Bloomberg-Analyst enthüllt drei Altcoins, die höchstwahrscheinlich SEC-Genehmigung erhalten! "Einer davon ist XRP..."

Es ist fast sicher, dass Altcoin-ETFs genehmigt werden. An diesem Punkt geht es bei den Gesprächen über ETFs nicht mehr darum, ob sie genehmigt werden, sondern wann. Während Analyst darauf hinweisen, dass die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC sich darauf vorbereitet, verschiedenen Altcoins die Genehmigung zu erteilen, kam die neueste Aussage vom Bloomberg ETF-Analysten James Seyffart. Laut einem Bloomberg-Analysten, der in einem Interview mit Milk Road sprach, scheinen mehrere Token kurz vor der Genehmigung durch die SEC zu stehen. Seyffart erklärte, dass unter diesen Altcoins, Altcoins wie Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Bitcoin Cash (BCH), Avalanche (AVAX), Litecoin (LTC), Polkadot (DOT) die Auflistungskriterien erfüllen. Darüber hinaus sagte Seyffart, dass etablierte Namen wie XRP, Solana (SOL), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB) hohe Handelsvolumen aufweisen und dank ihrer gut etablierten Derivatemärkte als starke Kandidaten auf der Liste stehen. Der Bloomberg-Analyst merkte jedoch an, dass XRP, ADA und SOL die stärksten Kandidaten sind. "Spot-ETF-Einführungen am wahrscheinlichsten für XRP, Solana und Cardano." In Bezug auf Ethereum-ETFs fügte Seyffart hinzu, dass die Nachfrage stark ansteigen könnte, sobald Staking in ETFs offiziell erlaubt ist. In einer kürzlichen Erklärung sagte der Analyst, dass der aktuelle Markt bereits in einer "Altcoin-Saison" ist und dass der aktuelle Zyklus nicht wie die vergangenen Zyklen ist. Seyffart merkte auch an, dass Altcoin-ETFs einen erheblichen Aufwärtstrend erzeugen, aber nicht auf die gleiche Weise wie Bitcoin. Zu diesem Zweck warnte der Analyst, dass Altcoin-ETFs wahrscheinlich nicht die gleiche Marktreaktion wie Bitcoin erzeugen werden.