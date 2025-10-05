Die Einnahmen der Blockchain-Netzwerke in mehreren Ökosystemen sanken im September um 16% im Monatsvergleich. Laut dem Asset Manager VanEck ist dieser Rückgang hauptsächlich auf eine Reduzierung der Volatilität in den digitalen Vermögensmärkten zurückzuführen.

Die Einnahmen des Ethereum-Netzwerks verzeichneten einen Rückgang von 6%, während Solana um 11% fiel. Der VanEck-Bericht stellte auch fest, dass das Tron-Netzwerk eine Reduzierung der Gebühren um 37% verzeichnete. Bemerkenswert ist, dass der Hauptgrund für diesen Rückgang der Governance-Vorschlag ist, der im August eingereicht wurde und zu einer Reduzierung der Gasgebühren um über 50% führte. Laut Berichten sanken die täglichen Netzwerkgebühren für Trons Block-Produzenten, bekannt als Super Representatives, am 7. September auf 5 Millionen Dollar, den niedrigsten Stand seit über einem Jahr.

Blockchain-Einnahmen sinken im September um 16%

Der Einnahmerückgang in den anderen Blockchain-Netzwerken wurde auf die reduzierte Volatilität in den Kryptomärkten und den zugrunde liegenden Tokens zurückgeführt, die diese Netzwerke antreiben. Die Ethereum-Volatilität verzeichnete den größten Rückgang mit 16%, gefolgt von Bitcoin, das im September um etwa 26% fiel. Solana bildete die Top drei und verzeichnete im Monat einen Rückgang von etwa 16%.

"Mit reduzierter Volatilität für digitale Vermögenswerte gibt es weniger Arbitragemöglichkeiten, die Händler dazu zwingen, hohe Prioritätsgebühren zu zahlen", erklärten die Forscher im Bericht. Netzwerkeinnahmen und -gebühren sind eine kritische Kennzahl zur Messung der wirtschaftlichen Aktivität in Krypto-Ökosystemen. Marktanalysten, Händler und Investoren überwachen die Netzwerkgrundlagen, um den allgemeinen Zustand des Ökosystems, einzelner Projekte und des breiteren Kryptomarktes festzustellen.

Inzwischen hat das Tron-Netzwerk seinen ersten Platz unter den Krypto-Ökosystemen in Bezug auf Einnahmen behauptet. Laut Daten von Token Terminal generierte das Netzwerk im letzten Jahr 3,6 Milliarden Dollar. Im letzten Monat berichtete Token Terminal, dass das Netzwerk auch die Einnahmen von Ethereum in den letzten 90 Tagen übertraf und 435 Millionen Dollar an Gebühren im Vergleich zu Ethereums 365 Millionen Dollar ansammelte.

Tron verzeichnet einen Anstieg der Einnahmen

Tron-Gründer Justin Sun hob die Einnahmeentwicklung zu diesem Zeitpunkt hervor und bemerkte, dass sie die Protokolleinnahmen von Ethereum um 50% überstiegen. "Wenn dieser Trend anhält, könnten die Protokolleinnahmen von Tron in diesem Jahr sogar 2 Milliarden Dollar überschreiten, was es zur profitabelsten Blockchain der Erde machen würde!", sagte er. Andererseits generierte Ethereum im vergangenen Jahr Einnahmen von etwa 1 Milliarde Dollar. Dies geschah trotz der Tatsache, dass der Vermögenswert im August ein Allzeithoch erreichte und eine Marktkapitalisierung von 539 Milliarden Dollar aufwies, was mehr als das 16-fache der TRX-Marktkapitalisierung darstellt, die nur etwa 32 Milliarden Dollar beträgt.

Trons Einnahmen wurden seiner Rolle bei Stablecoin-Abwicklungen zugeschrieben. Etwa 51% des zirkulierenden USDT-Angebots wurden auf dem Ton-Netzwerk ausgegeben. Die Marktkapitalisierung von Stablecoins überschritt im Oktober 2025 292 Milliarden Dollar und ist seit 2023 stetig gestiegen, laut Daten von RWA.XYZ. Stablecoins sind zu einem wichtigen Anwendungsfall für die Blockchain-Technologie geworden, da Regierungen versuchen, die Skalierbarkeit ihrer Fiat-Währungen zu erhöhen, indem sie sie auf Blockchains platzieren.

China beispielsweise hat die Wahrscheinlichkeit diskutiert, Yuan-gestützte Stablecoins zu schaffen, um seine Internationalisierung zu fördern. Das Land, das für seinen restriktiven Ansatz gegenüber digitalen Vermögenswerten bekannt ist, würde seine früheren Richtlinien umkehren und seiner Fiat-Währung erlauben, on-chain zu sein. Der Bericht wurde von Reuters veröffentlicht, das anmerkte, dass es glaubwürdige Informationen von mit der Angelegenheit vertrauten Quellen erhalten habe. Bei Genehmigung würde dies eine Änderung des Ansatzes des Landes markieren, das 2021 den Kryptohandel und das Mining verboten hatte.

Treten Sie einer Premium-Kryptohandelsgemeinschaft 30 Tage lang kostenlos bei - normalerweise 100$/Monat.