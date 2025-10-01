BörseDEX+
BlackRock hält jetzt 3,8% des Bitcoin-Angebots; Experte erklärt, warum es „außergewöhnlich" ist

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/01 00:16
Der weltweit größte Asset Manager, BlackRock, hält nun 3,8% des gesamten Bitcoin-Angebots durch seinen iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Bloomberg-Analyst Eric Balchunas hat diese Entwicklung als wild beschrieben und angemerkt, dass Aktien-ETFs trotz ihres deutlich höheren Alters nicht mit dieser Statistik mithalten können.

'Verrückt:' Experte kommentiert BlackRocks Besitz von 3,8% des BTC-Angebots

In einem X-Beitrag beschrieb Balchunas IBITs Besitz von 3,8% des Bitcoin-Angebots als verrückt. Er erklärte, dass ein Aktien-ETF Vermögenswerte in Höhe von 2,2 Billionen Dollar haben müsste, um einen ähnlichen Eigentumsanteil an seiner zugrunde liegenden Anlageklasse zu haben. Der Bloomberg-Analyst gab ein Beispiel, wie SPY 1,1% der meisten Aktien besitzt und 32 Jahre alt ist, während IBIT noch ein 'Kleinkind' ist.

Der BlackRock Bitcoin ETF wurde erst letztes Jahr aufgelegt und verfügt über Nettovermögen von 87,7 Milliarden Dollar, was 3,8% des Gesamtangebots von BTC entspricht. Bemerkenswert ist, dass der Asset Manager gerade einen Antrag zur Änderung seines IBIT ETF unter dem neuen generischen Notierungsstandard eingereicht hat, was dazu beitragen könnte, den Betrieb des Fonds zu steigern und zu einer Erhöhung des Nettovermögens beizutragen.

Inzwischen hatte Balchunas zuvor den kollektiven Erfolg der Bitcoin-ETFs hervorgehoben. Er enthüllte, dass sie im dritten Quartal dieses Jahres 7,8 Milliarden Dollar einnahmen, und ihre Nettozuflüsse belaufen sich jetzt auf 21,5 Milliarden Dollar seit Jahresbeginn (YTD) und 57 Milliarden Dollar seit ihrer Einführung.

Dies geschah, als der Bloomberg-Analyst betonen wollte, dass BlackRocks IBIT und andere BTC-Fonds seit ihrer Einführung im letzten Jahr zum Wachstum der Flaggschiff-Kryptowährung beigetragen haben. Er hatte zuvor angemerkt, dass der Bitcoin-Preis um 340% gestiegen ist, seit diese ETFs auf den Markt kamen.

Nur hinter Satoshi Nakamoto an zweiter Stelle

Es ist erwähnenswert, dass BlackRock der zweitgrößte Inhaber von Bitcoin ist, nur hinter seinem Gründer, Satoshi Nakamoto. Satoshi hält 1,12 Millionen BTC, während der weltweit größte Asset Manager 768.264 BTC hält.

Quelle: Shaun Edmondsons X

Interessanterweise prognostiziert Balchunas, dass der Asset Manager bis zum nächsten Sommer der größte Bitcoin-Inhaber werden könnte, wenn sein IBIT ETF weiterhin Nettozuflüsse in Rekordtempo verzeichnet und dabei Satoshi überholt.

Er bemerkte auch zu diesem Zeitpunkt, dass der Zeitplan kürzer sein könnte, wenn BTC in den nächsten Monaten 150.000 Dollar erreicht, da es einen "Fressrausch" von Beratern geben könnte. Dieser Rausch könnte bereits im Gange sein, insbesondere mit dem zweitgrößten Asset Manager, Vanguard, der erwägt, Zugang zu Krypto-ETFs inmitten wachsender Nachfrage seiner Kunden zu bieten.

BlackRocks IBIT könnte eines der Produkte sein, die Vanguard seinen Kunden anbieten möchte, was angesichts der großen Kundenbasis des Asset Managers einen großen Schub für den Bitcoin ETF bedeuten würde.

Quelle: https://coingape.com/blackrock-3-8-of-bitcoin-supply-bloomberg-analyst-explains-why-its-extraordinary/

