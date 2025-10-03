BlackRock fügt 466,5 Mio. $ in Bitcoin hinzu, während institutioneller Appetit neue Höhen erreicht

BlackRock kaufte 3.930 Bitcoin zu einem Preis von etwa 456,5 Millionen Dollar. Diese Aktion bestätigt die aufkommende Überzeugung unter institutionellen Akteuren, dass Bitcoin trotz des komplizierten makroökonomischen Umfelds der Kryptomärkte eine prominente Rolle bei der Portfolio-Diversifikation spielen sollte.

Es ist ein weiterer Schritt in der triumphalen Saga von BlackRock mit Bitcoin-Akquisition nach der Eröffnung von IBIT Anfang 2024. Dies geschah durch die Transaktion des ETF-Mechanismus der Erstellung, bei dem autorisierte Parteien einen Spot-Bitcoin einreichen, um die neuen ETF-Anteile zu erstellen.

Das Ausmaß der Bitcoin-Dominanz durch BlackRock

Die Investitionen von BlackRock in das Bitcoin-Ökosystem sind auf überwältigende Ausmaße angewachsen. Bis Anfang Oktober 2025 hielt IBIT etwa 773.000 Bitcoin, was zu diesem Zeitpunkt einen großen Anteil der Gesamtmenge an Bitcoin ausmachte. Der Fonds hält über 54% des Marktanteils an US-Spot-Bitcoin-ETF und festigt damit seine Position als unbestrittener Marktführer bei regulierten Bitcoin-Anlagevehikeln.

Der aktuelle Wert des Bitcoin-Portfolios liegt weit über 60 Milliarden Dollar, eine Zahl, die vor einigen Jahren als absurd gegolten hätte, als die institutionelle Unsicherheit in Bezug auf Kryptowährungen noch weit verbreitet war. Analyst theoretisieren, dass diese Einlage die Preise in Zukunft hoch halten wird, da sie die Menge an abgebauten Bitcoin übersteigt und wirtschaftlichen Druck auf Käufer ausübt.

Die Strategie von BlackRock ist besonders bemerkenswert durch ihre Konsistenz. Anstatt den Markt zu timen oder auf spekulatives Geld zu setzen, hat das Unternehmen kontinuierlich akkumuliert, trotz der Preisschwankungen in bestimmten Zeiträumen.

Sofortige institutionelle Adoption nimmt Fahrt auf

BlackRock gehört zu einem breiteren institutionellen Trend, der die Kryptomärkte umgestaltet. Fidelity, ARK Invest und Bitwise, unter anderen, haben alle beträchtliche Anteile an Bitcoin, aber keiner ist so groß wie BlackRock. Die institutionelle Anpassung beschränkt sich nicht nur auf die ETF-Flows. In einer früheren Ankündigung enthüllte Goldman Sachs Bitcoin-ETF-Bestände von mehr als 718 Millionen Dollar, was einer Erhöhung von 71% im Quartal entspricht und darauf hindeutet, dass selbst die konservativsten Wall-Street-Unternehmen digitale Vermögenswerte übernehmen.

Regulatorische Transparenz war ein Faktor bei dieser Veränderung. Dies ermöglichte Institutionen, die es sich nicht leisten konnten, Kryptowährungen direkt zu kaufen, einen legitimen Weg einzuschlagen, nachdem Spot-Bitcoin-ETFs von der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC genehmigt wurden. Da sich größere regulatorische Regime herausbilden und eine kryptofreundliche Führung bei der SEC zum Tragen kommt, glauben Analyst, dass der Prozess weiter zunehmen könnte.

Auswirkungen auf Märkte und Zukunft

Die Auswirkungen institutioneller Käufe führen im Laufe der Zeit zu erheblichen strukturellen Veränderungen im Bitcoin-Angebotsrahmen. Da die jährliche Inflationsrate bei Bitcoin aufgrund seines Teilungsmechanismus nach unten tendiert und institutionelle Investoren derzeit Bitcoin akkumulieren, während Miner nicht in der Lage sind, ausreichende Mengen an Bitcoin zu liefern, könnte ein Preiswachstum leicht eintreten, wenn grundlegende wirtschaftliche Gesetze angewendet werden können.

Das gleiche Ereignis trat ein, als Blackrock im Oktober seine Käufe tätigte, was mit einem wichtigen Monat für Bitcoin zusammenfiel. Oktober ist traditionell ein starker Monat für Bitcoin, und da institutionelle Flows nun zur Saisonalität beitragen, blicken viele Analyst gespannt auf mögliche Breakouts im vierten Quartal.

Fazit

Im Kryptomarkt ist eine politische Kampagne entstanden, die besagt, dass die institutionelle Adoption Bitcoin in einen Wertspeicher und nicht in einen spekulativen Wert verwandeln wird. Die BlackRock-Akquisition von 466,5 Millionen Dollar an einem einzigen Betriebstag ist nur ein Datenpunkt, der diese These bestätigt. Mit der zunehmenden Integration von traditionellen Finanzen und digitalem Geld hat sich die Frage geändert: nicht ob Finanzinstitutionen Bitcoin übernehmen werden, sondern wie früh man erwarten kann, dass eine vorgeschlagene Kategorie in das Spiel einsteigt, bevor sie aus ihren lukrativen Bereichen herausgepreist wird.