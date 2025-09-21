BörseDEX+
BTC wird der wahre Gewinner der vierten Wende sein — Analyst

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 05:43
NEAR
NEAR$3.016-0.09%
Sidekick
K$0.02152+1.46%
Threshold
T$0.0136+7.59%
RealLink
REAL$0.07054+6.36%
Bitcoin
BTC$106,415.42+4.38%

Bitcoin (BTC) wird laut Marktanalyst Jordi Visser unabhängig von den makroökonomischen Szenarien, die sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten entfalten werden, im Preis und in der Akzeptanz wachsen, während das globale Finanzsystem auf einen Reset im Stil des "Fourth Turning" zusteuert.

Visser sagte Anthony Pompliano, dass der durchschnittliche Mensch das Vertrauen in alle traditionellen Institutionen verloren hat, was Investitionen in BTC fördern sollte — ein neutraler, genehmigungsfreier, globaler Vermögenswert, der nicht an Regierungen oder traditionelle Organisationen gebunden ist.

Der Begriff "Fourth Turning" bezieht sich auf ein Buch von William Strauss und Neil Howe, das den zyklischen Aufstieg und Fall von Nationen aufgrund vorhersehbarer intergenerationeller Muster beschreibt.

Jordi Visser spricht mit Anthony Pompliano in "The Pomp Podcast". Quelle: Anthony Pompliano

"Bitcoin ist eine vertrauenslose Sache. Es wurde zunächst eingerichtet, um mit der Tatsache umzugehen, dass ich den Banken nicht vertraue. Nun, jetzt sind wir über die Banken hinaus," sagte Visser. Er fügte hinzu:

Die Kommentare kamen inmitten gesunkenen Verbrauchervertrauens, geopolitischer Spannungen und rekordhoher Staatsschulden, die die Kaufkraft des durchschnittlichen Einzelnen entwerten und die Notwendigkeit eines alternativen Finanzsystems auf Basis unbestechlichen Hartgeldes schaffen. 

Verwandt: Autor des 'Bitcoin Standard': Argentiniens Anleihen-'Ponzi' steht vor dem Zusammenbruch, Bitcoin ist der Ausweg

Verbrauchervertrauen bricht ein, da die meisten Menschen am unteren Ende einer K-förmigen Wirtschaft feststecken

"Die wachsende Zahl von Menschen am unteren Ende des K fühlt sich nicht als Teil des Systems, und das ist Teil des Fourth Turning," sagte Visser. 

Eine K-förmige Wirtschaft bezieht sich auf ein Finanzsystem, in dem verschiedene Bevölkerungssegmente unterschiedliche Raten wirtschaftlichen Wohlstands und Erholung erleben. 

Diejenigen an der Spitze des K, die Vermögenswerte besitzen, erleben wachsenden Wohlstand, während diejenigen am unteren Ende des K aufgrund der Währungsinflation Abwärtsdruck erfahren.

Der Prozentsatz der Personen, die für 2026 eine höhere Arbeitslosigkeit erwarten. Quelle: University of Michigan

Visser zitierte den jüngsten Verbraucherstimmungsbericht der University of Michigan, der ergab, dass nur 24% der Befragten erwarten, dass ihre Ausgabengewohnheiten im Jahr 2026 gleich bleiben werden, wobei viele erwarten, dass die Preise für Waren aufgrund von Inflation und Handelszöllen in den USA steigen werden.

Die Mehrheit der Befragten erwartet auch, dass die Arbeitslosigkeit im Jahr 2026 steigen wird. Über 60% der von der University of Michigan Befragten gaben an, dass sie eine höhere Arbeitslosigkeit erwarten.

Die neueste Umfrage spiegelt einen starken Anstieg seit Anfang 2025 wider, als etwa 30% der Befragten eine Verschlechterung der Arbeitsmarktzahlen erwarteten.

Magazin: USA riskieren, bei Bitcoin-Reserve von anderen Nationen "überholt" zu werden: Samson Mow

Quelle: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-accelerate-world-heads-fourth-turning?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

