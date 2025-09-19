BNB erreicht neues Allzeithoch, während das auf Ethereum basierende Projekt Mutuum Finance 720 Millionen Token-Verkäufe überschreitet Von: Coinstats 2025/09/19 15:25 Teilen

Das Überschreiten der 1.000-Dollar-Preisschwelle durch BNB unterstreicht die Stärke der institutionellen Nachfrage und das erneuerte Vertrauen in den breiteren Markt. Gleichzeitig zeigen aufstrebende Projekte wie Mutuum Finance, wie sich die Aufmerksamkeit der Investoren auf neue DeFi-Möglichkeiten ausbreitet, die praktischen Nutzen und gemeinschaftsgetriebene Anreize bieten.