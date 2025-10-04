Viele neue Projekte sprechen von frischen Ideen, scheitern aber oft, wenn sie an realen Ergebnissen gemessen werden. Bitcoin Hyper verspricht programmierbares Bitcoin, ist aber immer noch auf Vorverkaufsziele angewiesen. Pepenode ist unterhaltsam und spielähnlich, beschränkt sich jedoch auf Meme-artiges Mining und mangelt an Skalierungstiefe. Die größere Frage ist: Was, wenn ein Projekt die harten Zahlen hinter seinen Behauptungen vorweisen kann? Deshalb wird BlockDAG jetzt zu den besten Krypto-Coin-Vorverkäufen von 2025 gezählt.

Das Awakening Testnet ging live und liefert BlockDAG (BDAG) den Beweis, den es für Stufe 1-Listings benötigt. Der Durchsatz stieg auf 1.400 TPS, die Kontoabstraktion läuft, Laufzeit-Upgrades sind integriert, und Live-DApps sind bereits auf der Chain. Explorer-Tools, Echtzeit-Dashboards und eine funktionierende IDE stärken die Entwickler und zeigen, dass es mehr als nur Hype ist.

BlockDAG Awakening Testnet stärkt den Fall für Stufe 1-Listing

Das Live Awakening Testnet hat BlockDAGs Position bei Börsen gestärkt, die Ergebnisse fordern, bevor sie Stufe 1-Slots vergeben. Während die Vorverkaufszahlen seit Monaten Aufmerksamkeit erregen, erwarten Börsen mehr als nur die eingesammelten Beträge. Sie wollen Beweise, dass das System unter Druck funktioniert.

Awakening liefert diese Ergebnisse. BlockDAG verarbeitet jetzt 1.400 TPS, verfügt über Live-Kontoabstraktion (EIP-4337) und unterstützt Laufzeit-Upgrades ohne Hard Forks. Explorer-Tools, neue Analyse-Dashboards und eine vollständige IDE geben Entwicklern jetzt Zugang, nicht erst später. Dies macht das Netzwerk nicht nur aktiv, sondern auch bereit, Projekte zu hosten.

Live-Apps wie Reflections und Lottery unterstreichen die reale Nutzung. Dies zeigt den Börsen, dass das System bereits funktioniert, nicht nur, dass es Gelder sammeln kann. Für Liquidität und Stufe 1-Genehmigung ist eine funktionierende Chain mit Live-Apps entscheidend. Awakening verbindet Vorverkaufserfolg mit echtem Nutzen und schließt die Lücke, die die meisten Vorverkäufe offen lassen.

Bei der Finanzierung bleibt BlockDAG stark unter den besten Krypto-Coin-Vorverkäufen von 2025. Die Summe hat fast 420 Millionen Dollar erreicht, wobei BDAG für begrenzte Zeit bei etwa 0,0015 Dollar liegt. Bereits 312.000 Inhaber sind an Bord, 3 Millionen Nutzer minen BDAG mit der X1-App, und 20.000 physische Miner sind im Einsatz. Analysten sagen, wenn BDAG nahe 0,05 Dollar gelistet wird, könnten frühe Investoren Gewinne von über 3.700% sehen.

Im Gegensatz zu Projekten, die noch Konzepte verkaufen, balanciert BlockDAG jetzt Vorverkaufstraktion mit einem funktionierenden Testnet. Diese Mischung aus gesammelten Geldern und Live-Beweis erklärt, warum viele es als klaren Spitzenreiter für Stufe 1-Listings sehen und warum es als Muss-Beitritt unter den Krypto-Coin-Vorverkäufen gilt, bevor sein Preis weiter steigt.

Bitcoin Hyper: Zielt darauf ab, Bitcoin Programmierbarkeit hinzuzufügen

Bitcoin Hyper baut als Layer-2 auf, die darauf abzielt, Bitcoin neue Verwendungsmöglichkeiten zu geben. Durch Zero-Knolwedge-Beweis-Rollups und eine Brücke können Benutzer BTC auf der Hauptchain sperren, während sie mit Wrapped BTC im Hyper-System arbeiten. Dieses Design soll DeFi, NFTs und Smart Contracts auf Bitcoin bringen. Die Verwendung der Solana Virtual Machine erleichtert auch den Wechsel für Entwickler, die bereits auf diesem System aufbauen.

Experten betonen seinen Platz unter den Top-Vorverkäufen aufgrund der Art und Weise, wie es Bitcoins starke Sicherheit mit Ethereum-ähnlicher Flexibilität verbindet. Das ist eine Mischung, die bei Meme-artigen Projekten nicht zu sehen ist.

Der Vorverkauf hat bisher mehr als 18 Millionen Dollar eingebracht, mit einem Preis nahe 0,012975 Dollar in seiner neuesten Phase. Die Nachfrage ist hoch, weil viele im Markt argumentieren, dass Bitcoin mehr als nur Wertaufbewahrung benötigt. Hyper antwortet darauf, indem es sich auf Benutzerfreundlichkeit konzentriert. Seine Münze ist für die Verwendung bei Gebühren, Governance und Staking vorgesehen und bietet damit mehr Funktionen als viele kleinere Projekte.

Wie BlockDAG und Pepenode wird es in Krypto-Medien gut abgedeckt, aber sein besonderes Pitch ist die Idee, Bitcoin in eine Plattform zu verwandeln, nicht nur in eine Währung. Wenn Börsenlistings folgen, könnten frühe Investoren starke Aufwärtsbewegungen sehen.

Pepenode: Spielerisches Mining gemischt mit Supply Burns

Pepenode baut seine Basis auf gamifiziertem Mining auf und ermöglicht es Menschen, Rigs in einem digitalen Format zu erstellen und aufzurüsten, anstatt Hardware zu kaufen. Es läuft auf Ethereum und verwendet deflationäre Mechanismen, wobei etwa 70% der Coins bei jedem Upgrade verbrannt werden.

Spieler können auch Assets wie PEPE und FARTCOIN verdienen, was zu seiner unterhaltsamen Seite beiträgt. Sein Vorverkauf hat bereits 1,4 Millionen Dollar überschritten, mit einem Preis nahe 0,0010745 Dollar. Mit sowohl Nutzungs- als auch Meme-Funktionen wird Pepenode als einer der wichtigsten Vorverkäufe markiert, die es 2025 zu beobachten gilt.

Der Prozess ist einfach: Bauen, Zusammenführen oder Handeln von Rigs, um Belohnungen freizuschalten. Für diejenigen, die Meme-Coins genießen, aber mehr als nur Halten wollen, mischt Pepenode Spaß mit Nutzen durch sein Burn-Modell. Zusammen mit BlockDAG und Bitcoin Hyper wurde es in Krypto-Outlets weithin beachtet. Die Anziehungskraft liegt in seiner Mischung aus Gameplay und schrumpfendem Angebot, was es zu einem der Top-Neuvorverkäufe für diejenigen macht, die nach frischen Ideen mit spekulativem Aufwärtspotenzial suchen.

Abschließende Gedanken

Bitcoin Hyper und Pepenode bringen jeweils neue Ideen. Hyper möchte, dass Bitcoin Smart Contracts und Wrapped BTC unterstützt, während Pepenode spielerisches Mining mit Burns vorantreibt. Beide zeigen starkes Potenzial, aber Börsen werden Live-Beweise benötigen.

BlockDAG liefert diesen Beweis bereits. Mit einem Durchsatz von 1.400 TPS, aktivierter Kontoabstraktion, aktiven Laufzeit-Upgrades und Live-Apps auf der Chain zeigt sein Awakening Testnet echte Nutzung. Tools wie Dashboards und eine vollständige IDE verleihen zusätzliches Gewicht. Mit fast 420 Millionen Dollar Finanzierung, 3 Millionen X1-Minern und 20.000 Hardware-Einheiten hebt sich BlockDAG ab. Diese Mischung aus Vorverkaufsstärke und echter Lieferung erklärt, warum BlockDAG als der beste Krypto-Coin-Vorverkauf im Jahr 2025 eingestuft wird.

