Bloomberg-Analyst schätzt Chancen für Litecoin-, Solana- und XRP-ETF-Genehmigungen auf 100% nachdem 19b-4s als 'bedeutungslos' eingestuft wurden Von: Coinstats 2025/09/30 20:50

Balchunas' Kommentare folgen einer Reihe von kürzlichen 19b-4-Rücknahmen für Solana, XRP, Cardano, Litecoin, Dogecoin, Polkadot und Hedera ETFs.