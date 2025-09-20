BlockDAGs $0,0013 Einstiegspunkt zieht vor Fristablauf Marktaufmerksamkeit auf sich

Krypto News

Entdecken Sie, warum BlockDAGs $0,0013 Einstiegspreis Schlagzeilen macht mit fast $410 Mio. eingesammelt, 26,3 Mrd. Coins verkauft und dem zeitlich begrenzten Einstieg, der am 1. Oktober endet.

Gelegentlich zieht eine einzelne Zahl die Aufmerksamkeit in der Kryptowelt auf sich. Diesmal ist es keine Prognose oder ein Chart-Setup; es ist ein Vorverkaufs-Einstiegspunkt. Die $0,0013 Preisbindung von BlockDAG (BDAG) ist mehr als nur ein Detail des Vorverkaufs. Sie stellt einen Marker für Timing, Zuverlässigkeit und messbaren Fortschritt dar.

Mit mehr als 26,3 Milliarden verkauften Coins und fast $410 Millionen, die bereits gesichert sind, ist dieser Preis kein Lockangebot. Es ist ein strukturiertes Angebot, das weiterhin zahlreiche Teilnehmer anzieht. Sobald der 1. Oktober vorbei ist, wird der $0,0013 Einstieg geschlossen, und seine Bedeutung könnte als einer dieser seltenen Meilensteine der frühen Phase in Erinnerung bleiben.

Das $0,0013 Zeitfenster spiegelt mehr als ein vorübergehendes Angebot wider

Viele Vorverkäufe sind von Unsicherheit geprägt, oft mit wechselnden Zeitplänen und unklaren Zielen. Durch die Festlegung des Vorverkaufspreises auf $0,0013 bis zum 1. Oktober hat BlockDAG einen Punkt der Klarheit in einem überfüllten Markt geschaffen. Es geht weniger um einen Rabatt und mehr um eine klare Aussage: Das Projekt setzt eine deutliche Frist für den frühen Zugang.

Dieser Ansatz hat Ergebnisse gezeigt. Über 26,3 Milliarden BDAG-Coins wurden bereits gekauft. Diese Dynamik resultiert aus nachgewiesenem Fortschritt, nicht nur aus Spekulation. Ein Live-Testnet, fast 20.000 verteilte Miner und mehr als 3 Millionen tägliche Nutzer des X1 Mobile Miners deuten alle auf Aktivitäten hin, die jetzt stattfinden, anstatt auf aufgeschobene Versprechen.

Darüber hinaus ist das Renditeprofil bemerkenswert. Der aktuelle Batch-Preis liegt bei $0,03, während der $0,0013 Einstieg für begrenzte Zeit offen bleibt. Diese Lücke bedeutet eine ROI von etwa 2.900% im Vergleich zu Batch 1. Dennoch hält das Projekt das Einstiegsniveau bis zum 1. Oktober stabil und bietet eine letzte Chance, bevor die nächste Phase beginnt.

Echte Akzeptanz hinter der Dringlichkeit

In der Kryptowelt wird Dringlichkeit oft mit Hype, Online-Geplauder oder temporären Preisanstiegen in Verbindung gebracht. BlockDAG hat sich nicht auf diesen Ansatz verlassen. Die Dringlichkeit, die mit seinem $0,0013 Preispunkt verbunden ist, wird durch bereits sichtbare Akzeptanz unterstützt. Mehr als 312.000 Inhaber haben teilgenommen, wobei bisher fast $410 Millionen eingesammelt wurden. Dies sind Live-Ergebnisse, keine Prognosen.

Die Bedeutung dieser Preisbindung liegt darin, wie sie Klarheit mit Sicherheit verbindet. Es gibt keine versteckten Bedingungen oder überraschenden Verlängerungen. Der Preis bleibt bis zum 1. Oktober fest und endet dann. Die Teilnehmer kennen den Zeitrahmen und die Bedingungen. Dieses Maß an Transparenz hat zu starkem Engagement und Entscheidungen in einem Umfang geführt, den die meisten Vorverkäufe selten erreichen.

Dieser Fortschritt wird nicht von Spekulation getrieben. Die Coin betreibt bereits Miner-Hardware, belohnt mobile Nutzer durch Proof-of-Engagement und bereitet Listings auf 20 Börsen vor. Durch die Aufrechterhaltung des $0,0013 Einstiegs, während der Batch-Kurs bei $0,03 liegt, baut BlockDAG mit jeder Transaktion Zuverlässigkeit auf.

Ein kritischer Punkt vor dem Stichtag

Früh in der Kryptowelt zu sein, wird oft erst im Nachhinein erkannt. BlockDAGs Ansatz ändert diese Perspektive. Bei $0,0013 gibt es noch Spielraum zum Handeln, aber der Zeitplan ist kurz. Mit Batch 30, der auf $0,03 festgelegt ist, ist der Unterschied zwischen dem Batch-Preis und dem festen Krypto-Vorverkaufskurs erheblich. Das $0,0013 Niveau wird geschlossen, und jetzt wird der Countdown in Wochen gemessen.

Dieses Setup bietet auch kleineren Käufern etwas Ungewöhnliches: einen klaren Einstieg und einen direkten Anreiz. Es gibt keine gleitenden Skalen oder versteckten Anpassungen. Die Struktur ist unkompliziert: der gleiche $0,0013 Preis für alle bis zum 1. Oktober. In einem Markt, in dem sich die Bedingungen oft ändern, zieht diese Art von Sicherheit Aufmerksamkeit auf sich.

Mehr als 26,3 Milliarden Coins wurden verkauft, während das Awakening Testnet aktiv ist, um die technische Entwicklung zu unterstützen. BlockDAG zeigt, dass der Nachweis des Fortschritts schon vor dem Mainnet verfügbar ist. Was jetzt zählt, ist, dass der $0,0013 Einstieg das Timing respektiert, und dieses Timing ist fast vorbei.

Der endgültige Ausblick

Der $0,0013 Einstiegspunkt für BlockDAG ist mehr als eine Zahl; er ist ein Marker dafür, wie frühe Unterstützung mit Wert anerkannt wird. Über 312.000 Inhaber haben bereits teilgenommen, und der Vorverkauf hat fast $410 Millionen eingesammelt und 26,3 Milliarden Coins verkauft.

Dieser Preis gilt noch bis zum 1. Oktober. Danach steigt der Einstieg. Der aktuelle Batch liegt bereits bei $0,03, und die Dynamik steigt weiter. Das sich schließende Fenster ist keine Marketingbotschaft; es ist eine feste Frist. Wenn man vergangene Marktmuster betrachtet, werden die stärksten Positionen in der Kryptowelt oft eingenommen, bevor sich das Chart verschiebt. Dies könnte ein weiteres Beispiel für dieses Timing sein.

Vorverkauf: https://purchase.blockdag.network

Website: https://blockdag.network

Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu

Diese Publikation ist gesponsert. Coindoo unterstützt oder übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt, die Genauigkeit, Qualität, Werbung, Produkte oder andere Materialien auf dieser Seite. Die Leser werden ermutigt, ihre eigene Recherche durchzuführen, bevor sie sich an kryptowährungsbezogenen Aktionen beteiligen. Coindoo haftet weder direkt noch indirekt für Schäden oder Verluste, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf Inhalte, Waren oder Dienstleistungen resultieren. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch.

Author

Krasimir Rusev ist ein Journalist mit langjähriger Erfahrung in der Berichterstattung über Kryptowährungen und Finanzmärkte. Er ist spezialisiert auf Analyse, Nachrichten und Prognosen für digitale Vermögenswerte und bietet den Lesern tiefgehende und zuverlässige Informationen über die neuesten Markttrends. Seine Expertise und Professionalität machen ihn zu einer wertvollen Informationsquelle für Investoren, Händler und alle, die die Dynamik der Kryptowelt verfolgen.

Verwandte Geschichten







Nächster Artikel