Bob Marley regiert wieder, während sein Album zurückkehrt und einen Meilenstein erreicht

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 20:25
Bob Marley verdoppelt sich in der Reggae-Alben-Rangliste, da "Exodus" auf Platz 10 wieder einsteigt und insgesamt 104 Wochen markiert, während "Legend" stabil auf Platz 1 bleibt. ('KEINE UNTERAGENTUREN) BOB MARLEY 1979 Tower Records Hollywood während Bob Marley Fotoaufnahmen in Hollywood Tower Records, Kalifornien. (Foto von Chris Walter/WireImage)

WireImage

Bob Marleys Legend — die Compilation, die die meisten der berühmtesten Lieder des Reggae-Superstars enthält und sowohl ihm als auch seiner Begleitband, den Wailers, zugeschrieben wird — ist eines der erfolgreichsten Alben aller Zeiten in Amerika. Es ist das Set, das die verstorbene Ikone Woche für Woche in den Charts hält, da es kontinuierlich Tausende von Exemplaren in jedem Zeitraum verkauft.

Es stellt sich heraus, dass ein Titel nicht ausreicht, um die Nachfrage der amerikanischen Konsumenten nach Marleys Musik zu befriedigen. Diese Woche kehrt ein weiteres seiner Alben in die Charts zurück, was dem bahnbrechenden Singer-Songwriter hilft, sich in der Rangliste zu verdoppeln und gleichzeitig einen besonderen Meilenstein zu erreichen.

Bob Marleys Exodus kehrt zurück

Marleys Exodus steigt diese Woche wieder in die Reggae-Alben-Charts ein. Das vollständige Album, das nicht nur Marley als Solokünstler, sondern auch den Wailers zugeschrieben wird, steigt wieder in Billboards Rangliste der leistungsstärksten reinen Reggae-Alben und EPs auf Platz 10 ein.

Exodus erreicht zwei Jahre

Exodus hat jetzt zwei Jahre in den Reggae-Alben-Charts verbracht. Das Set erreicht 104 Wochen, während es auf Platz zehn in die Liste zurückkehrt.

Bob Marley umrahmt die Charts

Marley umrahmt diese Woche die Reggae-Alben-Charts, da Exodus auf Platz 10 wieder auftaucht, während Legend stabil auf Platz 1 bleibt. Das letztere Projekt hat 297 Wochen in der Liste verbracht und den Thron nur einmal geräumt. Diese außergewöhnliche Serie macht Legend zu einer der am längsten laufenden Nummer-Eins-Platzierungen in jeder Liste der amerikanischen Geschichte.

Exodus wird von Legend von Platz 1 blockiert

Legend ist eine so dominante Kraft, dass es sogar geschafft hat, mehrere von Marleys eigenen Projekten davon abzuhalten, den Spitzenplatz in den Reggae-Alben-Charts zu erreichen. Exodus ist bis auf Platz 3 geklettert, konnte aber nie die äußerst beliebte Compilation verdrängen.

Exodus produzierte mehrere Reggae-Klassiker

Während Legend eine Greatest-Hits-Compilation ist, ist Exodus ein richtiges Studio-LP. Das neunte Album von Marley und den Wailers wurde 1977 veröffentlicht und enthält eine Reihe der berühmtesten Tracks des Reggae-Musikers, von denen viele auch auf Legend erscheinen. Exodus produzierte Klassiker wie den Titelsong, "One Love" und "Three Little Birds".

Bob Marleys Legend lebt auf mehreren Charts

Exodus erscheint diese Woche nur auf einer Billboard-Chart in Amerika, aber Legend ist auf mehreren Ranglisten zu finden. Das vollständige Album fällt knapp außerhalb der Top 40 in der Top Album Sales Rangliste, von Platz 40 auf Platz 42. Es sinkt auch um 20 Plätze in der Billboard 200 und landet auf Platz 126.

Legend nähert sich historischen Rekorden für Langlebigkeit

Während Legend kaum von Platz 1 der Reggae-Alben-Charts abgewichen ist, ist diese Rangliste tatsächlich der Ort, an dem das vollständige Album die geringste Zeit unter den Listen verbracht hat, die es derzeit besetzt. Die Compilation ist jetzt 723 Wochen in der Top Album Sales Chart und 904 in der Billboard 200.

Erst vor etwa einem Monat wurde Legend das zweite Album in der US-Geschichte, das 900 Aufenthalte in der Billboard 200 erreichte. Es gesellte sich zu Pink Floyds The Dark Side of the Moon, das nur noch 10 weitere Wochen benötigt, um der erste 1.000-Wochen-Charter zu werden.

Bob Marleys Legend Verkäufe sinken

Luminate berichtet, dass Legend im vergangenen Tracking-Zeitraum insgesamt 10.500 äquivalente Einheiten zwischen reinen Käufen und Streaming-Aktivitäten verkauft hat. Von dieser Summe waren 2.500 tatsächliche Verkäufe — gerade genug, um es auf der Top Album Sales Liste zu halten. Sowohl die Käufe als auch der Gesamtkonsum von Legend fielen im Vergleich zum vorherigen Zeitraum um zweistellige Prozentpunkte.

Stick Figure, Sean Paul und Damian Marley

Marley ist einer von mehreren Künstlern, die derzeit mehr als einen Platz in den Reggae-Alben-Charts belegen. Das ist eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass die Rangliste nur 10 Plätze umfasst.

Stick Figure führt mit einem Trio von Top-Performern, da World on Fire, Wisdom, und Set in Stone auf den Plätzen 4, 7 und 8 sitzen. Sean Paul hält Dutty Classics Collection und Dutty Rock ebenfalls auf der Liste, auf den Plätzen 3 und 6.

Einen Platz vor Marley liegt sein Sohn Damian "Jr. Gong" Marley. Sein Album Welcome to Jamrock bleibt unverändert auf Platz 9.

Quelle: https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2025/09/21/bob-marley-rules-again-as-his-album-returns-and-hits-a-milestone/

