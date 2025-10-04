BörseDEX+
Folgen Sie der technischen Analyse von Ethereum (ETH) mit Widerstand & Verzögerungen, XRP-Preismuster mit Ziel $4,20, & BlockDAG führt Top-Krypto-Assets mit 1.400 TPS Testnet & EVM-Kompatibilität an.

BlockDAGs Live Testnet übertrifft 1.400 TPS, während Ethereum mit Verzögerungen kämpft & XRP auf Breakout wartet

Von: Blockchainreporter
2025/10/04 04:00
Die meisten Top-Krypto-Assets werden eher nach ihren Preisschwankungen als nach ihren nachgewiesenen Fortschritten beurteilt. Ethereum steht immer noch vor Verzögerungen bei Upgrades, wobei die Skalierungsziele in weiter Ferne liegen. Unterdessen bildet XRP ein Dreiecksmuster nahe $2,88, wobei Analysten basierend auf dem XRP-Preismuster einen möglichen Ausbruch in Richtung $4,20 vorhersagen. Die technische Analyse von Ethereum (ETH) zeigt Überlastung, hohe Gebühren und Widerstand zwischen $4.220 und $4.370.

Charts halten Händler beschäftigt, aber langfristige Inhaber fragen sich, wer tatsächlich Infrastruktur liefert. Hier übernimmt BlockDAG (BDAG) die Führung. Sein Awakening Testnet ist live und bietet heute Skalierbarkeit mit einsatzbereiten Tools, Entwicklerunterstützung und Transaktionsgeschwindigkeit, die über bloße Worte hinausgeht.

Ethereums Überlastung & verzögerte Upgrades

Die technische Analyse von Ethereum (ETH) zeigt Überlastung und hohe Gas-Gebühren, die sowohl Benutzer als auch Entwickler frustrieren. Pläne wie Proto-Danksharding und Layer-2-Integrationen sollen Entlastung bringen, aber Verzögerungen haben den Fortschritt verlangsamt. Die Preischarts spiegeln dieses Zögern wider.

Mit ETH, das unter Widerstandszonen von $4.220 bis $4.370 feststeckt, ist das Aufwärtspotenzial trotz Marktoptimismus begrenzt. Diese Barrieren wirken sowohl als psychologische als auch als technische Hindernisse und verhindern, dass Ethereum neue Höchststände erreicht. Analysten warnen, dass Ethereum bis zur Erreichung der Skalierbarkeit anfällig für Konkurrenten bleiben könnte, die bereits günstigere und schnellere Lösungen anbieten.

BlockDAG426426 1

BlockDAG hingegen wartet nicht auf Versprechen. Sein Awakening Testnet verarbeitet bereits etwa 1.400 Transaktionen pro Sekunde und nutzt ein kontobasiertes System, das mit Ethereum kompatibel ist. Mit EVM-Vertragsunterstützung, Kontoabstraktion und On-Chain-Prozess über eine integrierte IDE konzentriert sich BlockDAG auf die Bereitstellung. Entwickler können jetzt dApps einsetzen, anstatt auf Upgrades zu warten, was den Unterschied in der Ausführung verdeutlicht.

XRPs Preisaufstellung vs. BlockDAGs Live-Tools

XRP genießt starke Community-Unterstützung, und Händler beobachten das Dreiecksmuster, das sich bei $2,88 bildet. Das XRP-Preismuster deutet darauf hin, dass ein Ausbruch auf $4,20 erfolgen könnte, wenn das Handelsvolumen dies unterstützt. Doch XRPs Wachstum hing oft mehr von rechtlichen Ergebnissen und Ripples Partnerschaften ab als von tatsächlichen Ökosystem-Tools. Während Spekulation den Handel antreibt, fehlt es XRP noch an On-Chain-dApps, NFT-Explorern und integrierten Entwicklungstools.

BlockDAG geht diese Lücke mit bereits live verfügbaren Funktionen an. Das Awakening Testnet bietet eine Smart-Contract-IDE mit Debugging-Funktionen, Deployment-Assistenten und Plugin-Optionen. Entwickler können ERC20-Token starten, NFTs prägen und fortschrittliche dApps direkt auf der Blockchain testen. Das Netzwerk verfügt auch über einen NFT-Explorer, der Bilder, Videos und GIFs unterstützt, komplett mit Übertragungsverfolgung und Echtzeit-Charts. Die Laufzeit-Aktualisierbarkeit stellt sicher, dass sich das Netzwerk ohne störende Forks weiterentwickelt. BlockDAG schafft Bedingungen für die Adoption, anstatt darauf zu warten.

chart246 2

Sicherheit verleiht zusätzliche Stärke. Mit Reentrancy-Schutz und aktiven Audits können Entwickler Finanz-Apps mit Vertrauen testen. Während sich XRP-Preismuster-Beobachter auf Ausbrüche konzentrieren, setzen BlockDAG-Benutzer bereits Smart Contracts und Utility-dApps wie Reflections und Lottery ein und interagieren mit ihnen. Dies verlagert den Fokus von der Spekulation auf die Teilnahme.

BlockDAGs reale Wertindikatoren: Vorverkauf, Geschwindigkeit & Nutzung

Die Preisentwicklung allein zeigt nicht die wahre Zugkraft. Ethereum bleibt eines der Top-Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung, aber seine Benutzbarkeitsprobleme werden zunehmend deutlich. XRP hat technisches Potenzial, wird aber immer noch mehr als Handelsanlage denn als Aufbauplattform behandelt. 

BlockDAG, obwohl neuer, zeigt messbare Beweise. Sein Vorverkauf hat bereits fast $420 Millionen eingebracht, mit 26,5 Milliarden verkauften Coins. Das Projekt befindet sich jetzt in Batch 30 zu $0,03, obwohl es für begrenzte Zeit noch zu $0,0015 gekauft werden kann, was einer Rendite von 2900% seit Batch 1 entspricht.

Diese Zahlen spiegeln mehr als nur Hype wider; sie unterstreichen echtes Engagement von Benutzern und Entwicklern. Das Awakening Testnet bietet WalletConnect-Integration, einen detaillierten Explorer mit CSV-Exporten und interaktive Charts zu Nutzung, Durchsatz und Gebühren – Funktionen, die bei anderen Testnets oft fehlen. Entwickler können Verträge ohne Drittanbietertools einsetzen, was das Onboarding erleichtert. Das Netzwerk bietet einen Krypto-Wasserhahn und integrierte Belohnungen über seinen kommenden Vesting-Vertrag, was die Teilnahme fördert.

BlockDAG426426 4

Dieses Setup unterstützt das Wachstum, indem es Barrieren beseitigt, Entwicklern eine kostenlose Möglichkeit zum Experimentieren bietet und zeigt, dass Skalierbarkeit mit EVM-Kompatibilität heute erreichbar ist. Indem BlockDAG die Bereitstellung zur Realität macht, präsentiert es sich als mehr als nur eine weitere Layer 1; es ist eine Plattform, die für den realen Einsatz und die Adoption bereit ist.

Abschließende Gedanken

Ethereum behält die Dominanz bei dApps, aber Skalierbarkeitsprobleme verlangsamen seinen Schwung. XRPs Preisstruktur ist interessant, aber ohne ein aktives Entwicklungsökosystem bleibt es auf Händler fokussiert. BlockDAG verlagert den Fokus, indem es dort liefert, wo andere noch planen.

Mit einem Hochgeschwindigkeits-Testnet, Entwicklertools und voller EVM-Kompatibilität, die bereits laufen, ist BlockDAG nicht nur eine Idee, sondern ein Live-Produkt. Sein Testnet ist eine funktionierende Grundlage für das, was eine zukunftssichere Blockchain erfordert. Ein Vorverkaufsboom von fast $420M verleiht dieser Erzählung zusätzliche Glaubwürdigkeit. Für diejenigen, die Top-Krypto-Assets bewerten, ist der Wechsel von der Spekulation zur Ausführung entscheidend, und BlockDAG setzt einen neuen Maßstab.

