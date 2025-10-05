Bitwise-Führungskraft prognostiziert, dass Solana zum bevorzugten Stablecoin-Netzwerk der Wall Street wird

Bitwise's Matt Hougan sagte, dass Solanas Geschwindigkeit und Finalität es zur ersten Wahl der Wall Street für Stablecoins und Tokenisierung machen, trotz der Dominanz von Ethereum.

Der Chief Investment Officer der Krypto-Asset-Management-Firma Bitwise, Matt Hougan, glaubt, dass Solana das bevorzugte Netzwerk der Wall Street für Stablecoins und die Tokenisierung von realen Vermögenswerten sein wird.

"Ich denke, Solana ist die neue Wall Street", sagte Hougan im Gespräch mit Akshay Rajan von Solana Labs am 02.10. Er fügte hinzu, dass das Wall-Street-Publikum Bitcoin (BTC) als "sehr kurzlebig" und "schwer zu verstehen" betrachtet.

Sie können sehen, was im Stablecoin- und Tokenisierungsbereich passiert, und sie wissen, dass es "enorm bedeutsam" sein wird, sagte er und fügte hinzu: "Wirklich wichtige Personen sagen, dass Stablecoins den Zahlungsverkehr neu erfinden werden und die Tokenisierung die Aktien-, Anleihen-, Rohstoff- und Immobilienmärkte neu gestalten wird."

