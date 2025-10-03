BörseDEX+
Der Beitrag Kann Bitcoin seinen Momentum über 120.000 $ aufrechterhalten? erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Der Bitcoin-Preis steigt weiter und überschreitet die beachtliche 120.000 $-Marke, ein Schritt, der die Marktteilnehmer gespalten hat. Während einige Händler ihre Short-Positionen erhöhen und möglicherweise die Bühne für einen Short Squeeze bereiten, der die Preise noch höher treiben könnte, erleben Altcoins einen ruhigeren, aber stetigen Aufstieg. Weiterlesen: Kann Bitcoin seinen Momentum über 120.000 $ aufrechterhalten? Quelle: https://en.bitcoinhaber.net/can-bitcoin-maintain-its-momentum-above-120000

Kann Bitcoin seinen Schwung über 120.000 $ aufrechterhalten?

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/03 21:41
Der Bitcoin-Preis steigt weiter und überschreitet die beachtliche 120.000-Dollar-Marke, ein Schritt, der die Marktteilnehmer gespalten hat. Während einige Händler ihre Short-Positionen erhöhen und möglicherweise die Bühne für einen Short Squeeze bereiten, der die Preise noch höher treiben könnte, erleben Altcoins einen ruhigeren, aber stetigen Aufstieg.

Weiterlesen: Kann Bitcoin seinen Momentum über 120.000 Dollar aufrechterhalten?

Quelle: https://en.bitcoinhaber.net/can-bitcoin-maintain-its-momentum-above-120000

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Cryptopolitan2025/11/10 06:00
