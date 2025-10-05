Bitwise reicht S-1 für Aptos ETF ein, CEO verweist auf 'Momentum im Aptos-Ökosystem'

BörseDEX+
Der Krypto-Asset-Manager Bitwise hat eine S-1-Registrierung für einen Aptos-ETF eingereicht, um seinen Vorschlag zu formalisieren, nachdem erste administrative Schritte zur Registrierung der Trust-Einheit im Bundesstaat Delaware unternommen wurden. Eine S-1-Registrierung ist ein formelles Dokument, das von der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC für ein neues Wertpapier, wie einen Krypto-ETF, verlangt wird, um es der Öffentlichkeit anbieten zu können. Die Einreichung des Bitwise Aptos ETF ist nur der erste Schritt, und der Genehmigungsprozess kann mehrere Monate oder länger dauern. Bitwise Aptos ETF steht vor SEC-Prüfung: Genehmigung könnte Monate dauern Die SEC wird den Antrag sorgfältig prüfen und dabei Faktoren wie Marktrisiko, Anlegerschutz und regulatorische Compliance bewerten, bevor sie eine Entscheidung trifft. Bitwise CEO Hunter Horsley bestätigte die Einreichung in einem kürzlichen X-Post, der enthüllte, dass die Aptos Layer-1-Blockchain bei den Entwicklungsaktivitäten unter neuen Blockchain-Neueinsteigern um über 897% führt. Horsley fügte hinzu, dass er während der Ruhephase nicht mehr über den Aptos ETF sagen könne, "Aber ich bin begeistert von der Dynamik im Aptos-Ökosystem." Innerhalb von Stunden nach der Ankündigung der Einreichung stieg Aptos von 4,63 $ auf ein Hoch von 5,65 $, bevor es sich zum Zeitpunkt der Drucklegung bei etwa 5,52 $ einpendelte. Quelle: CoinMarketCap Die Handelsvolumina überstiegen ebenfalls 3,98 Milliarden $, was ein Drei-Monats-Hoch sowohl für den Preis als auch für das Volumen darstellt. Es sei daran erinnert, dass Aptos Labs CEO Avery Ching offiziell Teil des Unterausschusses des Digital Assets Global Markets Advisory Committee (GMAC) der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ist. Die CFTC wies ausdrücklich darauf hin, dass Ching mit anderen Führungskräften aus dem Web3- und Finanzdienstleistungsbereich zusammenarbeiten wird, um bei der Gestaltung von Vorschriften für digitale Vermögenswerte zu helfen. Viele glauben, dass seine Ernennung dazu beitragen könnte, interne Diskussionen mit Regulierungsbehörden über die Notwendigkeit eines Aptos-ETF zu erleichtern. Für europäische Investoren hat Bitwise bereits ein ähnliches Produkt in der Schweiz an der SIX Swiss Exchange gelistet, was das wachsende Vertrauen zeigt, dass das US-Pendant einen Aptos-ETF vor Ende 2025 auf den Markt bringen könnte. Auf die Frage, welche Lücke Aptos im Layer-1-Blockchain-Bereich füllt, in dem bereits Ethereum, Solana, BNB Chain, Sui und Tron dominieren, antwortete Horsley, dass Aptos von Institutionen bevorzugt wird, weil es maximale Geschwindigkeit und Kosteneffizienz bietet. Die Behauptung der institutionellen Präferenz für Aptos scheint echt zu sein. BlackRocks 2 Milliarden $ BUIDL-Fonds unterstützt Aptos vor ETF-Entscheidung Im November 2024 erweiterte BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, den Zugang zu seinem tokenisierten Real-World-Asset-Fonds, dem BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), um Aptos einzubeziehen. Der CEO von Securitize, Carlos Domingo, führte an, dass die Wahl für Aptos darin bestand, die Zugänglichkeit dessen zu erweitern, was zum größten Geldmarkt-Token seiner Art geworden ist. Laut ihm "werden wir mehr Investoren sehen, die die zugrunde liegende Technologie nutzen wollen, um die Effizienz bei all den Dingen zu steigern, die bisher schwer zu bewerkstelligen waren." Was Transaktionsgeschwindigkeit und -kosten betrifft, hat Aptos, eine Layer-1-Blockchain-Plattform, die von ehemaligen Facebook-Mitarbeitern entwickelt wurde, kürzlich einen neuen Rekord bei Blockchain-Transaktionen aufgestellt. Im Mai übertraf Aptos Solana, indem es laut Aptoscan an einem einzigen Tag erstaunliche 115,4 Millionen Transaktionen verzeichnete, was Solanas 31,7 Millionen bei weitem übertraf. Der Anstieg brach nicht nur frühere Rekorde, sondern übertraf auch den L1-Rekord von über 65 Millionen, den das Sui Network hielt, mit einer beeindruckenden Marge von über 50%. Neben dem Transaktionsvolumen hat Aptos auch Wachstum bei Stablecoin-Aktivitäten gezeigt. Laut Daten, die vom Aptos-Protokoll geteilt wurden, hat die native USDT-Aktivität auf Aptos jetzt ein Volumen von 30 Milliarden $ überschritten, was es zur viertgrößten Layer-1-Blockchain nach Nettoumlauf von nativem USDT macht, mit einem Wert von etwa 830 Millionen $. 