BREAKING: CME Group bietet 24/7-Handel für XRP, SOL, BTC und andere Krypto-Futures an

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/03 07:04
  • Dominanz im Krypto-Derivatehandel 
  • Ende der "CME-Lücken"? 

Der in Chicago ansässige Handelsriese CME Group hat angekündigt, dass seine Kryptowährungs-Futures und -Optionen ab Anfang 2026 für den Rund-um-die-Uhr-Handel verfügbar sein werden. 

Dieser Schritt erfordert eine behördliche Genehmigung, heißt es in der Donnerstagsmitteilung. 

Dominanz im Krypto-Derivatehandel 

Nach der ersten Einführung von Bitcoin-Futures im Jahr 2017 ist die CME Group zu einer dominierenden Kraft im Krypto-Markt geworden. Laut CoinGlass-Daten belegt die CME Group den ersten Platz beim Open Interest sowohl für Bitcoin- als auch für Ethereum-Futures. 

Die Einführung des 24/7-Handels wird wahrscheinlich die Marktdominanz der Börse festigen, da begrenzte Handelszeiten für einige Marktteilnehmer ein großes Problem darstellten. 

Der Handelsriese hat auch die Liste der verfügbaren Angebote drastisch erweitert. Früher in diesem Jahr führte der in Chicago ansässige Handelsriese Solana (SOL) und XRP-Futures ein. Kürzlich kündigte er auch an, dass er Optionen für solche Produkte einführen würde. 

Ende der "CME-Lücken"? 

Wenn die CME den 24/7-Handel einführt, wird dies natürlich das Ende der sogenannten "Wochenendlücken" markieren. 

Die Futures werden nur während der traditionellen Geschäftszeiten gehandelt, und Bitcoins volatile Preisbewegungen am Wochenende erzeugten Diskrepanzen zwischen Futures- und Spot-Märkten. 

Quelle: https://u.today/breaking-cme-group-to-offer-247-trading-for-xrp-sol-btc-and-other-crypto-futures

