehören unbegrenzte Sicherheiten-Verhältnisse, Kreditlimits und Einzahlungslimits. Unterbesicherte Positionen werden schnell geschlossen, und Strafen und Sanierungsgebühren stabilisieren die Plattform und minimieren systemische Risiken.

Das wichtigste Konzept bei Mutuum Finance ist Effizienz. Durch die Optimierung der Beleihungsauslauf (LTV)-Verhältnisse und insbesondere überbesicherter Positionen holt das Protokoll das Beste aus dem Kapital heraus und bietet gleichzeitig großen Schutz. Reserveanforderungen fungieren als Marktschockabsorber, und überschüssige Reserven können gewinnbringend in risikoreichere Vermögenswerte investiert werden, um Volatilität abzusichern.

Mutuum Finance strebt an, DeFi in drei Dimensionen neu zu definieren: langfristige Lebensfähigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Durch eine skalierbare und sichere Kredit-Plattform demokratisiert die Plattform dezentralisierte Finanzen für Privat- und institutionelle Benutzer.

Als Anerkennung für seine wachsende Community hat das Team auch ein Gewinnspiel über 100.000 $ gestartet, bei dem 10 Gewinner MUTM-Token im Wert von 10.000 $ erhalten. Die Aktion ist eines der Mittel, um zu zeigen, dass Mutuum Wert darauf legt, die ersten Nutzer des Projekts zu belohnen und das Bewusstsein für die Sache zu schärfen.

Wohin schauen, wenn ETH schwächelt

Ethereums Unfähigkeit, über dem Niveau von 4.000 $ zu bleiben, ist ein Hinweis auf die Angst, die das breitere Krypto-Universum in ihren Bann zieht, aber auch auf den steigenden Trend zur Diversifikation in wachstumsstarke DeFi-Projekte. Mutuum Finance (MUTM) entwickelt sich schnell zu einer der vielversprechendsten Alternativen mit starker Sicherheit, gutem Sicherheiten-Management und praktischem Nutzen in der realen Welt, um beeindruckendes Wachstumspotenzial zu bieten. Mit über 16,52 Millionen Dollar Einnahmen, über 16.640 beteiligten Investoren und Token, die noch zu einem günstigen Preis von 0,035 $ erhältlich sind, baut sich eindeutig Momentum auf. Der Moment, um in den Mutuum Finance Vorverkauf zu investieren und Ihr Portfolio vor dem Beginn des nächsten Marktzyklus zu diversifizieren, ist jetzt.

Für weitere Informationen zu Mutuum Finance (MUTM) nutzen Sie bitte die folgenden Links:

Website: https://mutuum.com/

Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010112+1.91%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.74%
Moonveil
MORE$0.00496-6.13%
Farcana
FAR$0.000553-6.11%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,337.08
$106,337.08$106,337.08

+2.48%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,643.75
$3,643.75$3,643.75

+3.64%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.88
$167.88$167.88

+3.29%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4233
$2.4233$2.4233

+4.63%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18306
$0.18306$0.18306

+2.79%