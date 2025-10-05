BlockDAG wird erstes Layer-1 mit BWT Alpine Formula 1® Team und festigt seinen Status als beste Krypto zum Kauf

Geschichte entwickelt sich oft leise, bevor sie eine kühne Aussage macht. BlockDAG hat gerade eine dieser wegweisenden Aussagen gemacht, indem es eine mehrjährige Partnerschaft mit dem BWT Alpine Formula 1® Team bekannt gab - das erste Mal, dass eine Layer-1 Blockchain in die Formula 1® eingetreten ist.

Mit fast 420 Millionen Dollar Kapital, 26,6 Milliarden verkauften Coins und mehr als 3 Millionen täglichen mobilen Minern ist dieser Schritt kein Pre-Hype. Es signalisiert, dass BlockDAG (BDAG) aus den kleinen Kreisen der Krypto-Welt herausgetreten und zu globaler Anerkennung gelangt ist.

Partnerschaften in der Formula 1® werden nicht einfach gekauft; sie werden durch Ausrichtung auf Leistung, Größe und Disziplin verdient. Durch die Sicherung dieses Deals hat BlockDAG erreicht, wovon viele Blockchain-Projekte nur träumen können: Glaubwürdigkeit auf höchstem Niveau.

Warum es so wichtig ist, der Erste zu sein

In der Krypto-Welt verändert das Erste-Sein die Geschichte. Ethereum war das erste mit Smart Contracts, Solana war früh bei Durchsatzexperimenten, aber BlockDAG besitzt nun den Meilenstein, die erste Layer-1 Blockchain zu sein, die eine Partnerschaft mit einem Formula 1® Team eingeht. Dieser Titel kann nicht wiederholt werden.

Für Käufer geht es um mehr als nur Branding. Es ist die Validierung eines Ökosystems, das bereits 312.000 Besitzer, 20.000 weltweit verschickte Miner und 4.500 Entwickler umfasst, die über 300 dApps entwickeln. Dies sind keine spekulativen Behauptungen, sondern Ergebnisse, die jetzt durch globale Präsenz unterstützt werden.

Im Gegensatz zu anderen Krypto-Projekten, die sich beeilen, Logos an Sportarten anzuhängen, machen BlockDAGs Größe und Timing diese Partnerschaft anders. Formula 1® hat Milliarden von Zuschauern, und das BWT Alpine Formula 1® Team wählt sorgfältig Marken aus, die mit seinen Werten übereinstimmen. BlockDAG zahlte nicht nur für Präsenz; es wurde für das ausgewählt, was es repräsentiert.

Das Timing macht dies noch wirkungsvoller. Mit BDAG, das immer noch bei 0,0015 $ liegt, lassen Analysten mit langfristigen Prognosen von bis zu 1 $ diesen Einstiegspunkt wie einen Moment erscheinen, der jahrelang in Erinnerung bleiben könnte.

Perfektes Timing für Wachstum & Sichtbarkeit

Jeder Zyklus bringt Projekte hervor, die versprechen, aber nicht liefern. Der Unterschied für BlockDAG ist seine Kombination aus Timing, Akzeptanz und Glaubwürdigkeit. Es ist bereits auf halbem Weg zu seinem Vorverkaufsziel von 600 Millionen Dollar und damit eine der größten Kapitalerhöhungen der letzten Jahre.

Das hybride DAG plus Proof-of-Work Design erweist sich als effektiv, Miner werden verschickt, und die Handy-App zieht Millionen aktiver Benutzer an. Die Partnerschaft mit dem BWT Alpine Formula 1® Team ersetzt diese Grundlagen nicht, sondern rückt sie ins globale Rampenlicht.

Deshalb beobachten Käufer genau. BlockDAG hat seine Meilensteine und Partnerschaften lauter sprechen lassen als Spekulationen und Versprechen in Beweise umgewandelt.

Stille Ausführung, kühner Meilenstein

Bis jetzt wurde BlockDAGs Geschichte durch Ausführung definiert: fast 420 Millionen Dollar eingesammelt, 26,6 Milliarden Coins verteilt und eine der größten Nutzerbasen vor dem Mainnet in der Blockchain-Geschichte. Die Partnerschaft mit dem BWT Alpine Formula 1® Team verwandelt diese stille Ausführung in einen kühnen Meilenstein.

Es zeigt, dass Glaubwürdigkeit nicht auf Marketingkampagnen aufgebaut wird, sondern auf Ergebnissen, Akzeptanz und Anerkennung von Institutionen, die Leistung fordern. Formula 1® ist eine der selektivsten und wettbewerbsintensivsten Arenen der Welt, und BlockDAG hat sich seinen Platz darin verdient.

Indem es die erste Layer-1 Blockchain wurde, die eine Partnerschaft mit dem BWT Alpine Formula 1® Team eingeht, hat BlockDAG nun Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit auf globaler Ebene. Es geht nicht nur darum, gesehen zu werden; es geht darum, Legitimität durch die Verbindung mit einer der härtesten Sportarten zu beweisen.

Warum dies wie die beste Krypto zum Kauf aussieht

Für Käufer ist die Botschaft einfach: Der heutige Einstiegspunkt von 0,0015 $ könnte zu einer historischen Gelegenheit werden. BlockDAG hat Akzeptanz, Glaubwürdigkeit und einen weltweiten Meilenstein kombiniert und zeigt, dass es die Größe hat, sich langfristig abzuheben, während es vor seinem offiziellen Mainnet-Start weltweit ein unvergleichliches Momentum aufbaut.

Als erste Layer-1 Blockchain in der Formula 1®, unterstützt durch fast 420 Millionen Dollar und Millionen von Benutzern, die täglich minen, tritt BlockDAG nicht nur dem Rennen bei, sondern führt es an. Für diejenigen, die entscheiden, welche Krypto jetzt am besten zu kaufen ist, ist das Signal klar: Dies ist nicht nur ein weiterer Vorverkauf, es ist eine Chance, Teil der Geschichte zu sein.

Diese Publikation ist gesponsert. Coindoo unterstützt oder übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt, die Genauigkeit, Qualität, Werbung, Produkte oder andere Materialien auf dieser Seite. Leser werden ermutigt, ihre eigene Recherche durchzuführen, bevor sie sich an kryptowährungsbezogenen Aktionen beteiligen. Coindoo haftet weder direkt noch indirekt für Schäden oder Verluste, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf Inhalte, Waren oder Dienstleistungen resultieren. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch.

