BlackRocks 24-Milliarden-Dollar-Bitcoin-Schwungrad bewegt BTC-Liquidität mit 800% Wachstum

BlackRocks iShares Bitcoin Trust hat in diesem Jahr Nettozuflüsse von 23,8 Milliarden Dollar verzeichnet, während der tokenisierte US-Schatzfonds der Firma, BUIDL, in 18 Monaten um etwa 800 Prozent gewachsen ist.

IBITs Einnahmen für 2025 platzieren es unter den größten Asset-Sammlern im ETF-Markt. Die täglichen Flow-Daten bleiben der schnellste Weg, um zu verfolgen, ob diese Nachfrage während der US-Handelszeiten zu- oder abnimmt, wo sich die Bitcoin-Markttiefe seit dem Start der Spot-ETFs konzentriert hat.

Die unmittelbare Frage ist, wie die nachhaltige ETF-Allokation mit Bitcoins Emission nach dem Halving interagiert. Das aktuelle Angebot liegt bei etwa 450 BTC pro Tag, was 3,125 BTC pro Block bei etwa 144 Blöcken pro Tag entspricht. Diese Emission hat die Angebotsseite auf einen schmalen Rinnsal im Vergleich zu großen Kapitalströmen festgelegt.

Da 24 Milliarden Dollar über etwa 275 Tage eintrafen, liegt die Laufrate bei etwa 87 Millionen Dollar täglich.

Bei 90.000 Dollar pro BTC entspricht das etwa 970 BTC impliziter täglicher Nachfrage, bei 120.000 Dollar etwa 725 BTC pro Tag und bei 130.000 Dollar etwa 670 BTC pro Tag.

Selbst die höheren Preispunkte lassen IBITs Durchschnitt für 2025 über der frischen Emission, und das schließt Zuflüsse in andere Spot-ETFs aus, die ebenfalls Coins aus demselben Pool des Umlaufangebots beziehen.

Preis pro BTC IBIT Zufluss/Tag Implizierte BTC/Tag Neues Angebot/Tag Deckungsverhältnis (BTC-Nachfrage ÷ Angebot) $90.000 $87.000.000 ~970 ~450 ~2,2× $120.000 $87.000.000 ~725 ~450 ~1,6× $130.000 $87.000.000 ~670 ~450 ~1,5×

Der Kapitalfluss ist nicht der einzige Bestimmungsfaktor für Renditen, und die tägliche Marktaktivität kann von einem einfachen Angebotsabsorptionsmodell abweichen.

Die statistische Beziehung zwischen täglichen ETF-Nettoflüssen und Bitcoin-Renditen ist bescheiden, mit einem R² nahe 0,32. Die Liquidität hat sich in Richtung US-Handelszeiten verlagert, da die Markttiefe an US-Handelsplätzen nach der ETF-Genehmigung zugenommen hat.

Dieses Muster erklärt, warum der Spot-Markt und die Spreads oft am schnellsten um den Wall-Street-Schluss reagieren, wenn Flow-Daten eintreffen und Marktmacher rebalancieren. Es hebt auch das Risikoprofil an Umkehrtagen hervor.

IBIT hat in diesem Jahr zeitweise beträchtliche Abflüsse verzeichnet, und diese Sitzungen wurden mit breiteren Spreads und dünneren Orderbüchern in Verbindung gebracht, obwohl der breitere Trend auf Akkumulation hindeutete. Dieser Kontext hält den Fokus auf Varianz, nicht nur auf Durchschnittswerten.

BUIDL erweitert die andere Seite der Schleife, indem es kurzfristige Staatsanleihen für KYC-geprüfte Inhaber auf die Blockchain bringt.

BUIDL überschritt weniger als ein Jahr nach dem Start die Marke von 1 Milliarde Dollar an Vermögenswerten. Das Hinzufügen zusätzlicher Anteilsklassen auf anderen Blockchains brachte Schienen mit niedrigerer Latenz zu einer tokenisierten Bargeldkontostruktur, die bereits auf Ethereum existierte, und trieb die Vermögenswerte auf fast 3 Milliarden Dollar.

Dieses Wachstum beträgt etwa 800 Prozent in den ersten 18 Monaten.

BUIDL-Inhaber können Anteile mittels eines Smart-Contract-basierten Mechanismus an USDC übertragen, der als 24/7-Off-Ramp außerhalb des primären Erstellungs- und Rücknahmezyklus fungiert. Dies stärkt die Verbindung zwischen Fiat und On-Chain-Dollar und gibt Marktteilnehmern eine schnellere Abrechnungsoption für Sicherheitenmanagement und Liquiditätspuffer.

Diese Verbindung ist wichtig an Rebalancing-Terminen, bei Margin Calls und wenn ETF-Flow-Überraschungen schnelle Absicherung benötigen.

Der makroökonomische Hintergrund rahmt den Renditeaspekt von tokenisiertem Bargeld ein.

Die kurzfristigen Zinssätze haben sich von ihren Höchstständen entspannt, bleiben aber in nominalen Begriffen positiv, und die 3-Monats-Staatsanleihenrendite bleibt in einem Bereich verankert, der tokenisierte T-Bill-Produkte als Treasury-Management-Tool für Unternehmen attraktiv macht, die rund um die Krypto-Uhr operieren.

Wenn die 10-Jahres-Rendite sinkt, während sich die politischen Erwartungen stabilisieren, bleibt die Rendite auf tokenisierten Anleihen im Vergleich zu Barguthaben an Börsen, die keine Zinsen verdienen, wettbewerbsfähig, was stetige Zeichnungen auch ohne preissensitive Zuflussschübe unterstützen kann.

Die Mechanik der Fonds umfasst immer noch operative Beschränkungen und Best-Effort-Fenster während Stresszeiten, wie in öffentlichen Beiträgen von Tokenisierungsplattformen dokumentiert, daher sollte die Intraday-Liquidität nicht als unbegrenzt betrachtet werden.

Die Nachfrage nach Spot-ETFs hat auch Schübe über dem Durchschnitt gezeigt. Globale Spot-ETF-Bestände haben Mitte September etwa 20.685 BTC hinzugefügt, das stärkste Wochentempo seit dem frühen Sommer, wodurch die US-Spot-ETF-Bestände auf etwa 1,32 Millionen BTC angestiegen sind.

Dieser Anstieg fiel mit erneuter Aufmerksamkeit für Vertriebsplattformen und Modellportfolios sowie der zunehmenden Nutzung von Futures-Basis und Options-Overlays zur Verwaltung des Basisrisikos gegen ETF-Erstellungen und -Rücknahmen zusammen.

Der Anstieg der US-Handelszeiten-Tiefe fügt einen Mikrostrukturkanal hinzu, durch den diese Allokationen auf das Orderbuch treffen und die Liquidität zentralisieren, wenn US-Berater, RIAs und Fonds rebalancieren.

Im größeren Bild helfen Tokenisierungsprognosen, das Aufwärtspotenzial für On-Chain-Dollar-Schienen zu begrenzen. Laut Citis GPS-Serie könnten tokenisierte Vermögenswerte bis 2030 etwa 4 bis 5 Billionen Dollar erreichen, wobei Stablecoins als Anlageklasse bis zu etwa 4 Billionen Dollar an Marktwert bis zu diesem Datum erreichen könnten.

Eine separate Studie von BCG und ADDX skizziert eine höhere Obergrenze im mittleren zweistelligen Billionenbereich. Diese Bereiche sind keine Basisfälle für das nächste Jahr; sie sind eine Linse, um darüber nachzudenken, welcher Anteil des institutionellen Bargelds und der Sicherheiten zu tokenisierten Instrumenten migrieren könnte, die mit der Kryptobörseninfrastruktur interoperieren.

Wenn BUIDL und Peer-Vehikel in den nächsten vier Quartalen in den niedrigen Milliarden steigen, werden selbst ein paar Milliarden Dollar zusätzliches On-Chain-Bargeld, das sich in Minuten statt in Tagen zwischen Veranstaltungsorten bewegen kann, verändern, wie Marktmacher Risiken rund um ETF-Prints lagern.

Ein einfacher Satz von 2025-Szenarien hilft, die nächste Phase zu rahmen.

Eine Mitte des Jahres erstellte Prognose platzierte die gesamten Nettozuflüsse in Spot-Bitcoin-ETFs für 2025 nahe 55 Milliarden Dollar. Dies wurde mit bereits 59 Milliarden Dollar bis Oktober übertroffen, und bei einem durchschnittlichen Transaktionspreis von 120.000 Dollar entspricht die kumulative Nachfrage etwa 458.000 BTC über ein Jahr oder etwa 1.250 BTC pro Tag, wenn linearisiert, immer noch weit über der neuen Emission.

Ein schwächeres Jahr, das aufgrund von Abflüssen zwischen 25 und 35 Milliarden Dollar endet, würde das strukturelle Gebot immer noch nahe oder über der Emission an vielen Preispunkten lassen. Im Gegensatz dazu würde ein stärkerer Vertriebsschub, der die Gesamtsummen in den Bereich von 70 bis 85 Milliarden Dollar hebt, die Emission deutlich überschreiten, es sei denn, langfristige Halter verteilen.

Keines dieser Ergebnisse erfordert die Extrapolation parabolischer Bewegungen; sie konvertieren einfach gemeldete und projizierte Dollarflüsse in Coin-Äquivalente und vergleichen sie mit dem bekannten Emissionspfad.

Die Schleife zwischen IBIT und BUIDL ist mechanisch, nicht narrativ.

ETF-Allokationen bringen reguliertes Kapital mit Standard-Broker-Pipes in Bitcoin, erhöhen den Pool von Coins, die außerhalb der Börse gehalten werden, und verschieben das Inventar.

Mit USDC-Off-Ramps und Multi-Chain-Unterstützung ermöglichen tokenisierte Bargeldkonten Institutionen, Dollars innerhalb des Krypto-Abrechnungszyklus zu bewegen, ohne Treasury-Grade-Instrumente zu verlassen.

Wenn diese Schienen skalieren, haben Spreads und Markttiefe während der US-Stunden mehr Unterstützung, und das Rebalancing rund um das tägliche Flow-Band wird reibungsloser. Laut Kaiko ist dieser Konzentrationseffekt bereits in Orderbuchdaten sichtbar und stimmt mit dem überein, was SoSoValue und Farside auf der Flow-Seite zeigen.

Es gibt Vorbehalte. Flow-Zyklen oszillieren, und Kaikos Korrelationsarbeit impliziert, dass ein großer Zufluss keine proportionale Rendite am selben Tag garantiert.

Abflussepisoden sind ebenfalls eingetroffen, was bedeutet, dass sich die Deckungsverhältnisse in der obigen Tabelle schnell komprimieren, wenn das Vorzeichen wechselt. Operative Fenster für tokenisierte Fonds können sich während Stresszeiten verengen, was die sofortige Konvertierbarkeit reduziert, bis die Kapazität zurückgesetzt wird.

Diese Reibungen negieren nicht die strukturellen Änderungen; sie definieren Betriebsparameter für Treasury-Desks und Handelsteams, die sich an einen Markt anpassen, in dem regulierte ETFs und tokenisierte kurzfristige Instrumente jetzt Liquidität mit weniger Intermediären bewegen.

Die Schwungrad-Rahmung erfordert keine dramatische Behauptung über Unvermeidlichkeit.

Es reicht zu bemerken, dass ein großer regulierter Käufer in diesem Jahr bereits fast 60 Milliarden Dollar in Bitcoin akkumuliert hat.

Gleichzeitig hat ein tokenisiertes Bargeldkonto desselben Asset Managers mit einer programmatischen USDC-Brücke die niedrigen Milliarden an Vermögenswerten erreicht.

Der nächste Datenpunkt kommt mit dem wöchentlichen ETF-Flow-Update am Montag.

