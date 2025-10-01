BörseDEX+
Brex kündigt die native Integration von Stablecoin-Zahlungen auf seiner Plattform an, die es Geschäftskunden ermöglicht, Stablecoins mit automatischer USD-Konvertierung zu akzeptieren und zu versenden.

Brex kündigt Stablecoin-Zahlungsintegration für Geschäftskonten an

Von: Coinspeaker
2025/10/01 01:23
Suilend
SEND$0.2675+18.25%

Das Finanzdienstleistungsunternehmen Brex hat angekündigt, dass es native Stablecoin-Zahlungen in all seine Produkte und Dienstleistungen integrieren wird.

Im Rahmen des neuen Programms können Kunden mit einem Brex-Geschäftskonto Stablecoins mit automatischer Umrechnung in USD auf ihren Brex-Geschäftskonten akzeptieren und Stablecoins direkt von ihren USD-Guthaben senden. Das Unternehmen gibt an, dass es eine Warteliste eröffnet hat und bald mit Stablecoin-Zahlungsdiensten beginnen wird.

Brex-Kunden werden auch in der Lage sein, ihre Kartenguthaben mit Stablecoins zu bezahlen. Laut einer Pressemitteilung von Brex wird dies das in San Francisco ansässige Fintech-Unternehmen zur "ersten globalen Unternehmenskarte machen, die sofortige Guthaben-Zahlungen mit Stablecoins ermöglicht."

Die native Stablecoin-Integration mit Brex wird mit Circles USDC USDC $1.00 24h volatility: 0.0% Market cap: $73.40 B Vol. 24h: $8.76 B beginnen. Andere Coins "werden in den kommenden Monaten allgemein verfügbar sein", laut der Pressemitteilung.

Brex-CEO Pedro Franceschi hat kürzlich angedeutet, dass er beabsichtigt, das Unternehmen an die Börse zu bringen, nachdem es vollständig profitabel geworden ist. In einem Beitrag vom 4. September auf X sagte er: "Brex hat einen Jahresumsatz von 700 Millionen US-Dollar erreicht, wächst um 50% und ist auf dem Weg zur Profitabilität." Laut Access IPOs wurde Brex während seiner Serie D-2-Finanzierungsrunde im Januar 2022 mit 12,3 Milliarden US-Dollar bewertet.

Stablecoin-Innovation breitet sich in der gesamten Branche aus

In verwandten Nachrichten plant Circle, die Umkehrbarkeit von Transaktionen für Stablecoin-Transaktionen zu testen. Circle-Präsident Heath Tarbert sagt, dass umkehrbare Transaktionen eine wichtige Funktion bei der Unterstützung von Projekten zur Wiedererlangung von Geldern bei Betrug und Hacks erfüllen könnten.

Unterdessen hat der Zahlungsriese Visa am 30. September ebenfalls neue Stablecoin-Angebote eingeführt. Wie Coinspeaker berichtete, startet Visa eine Initiative zur "Freischaltung schnellerer Finanzierung" für Unternehmen durch einen Stablecoin-Vorfinanzierungspiloten.

Laut Visa wird das neue Programm Unternehmen ermöglichen, internationale Überweisungen mit vorfinanzierten Stablecoin-Konten zu bedienen, anstatt Fiat-Geld für grenzüberschreitende Zahlungen zu isolieren.

Der Beitrag Brex Announces Stablecoin Payment Integration for Business Accounts erschien zuerst auf Coinspeaker.

