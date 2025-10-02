BörseDEX+
BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) ist zum ersten Mal in die Liste der 20 größten ETFs (börsengehandelte Fonds) aufgestiegen, wobei sein Vermögen [...]

BlackRocks IBIT Bitcoin ETF wird zu einem Top-20-Fonds, nachdem das Vermögen 90,7 Milliarden Dollar erreicht hat

Von: Insidebitcoins
2025/10/02 23:46
BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) ist zum ersten Mal in die Top-20-Liste der größten ETFs (börsengehandelte Fonds) aufgestiegen, wobei sein Vermögen 90,7 Milliarden Dollar erreicht hat.

Laut einem X Post des Bloomberg ETF-Analysten Eric Balchunas steht IBIT jetzt unter dem Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG US) mit seinem Vermögen von 98 Milliarden Dollar und über dem Technology Select Sector SPDR Fund (XLK US), dessen Vermögen bei 90,6 Milliarden Dollar liegt.

Dies geschah, nachdem BlackRocks Spot-Bitcoin-ETF seine größten täglichen Nettozuflüsse seit dem 14. August verzeichnete.

Analyst sagt, IBIT könnte um Dezember 2026 in die Top 10 eintreten

Auf die Frage, wann oder ob IBIT in die Top-Ten-Liste eintreten könnte, sagte Balchunas, dass dieser Meilenstein "nicht lange dauern könnte".

"Es nahm in den letzten 12 Monaten 40 Milliarden Dollar auf und stieg um 85%", schrieb Balchunas und schätzte, dass es um Weihnachten nächsten Jahres in die Top 10 eintreten könnte. 

Spot-Bitcoin-ETFs setzen Zufluss-Serie fort und ziehen in 3 Tagen über 1,5 Milliarden Dollar an

IBITs Eintritt in die Top 20 erfolgt inmitten einer mehrtägigen Zufluss-Serie für US-Spot-Bitcoin-ETFs. In der letzten Handelssitzung zogen die Produkte weitere 675,8 Millionen Dollar an, wie Daten von Farside Investors zeigen. Dies waren die höchsten täglichen Nettozuflüsse der ETFs seit dem 14. August.

US BTC ETF flows

US-Spot-Bitcoin-ETF-Flüsse (Quelle: Farside Investors)

BlackRocks IBIT führte in der letzten Handelssitzung die Bewegung an, wobei Anleger 405,5 Millionen Dollar in den Fonds investierten. Die nächstgrößten täglichen Nettozuflüsse wurden von Fidelitys FBTC verzeichnet, der am Tag Zuflüsse von 179,3 Millionen Dollar sah.

Andere Fonds, die in der letzten Handelssitzung tägliche Nettozuflüsse verzeichneten, waren Bitwises BITB, ARK Invests ARKB, VanEcks HODL sowie beide Fonds von Grayscale.

Währenddessen verzeichneten Invescos BTCO, Franklin Templetons EZBC, Valkyries BRRR und WisdomTrees BTCW an diesem Tag keine neuen Zuflüsse.

Mit den gestrigen Zuflüssen haben die US-Spot-Bitcoin-ETFs ihre positive Flussserie auf drei Tage ausgedehnt. In diesem Zeitraum haben die Produkte mehr als 1,5 Milliarden Dollar angezogen

BlackRocks IBIT bleibt der Spot-Bitcoin-ETF der Wahl und führt in Bezug auf kumulative Nettozuflüsse. Anleger haben seit seiner Einführung im letzten Jahr 61,376 Milliarden Dollar in den Fonds investiert. 

In einem X-Post vom 30. September kommentierte Balchunas die bisherige Performance der Fonds und merkte an, dass die Spot-Bitcoin-ETFs im dritten Quartal dieses Jahres 7,8 Milliarden Dollar einnahmen.

Der Bloomberg-Analyst fügte hinzu, dass die Fonds seit Jahresbeginn auch 21,5 Milliarden Dollar und seit ihrer Gründung 57 Milliarden Dollar angezogen haben. Einige Anleger sind jedoch immer noch enttäuscht von der Performance der Produkte. 

Balchunas kritisierte weiterhin jene Anleger, die seiner Meinung nach "in kindlichen Fantasien leben" und enttäuscht sind, dass die Fonds nicht "täglich Zuflüsse von 1 Billion Dollar" sehen. 

Nasdaq reicht Antrag zur Notierung von BlackRocks Bitcoin Premium Income ETF ein

Während IBIT weiterhin gute Leistungen erbringt, hat die Nasdaq kürzlich bei der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC einen Antrag eingereicht, um den iShares Bitcoin Premium Income ETF des Asset Management-Riesen zu listen und zu handeln. 

BlackRocks neuer Fonds beinhaltet einen Covered-Call-Mechanismus, der durch Bitcoin-Exposure eine konstante Rendite generieren wird. 

Während IBIT den Spot-Preis von Bitcoin verfolgt, fügt der Premium Income ETF eine Options-Überlagerung hinzu, um zusätzliches Einkommen zu erzielen. Der Trust wird laut Einreichung hauptsächlich in BTC, IBIT-Anteile und Barreserven investieren. 

Die SEC hat bereits anerkannt, dass die Einreichung den allgemeinen Notierungskriterien entspricht. Daher wurde die öffentliche Kommentierungsphase zur vorgeschlagenen Regeländerung eingeleitet.

Blachunas beschrieb den neuen Fonds als eine "Fortsetzung" von IBIT und sagte, dass das Produkt nicht dazu gedacht ist, in andere Kryptowährungen zu diversifizieren, sondern stattdessen mehr Investitionsmöglichkeiten innerhalb des Bitcoin-Ökosystems bieten soll. 

Die Einreichung des neuen Produkts erfolgt, nachdem Bloomberg berichtete, dass IBIT kürzlich Coinbases Deribit-Plattform überholt hat und zum größten Handelsplatz für Bitcoin-Optionen geworden ist. Das offene Interesse an Optionen, die an IBIT gebunden sind, erreichte fast 38 Milliarden Dollar, während Optionen, die an Deribit gebunden sind, nur 32 Milliarden Dollar erreichten.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

