Bitwise-Führungskraft: Solana wird zum bevorzugten Stablecoin-Netzwerk der Wall Street Von: PANews 2025/10/05 10:36 Teilen

PANews berichtete am 5. Oktober, dass laut Cointelegraph Matt Hougan, Chief Investment Officer des Krypto Asset Management Unternehmens Bitwise, glaubt, dass trotz der Dominanz von Ethereum die Geschwindigkeit, der Durchsatz und die Endgültigkeit von Solana es besonders attraktiv machen und es zum bevorzugten Netzwerk für Wall Street Stablecoins und die Tokenisierung von realen Vermögenswerten werden wird.