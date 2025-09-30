Kann der BTC-Preis seine Uptober-Serie fortsetzen?

Der Oktober war historisch gesehen einer der stärksten Monate für Bitcoin, oft als "Uptober" bezeichnet aufgrund seiner konstanten Erfolgsgeschichte von Gewinnen. Im letzten Jahrzehnt schloss der führende digitale Vermögenswert den Oktober häufiger im grünen Bereich als nicht, mit herausragenden Jahren wie 2017 und 2021, als die Münze um jeweils 49% und 40% anstieg.

Dieses Jahr könnte jedoch anders sein. Mit der glanzlosen Performance des Kryptomarktes in den letzten Wochen, den Zinssenkungen der Federal Reserve, die auf den US-Dollar drücken, und dem schwindenden institutionellen Interesse steht BTC vor einem ungewisseren Weg, wenn es in den Oktober 2025 eintritt.

Uptober steht vor Gegenwind, während die BTC-Halterquote sinkt

Laut Glassnode ist die Halterquote von Bitcoin seit dem 14. September stetig gesunken und tendiert weiter nach unten. Sie liegt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 80,17%, ein Rückgang von 1% in den letzten 16 Tagen.

BTC Halterquote. Quelle: Glassnode

Die Halterquote verfolgt den Prozentsatz der Adressen, die über aufeinanderfolgende 30-Tage-Zeiträume einen BTC-Bestand halten. Sie misst einfach, wie lange Halter ihre Münzen behalten.

Eine sinkende Halterquote spiegelt einen Mangel an Überzeugung unter den Haltern wider. Es deutet darauf hin, dass mehr Investoren Münzen zu Börsen bewegen oder Positionen liquidieren, anstatt sie langfristig zu halten.

Wenn dies anhält, könnte es die Kaufseitenstabilität verringern und BTC anfälliger für schärfere Preisschwankungen in den nächsten Wochen machen.

Derivatemarkt neigt zu bärischer Stimmung

Das Taker-Kauf-Verkauf-Verhältnis der Münze hat im September größtenteils Werte unter eins verzeichnet, was die bärische Stimmung unter Derivatehändlern bestätigt. Laut Daten von CryptoQuant liegt es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 0,95.

Bitcoin Taker Kauf-Verkauf-Verhältnis. Quelle: CryptoQuant

Diese Kennzahl misst das Verhältnis zwischen Kauf- und Verkaufsvolumen im Futures-Markt eines Vermögenswerts. Werte über eins deuten auf mehr Kauf- als Verkaufsvolumen hin, während Werte unter eins darauf hindeuten, dass mehr Futures-Händler ihre Bestände verteilen, um Verluste zu vermeiden.

Für BTC deutet die anhaltende bärische Neigung in den Derivatemärkten darauf hin, dass Leerverkäufer zunehmend dominieren, was die Abwärtstendenz verstärkt.

Wenn dieses Verhältnis nicht wieder über eins steigt, um erneuten Kaufdruck zu zeigen, könnte der Oktober für die führende Münze herausfordernd bleiben.

Whale-Aktivität nimmt ab, Markttiefe schwächt sich

Sinkendes Whale-Interesse erhöht auch den Abwärtsdruck auf den BTC-Preis. Laut Santiment haben große Investoren, die zwischen 10.000 und 100.000 BTC halten, ihre Bestände in der vergangenen Woche um 50.000 Münzen reduziert.

BTC Angebotsverteilung. Quelle: Glassnode

Historisch gesehen war die Whale-Beteiligung eng mit den Rallyes von BTC verbunden, da diese finanzstarken Akteure die Liquidität und den Schwung liefern, die für anhaltende Aufwärtsbewegungen erforderlich sind.

Daher fügt das Fehlen solcher Aktivitäten eine weitere Risikoebene hinzu. Ohne Whale-Nachfrage könnten Einzelhandelsströme allein unzureichend sein, um eine starke Oktober-Erholung anzutreiben.

BTC balanciert am Abgrund—$107.000 oder $119.000 als nächstes?

BTC wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei $113.968 gehandelt. Wenn diese bärische Dynamik bis in den Oktober anhält, könnte die Münze die unmittelbare Unterstützung um $111.961 testen.

Wenn die Ausverkäufe weitergehen, könnte der Preis der Münze auf $107.557 fallen, wenn sich die Verkäufe beschleunigen.

BTC Preisanalyse. Quelle: TradingView

Umgekehrt könnte BTC, wenn sich die Nachfrage erholt, angetrieben durch verbesserte makroökonomische Bedingungen und erneute Nachfrage, versuchen, den Widerstand bei $115.892 zurückzugewinnen und in Richtung der $119.367-Marke zu drücken.