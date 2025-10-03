Britischer YouTuber beschuldigt der $14M Polymarket-Manipulation

Der britische YouTuber Lord Miles' Fasten-Wette in der Wüste wurde auf Polymarket als "nein" entschieden, nachdem er unerklärlich aus der Live-Übertragung verschwand und für tot gehalten wurde. Es wurde nun bestätigt, dass er noch am Leben ist, aber in Polizeigewahrsam.

Lord Miles wird beschuldigt, einen Polymarket-Wettmarkt "Wird Lord Miles ein 40-tägiges Wasserfasten in der Wüste vollenden?" manipuliert zu haben. Der 26-jährige Influencer hatte während seines Fastenversuchs aus einem Wüstenzelt gestreamt und regelmäßige Updates auf seinem YouTube-Kanal gepostet.

Fast zwei Wochen lang blieb sein Konto stumm, was viele Internetnutzer glauben ließ, er sei tot. Sein X-Konto war während dieser Zeit ebenfalls eingeschränkt, wobei Beiträge nur für Follower sichtbar waren.

Lord Miles noch am Leben, in Saudi-Arabien verhaftet

Laut dem Krypto-Content-Creator und Betrugsermittler Coffeezilla überstiegen die Wetten ein gesamtes Handelsvolumen von 14 Millionen Dollar, aber die Quoten stürzten ab, als er Ende September aus den Live-Aufnahmen verschwand.

Berichte kursierten auf sozialen Plattformen, dass Lord Miles während der Behandlung in einem saudi-arabischen Krankenhaus ins Koma gefallen sei. Ärzte hätten angeblich intravenös Glukose verabreicht, was seinen Körper in einen Schockzustand versetzt habe.

Die Verwirrung vertiefte sich, als die Nachricht auftauchte, dass Lord Miles in Saudi-Arabien wegen nicht näher bezeichneter Terrorismusvorwürfe verhaftet worden sei. Die Verwalter seines offiziellen Kontos gaben eine Erklärung ab, in der sie darauf bestanden, dass der Fall erfunden sei.

"Jemand hat Miles mit großem Aufwand reingelegt", schrieben sie und deuteten an, dass ein falscher Bericht über seine früheren Aktivitäten in Afghanistan und Großbritannien an den saudischen Geheimdienst geschickt worden sei.

Die Kontoverwalter behaupteten, Lord Miles habe keine Vorstrafen im Vereinigten Königreich und sie hätten Beweise, um seinen Namen reinzuwaschen. Sie luden auch prominente YouTuber ein, ihn im Gefängnis zu besuchen, und fügten hinzu, dass er psychisch zu kämpfen habe, da er weder englischsprachige Gesprächspartner noch Lesematerial habe.

"Wir werden den Standort und die Art und Weise, wie man ihn treffen kann, mitteilen", hieß es in der Erklärung. "Die einzige Bedingung ist, dass ihr ihm englischsprachige Bücher zum Lesen mitbringt, da er seinen Verstand verliert."

Coffeezilla hat Lord Miles beschuldigt, vor seinem Verschwinden heimlich auf Polymarket gegen sich selbst gewettet zu haben. Der Ermittler teilte Bilder auf seinem Patreon-Kanal und behauptete, Lord Miles habe Gelder an ein Konto auf der Plattform gesendet und "nein" auf sein eigenes Fasten gewettet, womit er angeblich mehr als 60.000 Dollar verdient habe.

Weitere Anschuldigungen kamen von seinen Vertretern, die darauf bestanden, dass andere ebenfalls erhebliche Wetten gegen ihn platziert hätten, indem sie falsche Berichte einreichten, die zu seiner Verhaftung führten.

"Diese Leute taten dies, um mit ihrer 'Nein'-Wette Kasse zu machen", behauptete die Erklärung und fügte hinzu, dass sie "hohe sechsstellige Beträge" gemacht hätten.

Lord Miles soll es geschafft haben, 34 Tage zu fasten, bevor er von der Polizei ins Krankenhaus gezwungen wurde. Während seiner Haft soll er sich bei seinen Unterstützern für das Scheitern der Challenge entschuldigt und versprochen haben, in Zukunft einen weiteren 40-tägigen Fastenversuch zu unternehmen.

Polymarket unter Beobachtung während des US-Startmonats

Die Nachrichten über Marktmanipulation könnten Polymarket, einer in New York ansässigen Vorhersageplattform, die gerade nach jahrelangen Auseinandersetzungen mit Aufsichtsbehörden ihr Ticket zurück in die USA bekommen hat, weiteren Schaden zufügen. Wie von Cryptopolitan berichtet, könnte das Unternehmen diese Woche an der Börse notiert werden.

Lord Miles' Wettmarkt wurde in den letzten Wochen zu einem der aktivsten der Seite, aber die Rufe nach Manipulation wurden lauter, als die Wahrscheinlichkeit, dass er die Herausforderung abschließt, von 68% auf 18% stürzte.

Benutzer beschuldigten die Plattform, den Lösungsprozess falsch zu handhaben, und argumentierten, dass sie voreingenommen gegenüber denjenigen sei, die darauf gesetzt hatten, dass er erfolgreich sein würde.

Einige Händler beschuldigten Polymarket, die Regeln nachträglich geändert zu haben, während andere behaupteten, es sei mitschuldig an Miles' angeblichen betrügerischen Handlungen geworden.

"Ihr habt Marktmanipulation, Insiderhandel und Betrug im Lord Miles 40-Tage-Fasten-Challenge-Markt zugelassen. Polymarket hat wissentlich Kunden betrogen und nichts unternommen, um dies zu beheben. Polymarket hat keinen Platz in den USA." Ein unzufriedener Benutzer schrieb als Antwort an Polymarket-CEO Shayne Coplan, der über seine Teilnahme an einem von der SEC und CFTC veranstalteten Regulierungsroundtable gepostet hatte. Polymarket löschte einen früheren Beitrag, in dem es Lord Miles' Erklärung geteilt hatte.

Lies nicht nur Krypto-Nachrichten. Verstehe sie. Abonniere unseren Newsletter. Es ist kostenlos.