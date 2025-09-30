Bloomberg-Analyst: Die Tokenisierung von Aktienanlagen ähnelt der ETFisierung von Krypto-Anlagen Von: PANews 2025/09/30 23:45 Teilen

PANews berichtete am 30. September, dass Eric Balchunas, ein leitender ETF-Analyst bei Bloomberg, sagte, dass die Erlaubnis für Krypto-native Nutzer, traditionelle Vermögenswerte in Form von bevorzugten "Tokens" zu kaufen, ähnlich ist wie ETFs, die gewöhnlichen Anlegern ermöglichen, Krypto-Vermögenswerte in einer vertrauten Form zu kaufen; aber der traditionelle Markt verfügt über eine größere Menge an Mitteln, und tokenisierte Aktien haben begrenzte Auswirkungen auf den ETF-Marktanteil.