BitMine erweitert ETH-Treasury mit Kauf von 963 Mio. $, hält jetzt 2,65 Millionen ETH

Von: Blockchainreporter
2025/09/30 07:00
Das in New York ansässige Investmentunternehmen BitMine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) ist nun offiziell die größte Ethereum-Treasury der Welt. Am 28. September gab das Unternehmen bekannt, dass es derzeit 2.650.900 ETH im Wert von etwa 10,87 Milliarden Dollar bei 4.141 Dollar je ETH hält.

Laut Daten von Lookonchain hat BitMine kürzlich 234.846 ETH im Gesamtwert von 963 Millionen gekauft, was seiner aggressiven Akkumulationspolitik eine stärkere Wertunterstützung bietet. Diese Aktion bringt das Unternehmen deutlich vor andere Unternehmens-Ethereum-Treasuries und definiert seine Position als langfristiger institutioneller Vorreiter der ETH-Adoption.

BitMine: Die größte Ethereum-Treasury der Welt

BitMine ist jetzt die größte Ethereum-Treasury der Welt und die zweitgrößte Krypto-Treasury nach Strategy Inc. (MSTR), die 639.835 Bitcoin im Wert von 71 Milliarden Dollar hält. Obwohl MSTR den Großteil der Bitcoin-Reserven hält, hat BitMine seine Position als Ethereum-Marktführer etabliert, und diese Strategie ermöglicht es dem Unternehmen, sich in den Kontext eines digitalen Vermögenswerte-Superzyklus einzufügen.

Das Unternehmen hält neben Ethereum auch 192 Bitcoin (BTC), eine Investition von 157 Millionen Dollar in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) in seiner Moonshots-Kategorie und verfügt über Bargeld in Höhe von 436 Millionen Dollar. Das Unternehmen hat insgesamt 11,6 Milliarden Dollar in seinem Krypto + Bargeld + Moonshots-Portfolio.

Langfristiger Glaube an Ethereum

Thomas (Tom) Lee von Fundstrat, der Vorsitzende von BitMine, betonte, dass Ethereum weiterhin im Mittelpunkt der Makro-These des Unternehmens stehen wird. Lee erwähnte, dass Ethereum aufgrund seiner hohen Zuverlässigkeit und 100-prozentigen Betriebszeit die beste Option sei und dass der vergünstigte Preis des ETH heute eine langfristige Perspektive darstelle.

Lee erklärte auch, dass das Unternehmen versuchen wird, das zu erreichen, was er als die Alchemie von 5 Prozent des ETH definiert - eine Vision, die darauf hindeutet, dass große Block-Besitzer von ETH eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, zukünftige Marktstrukturen zu definieren.

A.I., Blockchain und der Makro-Superzyklus

BitMine betrachtet sowohl KI als auch Krypto als die dominantesten Investitionsgeschichten hinter dem Superzyklus 2025. Beide basieren auf neutralen, dezentralen öffentlichen Blockchains. Lee sagt, dass die Übertragung von Wall Street und KI auf die Blockchain-Infrastruktur eine grundlegende Veränderung im Finanzdienstleistungssektor sein könnte.

Das Unternehmen verknüpfte die aktuellen Entwicklungen weiter mit den Veränderungen in den vergangenen finanziellen Entwicklungen. Der GENIUS-Akt und das von der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC gestartete Projekt Crypto wurden mit dem Ende des Goldstandards 1971 in den Vereinigten Staaten verglichen, der die modernen Finanzmärkte veränderte. BitMine deutet an, dass die Blockchain-Adoption eine weitere ebenso massive Veränderung sein könnte.

Ethereum als Kern der zukünftigen Finanzwelt

Lee wiederholte die Position von BitMine: Wir glauben weiterhin, dass Ethereum einer der größten Makro-Trades in den nächsten 10 bis 15 Jahren ist. Da Ethereum wahrscheinlich einen Großteil des dezentralen Finanzökosystems unterstützen wird, zeigt die langfristige Wette von BitMine das Vertrauen, das es in den Kontext des Kerns der finanziellen und technologischen Innovation setzt.

Durch die weitere Akkumulation von ETH stärkt das Unternehmen nicht nur seine Bilanz, sondern etabliert sich auch als prägende Kraft in der nächsten Generation der Blockchain-Finanzwelt.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

