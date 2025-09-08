EILMELDUNG: Solana (SOL) kündigt neue Akquisition von 1,6 Milliarden Dollar an! Hier sind die Details...

Der Beitrag BREAKING NEWS: Solana (SOL) kündigt neue Akquisition im Wert von 1,6 Milliarden Dollar an! Hier sind die Details... erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Nach Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) nimmt die Treasury-Strategie für Altcoins weiter zu. An diesem Punkt gibt es die neuesten Nachrichten für Solana (SOL). Dementsprechend kündigte ein Unternehmen namens Forward Industries an, dass es eine Solana-Treasury im Wert von 1,65 Milliarden Dollar unter der Leitung von Galaxy Digital, Jump Crypto und Multicoin Capital einrichten wird. Dementsprechend gab das Unternehmen bekannt, dass es in einer speziellen Finanzierungsrunde für Akquisitionen eine Investition von 1,65 Milliarden Dollar, einschließlich Bargeld und Stablecoins, erhalten hat. Galaxy, Jump Crypto und Multicoin werden sowohl Kapital als auch strategische Unterstützung bereitstellen, um Forward Industries bei der Strukturierung und Umsetzung seiner Solana-Treasury-Strategie zu helfen und zum führenden öffentlichen institutionellen Teilnehmer im Solana-Ökosystem zu werden. Michael Pruitt, CEO von Forward Industries, sagte: "Solana hat sich als eines der innovativsten und am weitesten verbreiteten Blockchain-Ökosysteme der Welt etabliert. Unsere Strategie, ein aktives Solana-Treasury-Programm einzurichten, unterstreicht unseren Glauben an das langfristige Potenzial von SOL und unser Engagement, Shareholder Value zu schaffen, indem wir direkt an seinem Wachstum teilnehmen. Die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Galaxy, Jump Crypto und Multicoin, die über tiefgreifende Expertise und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei Investitionen in und der Entwicklung des Solana-Ökosystems verfügen, bietet uns eine starke Grundlage, um diese Strategie umzusetzen und das Unternehmen als Schlüsselakteur im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu positionieren." *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram- und Twitter-Konto für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain-Daten! Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/breaking-news-solana-sol-announces-new-1-6-billion-acquisition-here-are-the-details/ Der Beitrag BREAKING NEWS: Solana (SOL) kündigt neue Akquisition im Wert von 1,6 Milliarden Dollar an! Hier sind die Details... erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Nach Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) nimmt die Treasury-Strategie für Altcoins weiter zu. An diesem Punkt gibt es die neuesten Nachrichten für Solana (SOL). Dementsprechend kündigte ein Unternehmen namens Forward Industries an, dass es eine Solana-Treasury im Wert von 1,65 Milliarden Dollar unter der Leitung von Galaxy Digital, Jump Crypto und Multicoin Capital einrichten wird. Dementsprechend gab das Unternehmen bekannt, dass es in einer speziellen Finanzierungsrunde für Akquisitionen eine Investition von 1,65 Milliarden Dollar, einschließlich Bargeld und Stablecoins, erhalten hat. Galaxy, Jump Crypto und Multicoin werden sowohl Kapital als auch strategische Unterstützung bereitstellen, um Forward Industries bei der Strukturierung und Umsetzung seiner Solana-Treasury-Strategie zu helfen und zum führenden öffentlichen institutionellen Teilnehmer im Solana-Ökosystem zu werden. Michael Pruitt, CEO von Forward Industries, sagte: "Solana hat sich als eines der innovativsten und am weitesten verbreiteten Blockchain-Ökosysteme der Welt etabliert. Unsere Strategie, ein aktives Solana-Treasury-Programm einzurichten, unterstreicht unseren Glauben an das langfristige Potenzial von SOL und unser Engagement, Shareholder Value zu schaffen, indem wir direkt an seinem Wachstum teilnehmen. Die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Galaxy, Jump Crypto und Multicoin, die über tiefgreifende Expertise und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei Investitionen in und der Entwicklung des Solana-Ökosystems verfügen, bietet uns eine starke Grundlage, um diese Strategie umzusetzen und das Unternehmen als Schlüsselakteur im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu positionieren." *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram- und Twitter-Konto für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain-Daten! Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/breaking-news-solana-sol-announces-new-1-6-billion-acquisition-here-are-the-details/