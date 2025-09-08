BörseDEX+
Bruce Springsteen schafft einen brandneuen Top-10-Song in Amerika

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 21:01
Bruce Springsteens unveröffentlichter Song aus der Born to Run-Ära "Lonely Night in the Park" debütiert auf Platz 4 der Billboard Rock Digital Song Sales Charts. NEW YORK, NY – CIRCA 1984: Bruce Springsteen circa 1984 in New York City. (Foto von Robin Platzer/Images/Getty Images)

Getty Images

Ende August feierte Bruce Springsteen das fünfzigjährige Jubiläum seines Albums Born to Run, eines der kritisch gefeiertsten und meistverkauften Rock-Alben aller Zeiten. Der Superstar veröffentlichte einen Song mit dem Titel "Lonely Night in the Park", der zur Zeit von Born to Run entstanden, aber nicht in die endgültige Tracklist aufgenommen wurde. Der Song wurde schnell zum Bestseller in Amerika und bescherte der Legende einen weiteren Top-10-Hit, da nach wie vor großes Interesse an allem besteht, was er tut – besonders wenn es mit einer seiner wichtigsten Schaffensperioden verbunden ist.

Bruce Springsteen debütiert in den Top Five

"Lonely Night in the Park" steigt diese Woche auf Platz 4 der Rock Digital Song Sales Charts ein. Mit der gerade veröffentlichten Aufnahme erzielt Springsteen seinen zwölften Top-10-Erfolg in seiner Karriere in der Liste der meistverkauften Rock-Songs des Landes.

Nur eine Nummer 1 in seinem Katalog

Springsteen hat im Laufe der Jahre nun 21 Tracks in der Rock Digital Song Sales Liste platziert, aber er hat nur einmal Platz 1 erreicht. Dieser eine Spitzenreiter kam zustande, nachdem er bei "Going Home (Theme from Local Hero)" mitwirkte, der Mark Knopflers Guitar Heroes zugeschrieben wird und auf dem Dutzende von Künstlern auf der Wohltätigkeitssingle aufgeführt sind.

Ein Top-Five-Hit unter seinen besten Erfolgen

"Lonely Night in the Park" rangiert nun als Springsteens fünfthöchster Hit aller Zeiten in den Rock Digital Song Sales Charts. Er folgt auf "Going Home (Theme from Local Hero)" (Nr. 1), "Letter to You" und "Born in the U.S.A." (Nr. 2) sowie "Dustland" mit The Killers (Nr. 3).

Eines der höchsten Debüts der Woche

Springsteen erzielt in dieser Woche das zweithöchste Debüt in Billboards Rock Digital Song Sales Charts. Er wird nur von "We're on to Something" von Kings of Leon und Zach Bryan übertroffen, das einen Platz höher auf Nr. 3 einsteigt.

Eine geschäftige Saison für Bruce Springsteen Veröffentlichungen

"Lonely Night in the Park" folgt nur wenige Wochen nachdem Springsteen Tracks II: The Lost Albums, ein Box-Set mit sieben Alben, veröffentlicht hat. Der Rocker hat außerdem eine erweiterte Ausgabe von Nebraska für diesen Herbst angekündigt, die eine elektrifizierte Version des beliebten Albums enthalten wird.

Quelle: https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2025/09/08/bruce-springsteen-charts-a-brand-new-top-10-song-in-america/

