Bitwise reicht Antrag für ersten Aptos-ETF ein, während das Ökosystem starkes Wachstum zeigt

Das Unternehmen registrierte im Februar 2025 eine Delaware-Treuhandgesellschaft und reichte im März 2025 einen S-1-Antrag bei der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC ein, was einen weiteren Schritt zur Erweiterung der Kryptowährungsinvestitionsoptionen über Bitcoin und Ethereum hinaus darstellt.

Die Einreichung ließ den APT-Token in die Höhe schnellen. Im März, als der S-1-Antrag eingereicht wurde, stieg APT um 18% auf 6,48 $. Zuletzt im Oktober 2025, als Bitwise den Fortschritt bei der Einreichung bestätigte, sprang APT um fast 30% und erreichte ein lokales Hoch von 5,37 $. Das Handelsvolumen erreichte 3,98 Milliarden $, den höchsten Stand seit drei Monaten.

Bitwise-CEO Hunter Horsley bestätigte den laufenden Einreichungsprozess in den sozialen Medien im Oktober 2025, blieb aber aufgrund der Regeln für die regulatorische Ruhephase verschwiegen über Details. "Kann während der Ruhephase nicht mehr sagen", schrieb Horsley. "Aber ich bin begeistert von der Dynamik im Aptos-Ökosystem."

Entwickleraktivität führt alle neuen Blockchains an

Die von Horsley erwähnte Dynamik wird durch harte Zahlen untermauert. Daten von Chain Broker zeigen, dass Aptos das Entwicklungswachstum unter den großen Blockchain-Projekten mit einem Anstieg der Entwickleraktivität um 897% anführt. Diese Wachstumsrate übertrifft konkurrierende Netzwerke wie Celo, Nym und Skale.

Quelle: @HHorsley

Das technische Design der Blockchain zieht Entwickler an. Aptos schließt Transaktionen in weniger als einer Sekunde ab, wobei die Gebühren typischerweise unter 0,001 $ liegen. Diese Leistungsmetriken machen es attraktiv für Anwendungen, die Geschwindigkeit und niedrige Kosten benötigen, insbesondere in dezentralisierten Finanzen und Zahlungen.

Große Finanzinstitute wählen Aptos

Mehrere Wall-Street-Giganten haben Aptos im vergangenen Jahr in ihre Blockchain-Strategien integriert. BlackRock, der weltweit größte Asset Manager, erweiterte seinen BUIDL-Fonds im November 2024 auf Aptos. Bemerkenswert ist, dass Aptos die einzige nicht-Ethereum-kompatible Blockchain ist, die BlackRock für diesen tokenisierten Geldmarktfonds gewählt hat.

Franklin Templeton folgte im Oktober 2024 und brachte seinen OnChain U.S. Government Money Fund in das Netzwerk. Der Fonds verwaltet über 400 Millionen $ an Vermögenswerten. Laut Roger Bayston, dem Leiter für digitale Vermögenswerte bei Franklin Templeton, erfüllte Aptos die hohen Standards des Unternehmens für die Blockchain-Integration.

Im September 2024 implementierte Libre mehrere tokenisierte Investmentfonds auf Aptos, darunter Produkte von Brevan Howard und Hamilton Lane. Diese Schritte zeigen, dass traditionelle Finanzunternehmen Aptos als eine tragfähige Plattform betrachten, um reale Vermögenswerte auf die Blockchain zu bringen.

Stablecoins und DeFi treiben Wachstum an

Das Aptos-Ökosystem erlebte 2024 ein explosives Wachstum. Der gesamte gesperrte Wert (TVL), eine Schlüsselkennzahl, die in dezentralisierten Finanzprotokollen hinterlegte Vermögenswerte misst, überstieg im November 2024 1 Milliarde $. Dies stellte ein Wachstum von 700% seit Jahresbeginn dar.

Die Einführung von Stablecoins spielte eine wichtige Rolle. Tether startete USDT nativ auf Aptos im Oktober 2024. Das Angebot wuchs um das Achtfache auf 680 Millionen $, was fast 75% aller Stablecoins im Netzwerk ausmacht. Auch Circle's USDC verzeichnete ein signifikantes Wachstum, wobei die kombinierten Stablecoin-Marktkapitalisierungen im Jahresvergleich um über 1.000% zunahmen.

Das Netzwerk unterstützt jetzt fast 1 Milliarde $ an DeFi-Liquidität über verschiedene Anwendungen hinweg. Zu den führenden Protokollen gehören Thala, Echelon und Amnis Finance, die zusammen Handelsvolumina in Milliardenhöhe abwickeln.

Regulatorische Verbindungen stärken Position

Aptos erlangte im Juni 2025 einen Vorteil auf regulatorischer Ebene. Avery Ching, Mitbegründer und CEO von Aptos Labs, trat dem Unterausschuss für digitale Assetmärkte der Commodity Futures Trading Commission bei. Er arbeitet nun mit Führungskräften großer Unternehmen wie BlackRock, Goldman Sachs und JPMorgan zusammen, um Vorschriften für digitale Vermögenswerte zu gestalten.

Diese Ernennung erfolgte nur wenige Monate vor der ETF-Einreichung von Bitwise. Viele Beobachter glauben, dass Chings Position dazu beitragen könnte, die Gespräche zwischen Regulierungsbehörden und dem Aptos-Ökosystem bezüglich der ETF-Genehmigung zu erleichtern.

Aptos sicherte sich auch eine Partnerschaft mit World Liberty Financial, dem Kryptowährungsunternehmen der Trump-Familie, um Anfang Oktober 2025 den USD1-Stablecoin in seinem Netzwerk zu starten.

Europäisches Produkt bereits im Handel

Bitwise fängt nicht bei Null mit Aptos-Investmentprodukten an. Das Unternehmen startete im November 2024 ein Aptos Staking ETP an der Schweizer SIX Swiss Exchange. Das Produkt wird unter dem Ticker APTB gehandelt und bietet nach Gebühren etwa 4,7% jährliche Staking-Belohnungen.

Die Existenz des europäischen Produkts zeigt die institutionelle Nachfrage nach Aptos-Engagement. Bitwise plant, das ETP in Zukunft an weiteren europäischen Börsen zu notieren.

Der Schweizer Start bietet auch eine Vorlage für das US-Produkt. Allerdings dauert die amerikanische regulatorische Genehmigung typischerweise länger und unterliegt strengeren Prüfungen, besonders für Kryptowährungen jenseits von Bitcoin und Ethereum.

Genehmigungszeitplan bleibt ungewiss

Die SEC wird Bitwises Antrag in den kommenden Monaten prüfen. Die Behörde untersucht Marktrisiko, Anlegerschutz und regulatorische Compliance, bevor sie einen Kryptowährungs-ETF genehmigt. Historisch gesehen ist die SEC bei Altcoin-ETFs vorsichtig vorgegangen, was einen langwierigen Prüfungsprozess für Aptos bedeuten könnte.

Bei Genehmigung würde der Bitwise Aptos ETF Anlegern ermöglichen, über traditionelle Brokerkonten Zugang zu APT zu erhalten, ohne direkt Kryptowährung zu halten. Der Fonds wird Coinbase Custody als Verwahrer nutzen und Vermögenswerte in Cold-Storage-Wallets für Sicherheit speichern.

Die Einreichung erfolgt während einer starken Dynamik für Kryptowährungs-ETFs insgesamt. Bitcoin-Spot-ETFs zogen in der Woche nach der Aptos-Ankündigung 3,24 Milliarden $ an, wobei BlackRocks IBIT mit 1,8 Milliarden $ die Zuflüsse anführte.

Das Fazit

Bitwises erste Aptos-ETF-Einreichung spiegelt echtes Ökosystemwachstum wider, anstatt spekulativen Hype. Der Anstieg der Entwickleraktivität um 897%, der Meilenstein von einer Milliarde Dollar im DeFi-Bereich und die institutionellen Partnerschaften mit BlackRock und Franklin Templeton verleihen dem Antrag Substanz. Während die SEC-Genehmigung ungewiss bleibt und Monate dauern könnte, zeigt der 30%ige APT-Preisanstieg die Marktbegeisterung, diese Layer-1-Blockchain traditionellen Anlegern zugänglich zu machen.