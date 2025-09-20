Der Beitrag BlackRock kauft Bitcoin und Ethereum im Wert von 390 Mio. $ erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Erkenntnisse BlackRock kaufte Bitcoin und Ethereum im Wert von 390 Millionen Dollar und stärkte damit seine Position als bedeutender institutioneller Krypto-Inhaber. Das Krypto-Portfolio des Unternehmens hat sich nach der Einführung von Bitcoin-ETF im Jahr 2024 schnell erweitert. BlackRock, eine große amerikanische Asset Management Gesellschaft, die Vermögenswerte in Billionenhöhe verwaltet, kaufte am Freitag Bitcoin und Ethereum im Wert von 390 Millionen Dollar und setzte damit seine aggressive Expansion in digitale Vermögenswerte fort. Die jüngste Akquisition ergänzt die beträchtlichen Krypto-Bestände von BlackRock, die seit Beginn des Angebots von Kryptowährungs-ETF durch das Unternehmen schnell gewachsen sind. Der Investment Management Riese hält nun nach der Genehmigung von Spot-Bitcoin-ETF Anfang 2024 fast 765.000 BTC. BlackRocks wachsendes Portfolio an digitalen Vermögenswerten spiegelt breitere Trends der institutionellen Akzeptanz wider, wobei traditionelle Finanzunternehmen zunehmend Teile ihrer Portfolios über börsengehandelte Fonds in Krypto-Vermögenswerte investieren. Seit der Einführung seiner Kryptowährungs-Investmentprodukte hat BlackRock Milliardenwerte in Bitcoin- und Ethereum-Beständen angesammelt und sich als einer der größten institutionellen Inhaber in diesem Bereich etabliert. Quelle: https://cryptobriefing.com/blackrock-purchases-390m-bitcoin-ethereum/ Der Beitrag BlackRock kauft Bitcoin und Ethereum im Wert von 390 Mio. $ erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Erkenntnisse BlackRock kaufte Bitcoin und Ethereum im Wert von 390 Millionen Dollar und stärkte damit seine Position als bedeutender institutioneller Krypto-Inhaber. Das Krypto-Portfolio des Unternehmens hat sich nach der Einführung von Bitcoin-ETF im Jahr 2024 schnell erweitert. BlackRock, eine große amerikanische Asset Management Gesellschaft, die Vermögenswerte in Billionenhöhe verwaltet, kaufte am Freitag Bitcoin und Ethereum im Wert von 390 Millionen Dollar und setzte damit seine aggressive Expansion in digitale Vermögenswerte fort. Die jüngste Akquisition ergänzt die beträchtlichen Krypto-Bestände von BlackRock, die seit Beginn des Angebots von Kryptowährungs-ETF durch das Unternehmen schnell gewachsen sind. Der Investment Management Riese hält nun nach der Genehmigung von Spot-Bitcoin-ETF Anfang 2024 fast 765.000 BTC. BlackRocks wachsendes Portfolio an digitalen Vermögenswerten spiegelt breitere Trends der institutionellen Akzeptanz wider, wobei traditionelle Finanzunternehmen zunehmend Teile ihrer Portfolios über börsengehandelte Fonds in Krypto-Vermögenswerte investieren. Seit der Einführung seiner Kryptowährungs-Investmentprodukte hat BlackRock Milliardenwerte in Bitcoin- und Ethereum-Beständen angesammelt und sich als einer der größten institutionellen Inhaber in diesem Bereich etabliert. Quelle: https://cryptobriefing.com/blackrock-purchases-390m-bitcoin-ethereum/