BlackRocks iShares Bitcoin Trust übertrifft Deribit bei Bitcoin-Optionen

Von: Blockonomi
2025/09/30 06:40
TLDR

  • BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) hat Deribit überholt und ist zum größten Handelsplatz für Bitcoin-Optionen weltweit geworden.
  • IBIT erreichte fast 38 Milliarden Dollar an offenem Interesse und überholte damit Deribits 32 Milliarden Dollar nach dem jüngsten Kontraktablauf.
  • IBIT startete den Bitcoin-Optionshandel im November 2024 und hat schnell einen bedeutenden Marktanteil gewonnen.
  • Das schnelle Wachstum von IBIT spiegelt eine Verschiebung hin zu regulierten, US-basierten Plattformen im Bitcoin-Derivatemarkt wider.
  • Deribit, das seit 2016 die dominante Plattform war, bleibt trotz der Verschiebung bei Krypto-nativen Händlern beliebt.

BlackRock Inc.'s iShares Bitcoin Trust (IBIT) hat die Deribit-Plattform von Coinbase überholt und ist zum weltweit größten Handelsplatz für Bitcoin-Optionen geworden. Zum Ablaufdatum der Kontrakte am Freitag erreichten die Optionen von IBIT 38 Milliarden Dollar an offenem Interesse und übertrafen damit Deribits 32 Milliarden Dollar. Diese Verschiebung markiert eine bedeutende Veränderung in der Landschaft der Bitcoin-Derivate.

BlackRocks IBIT überschreitet 70 Milliarden Dollar AUM

IBIT, das im November 2024 den Bitcoin-Optionshandel startete, hat schnell an Bedeutung im Markt gewonnen. Im Gegensatz dazu ist Deribit seit 2016 ein wichtiger Akteur, der jahrelang den Bitcoin-Derivatemarkt dominierte. Der Anstieg des Optionsvolumens von IBIT folgt einem breiteren Trend des gesteigerten Interesses an regulierten US-basierten Handelsplätzen.

IBITs schneller Aufstieg kann auf sein rasantes Vermögenswachstum zurückgeführt werden. Bis Juni 2024 überschritt IBIT 70 Milliarden Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM) in nur 341 Handelstagen und setzte damit einen neuen ETF-Maßstab. Dies ist eine bemerkenswerte Leistung im Vergleich zu anderen großen ETFs, die deutlich länger brauchten, um ähnliche Meilensteine zu erreichen.

Die Verschiebung zu US-basierten, regulierten Handelsplätzen

IBITs wachsender Einfluss repräsentiert eine Verschiebung im Kryptowährungsmarkt hin zu US-regulierten Plattformen. Traditionell florierten Offshore-Plattformen wie Deribit durch Hebelwirkung und Hochrisikohandel. Allerdings ziehen US-basierte Plattformen wie IBIT zunehmend mehr Kapital an und bieten größere Glaubwürdigkeit.

Trotz IBITs schnellem Wachstum bleibt Deribit bei Krypto-nativen Händlern beliebt. Die Plattform hält sich weiterhin stark, besonders nach ihrer Übernahme durch Coinbase im August.

Der Beitrag BlackRock's iShares Bitcoin Trust überholt Deribit bei Bitcoin-Optionen erschien zuerst auf Blockonomi.

