BlockDAG führt mit 400 Mio. $ Einnahmen & 0,0013 $ Preisfixierung

Top-Krypto-Projekte zum Beobachten im September 2025: BlockDAG, DOGE, BONK und TRX

Im Kryptobereich zählt eingesammeltes Kapital nur, wenn damit etwas Reales aufgebaut wird. Projekte mit beeindruckenden Zahlen, aber wenig Substanz halten nicht lange. Aber wenn ein Projekt Finanzierung in Infrastruktur, Nutzer und tägliches Engagement umwandelt, dann ist Aufmerksamkeit gerechtfertigt.

Diese Liste handelt nicht von Coins mit reinem Hype, sondern von Projekten, die Größe, Zugkraft und einen bereits in Bewegung befindlichen Fahrplan zeigen. Stand September 2025 sind dies vier der Top-Krypto-Projekte, die Potenzial in Beweise umwandeln, und eines davon bietet Käufern einen zeitlich begrenzten Einstiegspunkt zu einem Preis, den nur wenige kommen sahen.

BlockDAG (BDAG): Von Kapital zu Code, Minern und Millionen von Benutzern

BlockDAG versucht nicht, Aufmerksamkeit zu erregen. Es hat sie bereits, mit Zahlen, um die die meisten anderen Vorverkäufe neidisch wären. Mit über 400 Millionen Dollar, einschließlich 40 Millionen Dollar allein im letzten Monat, ist dies nicht nur eine große Kapitalaufnahme. Es ist eine engagierte. Mehr als 25,5 Milliarden BDAG-Coins wurden verkauft, mit über 312.000 einzigartigen Besitzern. Aber der wahre Unterschied liegt darin, wie dieses Kapital eingesetzt wird.

Anstelle von Marketing-Hype hat BlockDAG Gelder direkt in die Infrastruktur investiert. Bereits 19.000 X-Series Miner (X10, X30, X100) wurden ausgeliefert, mit einer Skalierung auf 2.000 Einheiten pro Woche. Über 3 Millionen Benutzer minen aktiv über die X1 Handy-App und verwandeln tägliche Klicks in tägliche Teilnahme. Es gibt auch ein Live-Global-Dashboard, Entwicklertools und ein gestaffeltes Mining-Ökosystem. Der Fahrplan ist kein Versprechen, sondern ein Produktset, das bereits von einer wachsenden globalen Basis in über 130 Ländern genutzt wird.

Der Vorverkauf befindet sich derzeit in Batch 30, zum Preis von 0,03 $, mit einem ROI von 2.900% seit Batch 1. Aber die wahre Chance liegt in der temporären Preisfixierung bei 0,0013 $, die bis zum 1. Oktober offen ist. Es ist eine seltene Konstellation: hohe Zugkraft mit einem niedrigen Einstiegspunkt. Für jeden, der Top-Krypto-Projekte recherchiert, gibt BlockDAG 2025 das Tempo vor.

Dogecoin (DOGE): Hält stark, wartet auf einen Breakout

Dogecoin bleibt weiterhin im Rampenlicht, aber nicht nur wegen seiner Meme-Wurzeln. Stand September 2025 wird DOGE bei etwa 0,077 $ gehandelt und erholt sich von früheren Tiefständen nach erneuten Spekulationen über eine mögliche Integration mit kommenden Social-Media-Zahlungsfunktionen. Elon Musks fortgesetzte Kommentare haben DOGE relevant gehalten, aber die Preisaktion war wochenlang in einer Spanne gefangen.

Was Dogecoin auf der Liste der Top-Krypto-Projekte hält, ist seine massive Besitzerbasis und Liquidität. Es bietet keine technische Evolution oder neue Nutzungsmöglichkeiten, aber das muss es auch nicht. Es fungiert als Einstiegscoin für Millionen und hat ein kulturelles Gewicht, mit dem nur wenige andere mithalten können. Wenn Zahlungsintegrationen in diesem Quartal Realität werden, könnte DOGE einen schnellen Anstieg sehen, aber derzeit ist es für viele ein Abwarten und Beobachten.

BONK: Bellt noch immer, aber mit weniger Biss

BONK, der auf Solana basierende Meme-Coin, verzeichnete Anfang 2025 einen starken Anstieg und gewann während des Meme-Coin-Revivals an Zugkraft. Allerdings wird BONK im September bei 0,000018 $ gehandelt, unter seinen Frühjahrshöchstständen. Trotz des Rückgangs bleibt BONK aufgrund seiner häufigen Auftritte bei NFT-Promotionen, Airdrops und Anreizen im Solana-Ökosystem einer der meistdiskutierten Meme-Tokens.

Die Community-Unterstützung ist noch aktiv, aber das Momentum hat in den letzten Monaten nachgelassen. BONK versucht, durch Integrationen mit Solana-basierten DeFi-Tools und Händlerpartnerschaften relevant zu bleiben, aber es ist noch unklar, ob diese Bestand haben werden. Es mag nicht mehr die Führung übernehmen, aber BONK verdient seinen Platz unter den Top-Krypto-Projekten aufgrund seiner reinen Sichtbarkeit und des spekulativen Volumens.

TRON (TRX): Stille Ausführung, wachsende Zahlen

TRON war nie ein hype-lastiges Projekt, aber seine Konsistenz sichert ihm einen Platz auf dieser Liste. Stand September 2025 liegt der Preis von TRX bei etwa 0,11 $, stabil nach einem Sommeranstieg, der durch erweiterte Stablecoin-Abrechnungspartnerschaften in Asien und dem Nahen Osten ausgelöst wurde. TRONs Strategie, sich auf reale Anwendungsfälle zu konzentrieren, insbesondere Zahlungen und Abrechnungen, hat es von der Volatilität ferngehalten, die andere Token erschüttert.

Mit über 200 Millionen Konten und TRC20-USDT-Volumen auf Rekordhöhen bleibt TRON eines der meistgenutzten Layer-1s in Bezug auf Stablecoin-Durchsatz. Während es keine Schlagzeilen wie neuere Projekte generiert, taucht es weiterhin in nutzungsbasierten Metriken auf, und das macht es zu einem der stilleren, aber konsistenten Top-Krypto-Projekte im Jahr 2025.

Infrastruktur, Nutzen und Timing definieren den Moment

Jedes dieser Top-Krypto-Projekte hat eine andere Stärke. DOGE nutzt kulturellen Einfluss. BONK reitet auf Meme-Aufmerksamkeit. TRX baut auf stillem Nutzen auf. Aber BlockDAG sticht hervor, weil es nicht nur Geld sammelt, sondern damit etwas Reales aufbaut.

Das Netzwerk hat bereits Benutzer, Miner, Apps und Größe, und es ist erst im Vorverkauf. Mit 0,0013 $ festgelegt bis zum 1. Oktober ist das Timing nicht nur fair. Es ist strategisch. Jeder, der auf ein Zeichen im Kryptobereich wartet, sollte vielleicht dorthin schauen, wo die Finanzierung bereits in Funktion umgewandelt wurde.